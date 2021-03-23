https://ria.ru/20210323/chechnya-1602481656.html

СПЧ Чечни ответил на совет жаловаться на "Новую газету" в коллегию по СМИ

СПЧ Чечни ответил на совет жаловаться на "Новую газету" в коллегию по СМИ

Совет по правам человека при главе Чечни не согласен с оценкой комиссии СПЧ при президенте РФ конфликта между властями Чечни и "Новой газетой" и считает, что... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:30

2021-03-23T14:30

2021-03-23T14:30

чеченская республика (чечня)

новая газета

дмитрий песков

рамзан кадыров

общество

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ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Совет по правам человека при главе Чечни не согласен с оценкой комиссии СПЧ при президенте РФ конфликта между властями Чечни и "Новой газетой" и считает, что комиссия подтасовывает факты и проявляет "цеховую солидарность" с газетой вместо беспристрастности.В понедельник комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере заявила, что конфликт между властями Чечни и "Новой газетой" вышел за рамки допустимой дискуссии между прессой и представителями власти, и рекомендовала чеченскому правительству обратиться в Общественную коллегию по жалобам на прессу, если у них есть претензии к газете. Комиссия предложила властям Чечни, если они считают высказанные обвинения ложью, дать подробный развернутый ответ по каждому пункту, а не "заниматься пафосными и бессодержательными" заявлениями и публичными мероприятиями, которые могут быть восприняты как акт запугивания."В заявлении неверно указано, будто существует некий "конфликт между "Новой газетой" и властями Чеченской республики". Явным передергиванием фактов в заявлении можно считать упоминание каких-то "мероприятий, которые могут быть восприняты как акт запугивания", - говорится в заявлении СПЧ при главе Чечни.В СПЧ Чечни также считают, что "комиссия СПЧ РФ, состоящая из представителей медиасферы, занялась странным подтасовыванием фактов", что наталкивает на мысль "не о беспристрастности их суждений", а о "цеховой солидарности" в поддержку "Новой газеты"."Новая газета" 15 марта опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что озадачен этими высказываниями Пескова. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к президенту по вопросам, которые их волнуют. Песков в свою очередь подчеркнул, что любой россиянин может обратиться к Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и правовых средств.В пресс-службе "Новой газеты " заявили РИА Новости, что примут решение о подаче иска против Кадырова по результатам голосования. На сайте издания опубликован вопрос к читателям, как реагировать на то, что после выхода нового расследования Кадыров назвал журналистов газеты "агентами западных служб". Сам Кадыров дал понять, что готов судиться, отметив, что верит в честность российского судебного процесса.

https://ria.ru/20210320/kadyrov-1602143645.html

https://ria.ru/20210318/chechnya-1601886556.html

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чеченская республика (чечня), новая газета , дмитрий песков, рамзан кадыров, общество