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СПЧ Чечни ответил на совет жаловаться на "Новую газету" в коллегию по СМИ
СПЧ Чечни ответил на совет жаловаться на "Новую газету" в коллегию по СМИ
Совет по правам человека при главе Чечни не согласен с оценкой комиссии СПЧ при президенте РФ конфликта между властями Чечни и "Новой газетой" и считает, что... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:30
2021-03-23T14:30
чеченская республика (чечня)
новая газета
дмитрий песков
рамзан кадыров
общество
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ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Совет по правам человека при главе Чечни не согласен с оценкой комиссии СПЧ при президенте РФ конфликта между властями Чечни и "Новой газетой" и считает, что комиссия подтасовывает факты и проявляет "цеховую солидарность" с газетой вместо беспристрастности.В понедельник комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере заявила, что конфликт между властями Чечни и "Новой газетой" вышел за рамки допустимой дискуссии между прессой и представителями власти, и рекомендовала чеченскому правительству обратиться в Общественную коллегию по жалобам на прессу, если у них есть претензии к газете. Комиссия предложила властям Чечни, если они считают высказанные обвинения ложью, дать подробный развернутый ответ по каждому пункту, а не "заниматься пафосными и бессодержательными" заявлениями и публичными мероприятиями, которые могут быть восприняты как акт запугивания."В заявлении неверно указано, будто существует некий "конфликт между "Новой газетой" и властями Чеченской республики". Явным передергиванием фактов в заявлении можно считать упоминание каких-то "мероприятий, которые могут быть восприняты как акт запугивания", - говорится в заявлении СПЧ при главе Чечни.В СПЧ Чечни также считают, что "комиссия СПЧ РФ, состоящая из представителей медиасферы, занялась странным подтасовыванием фактов", что наталкивает на мысль "не о беспристрастности их суждений", а о "цеховой солидарности" в поддержку "Новой газеты"."Новая газета" 15 марта опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что озадачен этими высказываниями Пескова. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к президенту по вопросам, которые их волнуют. Песков в свою очередь подчеркнул, что любой россиянин может обратиться к Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и правовых средств.В пресс-службе "Новой газеты " заявили РИА Новости, что примут решение о подаче иска против Кадырова по результатам голосования. На сайте издания опубликован вопрос к читателям, как реагировать на то, что после выхода нового расследования Кадыров назвал журналистов газеты "агентами западных служб". Сам Кадыров дал понять, что готов судиться, отметив, что верит в честность российского судебного процесса.
https://ria.ru/20210320/kadyrov-1602143645.html
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чеченская республика (чечня), новая газета , дмитрий песков, рамзан кадыров, общество

СПЧ Чечни ответил на совет жаловаться на "Новую газету" в коллегию по СМИ

14:30 23.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТабличка у входа в редакцию "Новой газеты"
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Совет по правам человека при главе Чечни не согласен с оценкой комиссии СПЧ при президенте РФ конфликта между властями Чечни и "Новой газетой" и считает, что комиссия подтасовывает факты и проявляет "цеховую солидарность" с газетой вместо беспристрастности.
В понедельник комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере заявила, что конфликт между властями Чечни и "Новой газетой" вышел за рамки допустимой дискуссии между прессой и представителями власти, и рекомендовала чеченскому правительству обратиться в Общественную коллегию по жалобам на прессу, если у них есть претензии к газете. Комиссия предложила властям Чечни, если они считают высказанные обвинения ложью, дать подробный развернутый ответ по каждому пункту, а не "заниматься пафосными и бессодержательными" заявлениями и публичными мероприятиями, которые могут быть восприняты как акт запугивания.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 18:28
Кадыров ответил на предложение Пригожина помочь в суде с "Новой газетой"
"В заявлении неверно указано, будто существует некий "конфликт между "Новой газетой" и властями Чеченской республики". Явным передергиванием фактов в заявлении можно считать упоминание каких-то "мероприятий, которые могут быть восприняты как акт запугивания", - говорится в заявлении СПЧ при главе Чечни.
В СПЧ Чечни также считают, что "комиссия СПЧ РФ, состоящая из представителей медиасферы, занялась странным подтасовыванием фактов", что наталкивает на мысль "не о беспристрастности их суждений", а о "цеховой солидарности" в поддержку "Новой газеты".
"Новая газета" 15 марта опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что озадачен этими высказываниями Пескова. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к президенту по вопросам, которые их волнуют. Песков в свою очередь подчеркнул, что любой россиянин может обратиться к Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и правовых средств.
В пресс-службе "Новой газеты " заявили РИА Новости, что примут решение о подаче иска против Кадырова по результатам голосования. На сайте издания опубликован вопрос к читателям, как реагировать на то, что после выхода нового расследования Кадыров назвал журналистов газеты "агентами западных служб". Сам Кадыров дал понять, что готов судиться, отметив, что верит в честность российского судебного процесса.
Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 20:37
Депутат от Чечни обратился в Генпрокуратуру из-за публикаций о "казнях"
 
Чеченская республика (Чечня)Новая газетаДмитрий ПесковРамзан КадыровОбщество
 
 
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