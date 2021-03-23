https://ria.ru/20210323/cherkalin-1602477759.html

Суд оставил полковника Черкалина в СИЗО

Суд оставил полковника Черкалина в СИЗО

Московский гарнизонный военный суд во вторник продлил арест полковнику ФСБ России Кириллу Черкалину, которого обвиняют в получении взятки и мошенничестве,... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:13

2021-03-23T14:13

2021-03-23T14:13

россия

дело полковника фсб черкалина

кирилл черкалин

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд во вторник продлил арест полковнику ФСБ России Кириллу Черкалину, которого обвиняют в получении взятки и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Помимо этого, продлен на тот же срок арест некоторого имущества жены Черкалина, включая коллекцию из семи наручных часов общей стоимостью 8 миллионов рублей. Суд счел, что эти активы куплены на коррупционные доходы.Позднее, как ожидается, суд решит, будет ли уголовное дело рассматриваться в особом порядке, что гарантирует полковнику более мягкое наказание.Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.По данным следствия, в 2011 году полковники ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительного того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности".Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.Еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на 6 миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура сочла, что квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши Черкалина и ко были куплены не незаконные доходы.

https://realty.ria.ru/20200918/zakharchenko-1577441865.html

https://ria.ru/20210114/zaderzhanie-1593034251.html

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россия, дело полковника фсб черкалина, кирилл черкалин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), происшествия