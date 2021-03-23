https://ria.ru/20210323/blokirovka-1602493022.html

Норвегия запретила продажу России завода двигателей Rolls-Royce

Норвегия запретила продажу России завода двигателей Rolls-Royce

Правительство Норвегии решило остановить продажу завода Bergen Engines российской компании, что связано с интересами национальной безопасности, сообщила министр РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:22

2021-03-23T15:22

2021-03-23T16:04

россия

rolls-royce motor cars

норвегия

трансмашхолдинг

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МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Правительство Норвегии решило остановить продажу завода Bergen Engines российской компании, что связано с интересами национальной безопасности, сообщила министр юстиции страны Моника Мэланн во вторник.В начале февраля Трансмашхолдинг сообщал, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines в Норвегии. Однако в марте министерство юстиции Норвегии заявило, что власти в соответствии с законом о безопасности могут приостановить эту сделку.В состав компании Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в 7 странах мира.

https://ria.ru/20210314/avtomobil-1601159462.html

россия

норвегия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, rolls-royce motor cars, норвегия, трансмашхолдинг