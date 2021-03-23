https://ria.ru/20210323/bolnitsa-1602520880.html

В Карелии проверят больницу, где выписанная пациентка умерла на улице

В Карелии проверят больницу, где выписанная пациентка умерла на улице

Министерство здравоохранения Карелии проводит служебную проверку в больнице, откуда в день госпитализации была выписана пожилая пациентка с сердечной... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T17:30

2021-03-23T17:30

2021-03-23T17:30

здоровье - общество

петрозаводск

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Карелии проводит служебную проверку в больнице, откуда в день госпитализации была выписана пожилая пациентка с сердечной недостаточностью, скончавшаяся на улице, сообщает ведомство.Ранее поисково-спасательный отряд "Доброспас" сообщил об обращении женщины, у которой в понедельник пропала мать 1946 года рождения, доставленная в больницу скорой медицинской помощи в Петрозаводске с сердечным приступом. Несмотря на возрастные отклонения и признаки деменции, пожилую женщину в тот же день выписали из стационара без сопровождения, информировали волонтеры. По их сведениям, ближе к вечеру ей стало плохо на улице, и она скончалась.Как отмечает республиканский минздрав со ссылкой на данные больницы, при поступлении в стационар пациентка находилась в сознании и сообщила все необходимые личные данные. Женщина "жалоб активно не предъявляла", а также не указывала на острую боль. По результатам томографии мозга у нее не было выявлено признаков инсульта, черепно-мозговой травмы либо опухоли. Электрокардиограмма выявила аритмию "без гемодинамических расстройств" и проявление сердечной недостаточности.Поскольку для экстренной госпитализации не было оснований, пожилую пациентку направили на амбулаторное лечение. По результатам осмотра перед выпиской она "ориентировалась в месте и времени", уточняет минздрав. Также сохранялся правильный ритм сердца и стабильное артериальное давление. В медкарте женщины не было сведений о каких-либо патологиях.Несмотря на это региональное министерство здравоохранения проверит, получила ли скончавшаяся пенсионерка полную и своевременную медпомощь в стационаре. "В любом случае в настоящее время проводится служебная проверка, после чего будут сделаны окончательные выводы", - заключает ведомство.

https://ria.ru/20201109/otkaz-1583692879.html

https://ria.ru/20201208/smolensk-1588287834.html

петрозаводск

республика карелия

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здоровье - общество, петрозаводск, республика карелия