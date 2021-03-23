https://ria.ru/20210323/bombardirovschik-1602486119.html

Бомбардировщик Ту-22М3: летно-технические характеристики

Бомбардировщик Ту-22М3: летно-технические характеристики

Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами морских и наземных целей днем и ночью, в любых... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:58

2021-03-23T14:58

2021-03-23T14:58

россия

ту-22м3

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155754/10/1557541017_0:23:2820:1609_1920x0_80_0_0_d87009eb426219ec43653b8bead5a251.jpg

Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами морских и наземных целей днем и ночью, в любых метеоусловиях. Ту-22М3 создан в ОКБ А.Н. Туполева. В середине 1960-х годов в ОКБ родился проект самолета "145", который со временем стал Ту-22М и являющийся изначально глубокой модернизацией серийно производимого ракетоносца Ту-22К. После периода доработок этот сложнейший на тот момент времени авиационно-ракетный комплекс в варианте Ту-22М2 был принят на вооружение советских военно-воздушных сил. Ту-22М3 является глубоко модернизированным вариантом ТУ-22М2 со значительно расширенными боевыми и оборонительными возможностями. Разработка машины велась с 1974 года. Первый опытный Ту-22М3 совершил первый полет 20 июня 1977 года. С 1978 года самолет был запущен в серийное производство. В окончательном виде Ту-22М3 был принят на вооружение в марте 1989 года. Всего на Казанском авиационном заводе было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций. Самолеты серии Ту-22М выполнены по нормальной аэродинамической схеме с низкорасположенным крылом изменяемой стреловидности. Конструкция создана в основном из алюминиевых сплавов, а также высокопрочных и жаропрочных сталей, титановых и магниевых сплавов. Крыло состоит из неподвижной части и поворотных консолей. Угол стреловидности поворотных консолей составляет от 20 до 65 градусов. Самолет имеет фюзеляж типа полумонокок и трехопорное убирающееся шасси с носовой стойкой. Силовая установка включает в себя два двухконтурных турбовентиляторных двигателя с форсажными камерами НК-25. В 2018 году в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации был создан первый глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М. В результате глубокой модернизации на самолете был установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементной базе. Результатом проведенных работ стало значительное расширение боевого потенциала авиационного комплекса, включая повышение боевой эффективности и увеличение боевого радиуса. Бомбардировщик оснащен высокоточным прицельно-навигационным комплексом (ПНК) разработки и производства российской компании "Гефест и Т" – СВП-24-22. 28 декабря 2018 года глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет. На вооружении Ту-22М3 – 23-милимметровая пушка ГШ-23, три управляемых ракеты (УР) "воздух-земля", бомбы весом 24 тонны. Летно-технические характеристики бомбардировщика Ту-22М3: Размах крыла – 34,3/23,3 мДлина самолета – 41,6 мВысота самолета – 10 мМасса – 124 тПрактический потолок – 13,5 кмМаксимальная скорость полета – 2300 км/часДальность полета 5500 кмЭкипаж – 4 человека Материал подготовлен на основе информации открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ту-22м3, справки