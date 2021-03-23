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В МВД оценили ситуацию с утечкой персональных данных россиян
В МВД оценили ситуацию с утечкой персональных данных россиян
В МВД РФ считают, что персональные данные россиян утекают на черный рынок не от полиции, а от бизнеса. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:43
2021-03-23T14:43
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В МВД РФ считают, что персональные данные россиян утекают на черный рынок не от полиции, а от бизнеса.Об этом заявил во вторник в Госдуме представитель ведомства Владимир Плотницкий после того, как на заседании межфракционной группы по борьбе с IT-преступностью один из представителей бизнеса упомянул, что утечки данных часто идут от МВД."Утечки персональных данных уходят далеко не из МВД, у нас соответствующие меры принимаются, а, в основном, из коммерческих организаций, где граждане при предоставлении каких-либо услуг передали свои персональные данные", - ответил Плотницкий.
https://ria.ru/20210212/utechki-1597131097.html
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госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

В МВД оценили ситуацию с утечкой персональных данных россиян

14:43 23.03.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В МВД РФ считают, что персональные данные россиян утекают на черный рынок не от полиции, а от бизнеса.
Об этом заявил во вторник в Госдуме представитель ведомства Владимир Плотницкий после того, как на заседании межфракционной группы по борьбе с IT-преступностью один из представителей бизнеса упомянул, что утечки данных часто идут от МВД.
"Утечки персональных данных уходят далеко не из МВД, у нас соответствующие меры принимаются, а, в основном, из коммерческих организаций, где граждане при предоставлении каких-либо услуг передали свои персональные данные", - ответил Плотницкий.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 02:12
Названы последствия утечки "базовой информации" со смартфона
 
Госдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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