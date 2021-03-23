Вице-премьер Чечни получил госнаграду
22:45 23.03.2021 (обновлено: 22:53 23.03.2021)
ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил вице-премьеру республики по силовому блоку Абузайду Висмурадову медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени "за трудовые успехи и добросовестную работу", передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла на торжественном мероприятии, посвященном Дню Конституции Чечни, который отмечается во вторник.
В понедельник ЕС ввел санкции против Висмурадова и экс-главы полиции Аргуна Аюба Катаева "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".
"Указом президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени награждается Абузайд Висмурадов, заместитель председателя правительства", - объявил ведущий.
Вручая награду, Кадыров отметил заслуги Висмурадова, подчеркнув, что он "известен, как достойный сын своего народа". "Глава самого могущественного государства мира – России – наградил его медалью", - отметил Кадыров.
Санкции Евросоюза предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза.
Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека, введенного в действие в декабре прошлого года, но до последнего времени ни разу не применявшегося. Под санкции в начале марта попали четверо граждан России за арест Алексея Навального. Это председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
В мае 2019 года министерство финансов США сообщило о внесении в список санкций по закону Магнитского спецотряда быстрого реагирования "Терек" из Чечни и пятерых граждан РФ, в том числе и Висмурадова, который был тогда командиром этого спецподразделения.
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