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Норвегия запретила продажу России завода двигателей Rolls-Royce
Норвегия запретила продажу России завода двигателей Rolls-Royce
Правительство Норвегии решило остановить продажу завода Bergen Engines российской компании, что связано с интересами национальной безопасности, сообщила министр РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:22
2021-03-23T16:04
россия
rolls-royce motor cars
норвегия
трансмашхолдинг
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МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Правительство Норвегии решило остановить продажу завода Bergen Engines российской компании, что связано с интересами национальной безопасности, сообщила министр юстиции страны Моника Мэланн во вторник.В начале февраля Трансмашхолдинг сообщал, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines в Норвегии. Однако в марте министерство юстиции Норвегии заявило, что власти в соответствии с законом о безопасности могут приостановить эту сделку.В состав компании Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в 7 странах мира.
https://ria.ru/20210314/avtomobil-1601159462.html
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россия, rolls-royce motor cars, норвегия, трансмашхолдинг

Норвегия запретила продажу России завода двигателей Rolls-Royce

15:22 23.03.2021 (обновлено: 16:04 23.03.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Rolls-RoyceЛоготип Rolls-Royce
Логотип Rolls-Royce - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Rolls-Royce
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Правительство Норвегии решило остановить продажу завода Bergen Engines российской компании, что связано с интересами национальной безопасности, сообщила министр юстиции страны Моника Мэланн во вторник.
В начале февраля Трансмашхолдинг сообщал, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines в Норвегии. Однако в марте министерство юстиции Норвегии заявило, что власти в соответствии с законом о безопасности могут приостановить эту сделку.
"Необходимо предотвратить продажу Bergen Engines компании, которая контролируется страной, с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности", - сказала Мэланн, слова которой цитирует издание E24.
В состав компании Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в 7 странах мира.
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РоссияRolls-Royce Motor CarsНорвегияТрансмашхолдинг
 
 
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