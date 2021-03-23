Норвегия запретила продажу России завода двигателей Rolls-Royce
15:22 23.03.2021 (обновлено: 16:04 23.03.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой Rolls-RoyceЛоготип Rolls-Royce
© Фото : предоставлено пресс-службой Rolls-Royce
МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Правительство Норвегии решило остановить продажу завода Bergen Engines российской компании, что связано с интересами национальной безопасности, сообщила министр юстиции страны Моника Мэланн во вторник.
В начале февраля Трансмашхолдинг сообщал, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines в Норвегии. Однако в марте министерство юстиции Норвегии заявило, что власти в соответствии с законом о безопасности могут приостановить эту сделку.
"Необходимо предотвратить продажу Bergen Engines компании, которая контролируется страной, с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности", - сказала Мэланн, слова которой цитирует издание E24.
В состав компании Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в 7 странах мира.
14 марта, 17:15Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке автомобиля