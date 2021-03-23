https://ria.ru/20210323/dannye-1602484803.html

В МВД оценили ситуацию с утечкой персональных данных россиян

В МВД оценили ситуацию с утечкой персональных данных россиян

В МВД РФ считают, что персональные данные россиян утекают на черный рынок не от полиции, а от бизнеса. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:43

2021-03-23T14:43

2021-03-23T14:43

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В МВД РФ считают, что персональные данные россиян утекают на черный рынок не от полиции, а от бизнеса.Об этом заявил во вторник в Госдуме представитель ведомства Владимир Плотницкий после того, как на заседании межфракционной группы по борьбе с IT-преступностью один из представителей бизнеса упомянул, что утечки данных часто идут от МВД."Утечки персональных данных уходят далеко не из МВД, у нас соответствующие меры принимаются, а, в основном, из коммерческих организаций, где граждане при предоставлении каких-либо услуг передали свои персональные данные", - ответил Плотницкий.

https://ria.ru/20210212/utechki-1597131097.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество