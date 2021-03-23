https://ria.ru/20210323/chechnya-1602561262.html

Вице-премьер Чечни получил госнаграду

Вице-премьер Чечни получил госнаграду

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил вице-премьеру республики по силовому блоку Абузайду Висмурадову медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени "за РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T22:45

2021-03-23T22:45

2021-03-23T22:53

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

общество

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ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил вице-премьеру республики по силовому блоку Абузайду Висмурадову медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени "за трудовые успехи и добросовестную работу", передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла на торжественном мероприятии, посвященном Дню Конституции Чечни, который отмечается во вторник.В понедельник ЕС ввел санкции против Висмурадова и экс-главы полиции Аргуна Аюба Катаева "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне"."Указом президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени награждается Абузайд Висмурадов, заместитель председателя правительства", - объявил ведущий.Санкции Евросоюза предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза.Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека, введенного в действие в декабре прошлого года, но до последнего времени ни разу не применявшегося. Под санкции в начале марта попали четверо граждан России за арест Алексея Навального. Это председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.В мае 2019 года министерство финансов США сообщило о внесении в список санкций по закону Магнитского спецотряда быстрого реагирования "Терек" из Чечни и пятерых граждан РФ, в том числе и Висмурадова, который был тогда командиром этого спецподразделения.

https://ria.ru/20210323/chechnya-1602481656.html

https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html

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чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество