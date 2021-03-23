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Эсеры предложили ограничить рост розничных цен на бензин и авиакеросин
Эсеры предложили ограничить рост розничных цен на бензин и авиакеросин
Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об ограничении ежегодного роста розничных цен на... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:13
2021-03-23T16:13
евразийский экономический союз
михаил мишустин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
справедливая россия
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об ограничении ежегодного роста розничных цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин в стране уровнем инфляции, следует из базы данных нижней палаты парламента.Цены на топливо в РФ в этом году растут темпами, опережающими общую инфляцию. При этом, по данным Росстата, средняя розничная цена на бензин в России за период с 9 по 15 марта несколько снизила недельный темп роста - до 0,2% с 0,3% в предыдущий период. А газета "Известия" ранее во вторник написала, что Независимый топливный союз (НТС) направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры для стабилизации ситуации на рынке топлива. Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти ещё на 14%, не исключили в НТС."Если мы не обуздаем цены на бензин, мы никогда не победим бедность. Потому что цена топлива влияет на цену всех товаров и услуг в России", – считает Миронов, и об этом сообщает его пресс-служба. По его мнению, рост стоимости топлива не должен превышать прогнозируемый уровень годовой инфляции.Согласно проекту закона, рост розничных цен на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты ежегодно не может превышать прогнозируемый уровень инфляции, установленный законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.Правительство РФ на поддерживает законопроект, обращая внимание, что его положения противоречат договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в соответствии с которым один из основных принципов долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества государств-членов ЕАЭС в сфере энергетики - обеспечение рыночного ценообразования на энергетические ресурсы.Кабмин также отмечает, что в соответствии с законом розничные торговцы самостоятельно определяют порядок и условия своей торговли, в том числе цены на продаваемые товары. "Как правило, с учетом различных факторов хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную продажу товаров, в цену товара включаются себестоимость реализации продукции, транспортные расходы, оптовая наценка и разного рода издержки", - отмечается в заключении правительства на законопроект.
https://ria.ru/20210317/toplivo-1601585021.html
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евразийский экономический союз, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), справедливая россия, госдума рф, экономика

Эсеры предложили ограничить рост розничных цен на бензин и авиакеросин

16:13 23.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на одной из АЗС сети ЕКА в Москве
Топливные пистолеты на одной из АЗС сети ЕКА в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об ограничении ежегодного роста розничных цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин в стране уровнем инфляции, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Цены на топливо в РФ в этом году растут темпами, опережающими общую инфляцию. При этом, по данным Росстата, средняя розничная цена на бензин в России за период с 9 по 15 марта несколько снизила недельный темп роста - до 0,2% с 0,3% в предыдущий период. А газета "Известия" ранее во вторник написала, что Независимый топливный союз (НТС) направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры для стабилизации ситуации на рынке топлива. Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти ещё на 14%, не исключили в НТС.
Табло с ценами на топливо на одной из АЗС сети ЕКА в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 09:38
Минэнерго оценило риски роста цен на топливо
"Если мы не обуздаем цены на бензин, мы никогда не победим бедность. Потому что цена топлива влияет на цену всех товаров и услуг в России", – считает Миронов, и об этом сообщает его пресс-служба. По его мнению, рост стоимости топлива не должен превышать прогнозируемый уровень годовой инфляции.
Согласно проекту закона, рост розничных цен на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты ежегодно не может превышать прогнозируемый уровень инфляции, установленный законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Правительство РФ на поддерживает законопроект, обращая внимание, что его положения противоречат договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в соответствии с которым один из основных принципов долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества государств-членов ЕАЭС в сфере энергетики - обеспечение рыночного ценообразования на энергетические ресурсы.
Кабмин также отмечает, что в соответствии с законом розничные торговцы самостоятельно определяют порядок и условия своей торговли, в том числе цены на продаваемые товары. "Как правило, с учетом различных факторов хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную продажу товаров, в цену товара включаются себестоимость реализации продукции, транспортные расходы, оптовая наценка и разного рода издержки", - отмечается в заключении правительства на законопроект.
Табло с ценами на топливо на одной из АЗС сети ЕКА в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 12:35Сказано в эфире
"Это ведет к проблемам". Глава НТС разъяснил прогноз по ценам на бензин
 
Евразийский экономический союзМихаил МишустинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Справедливая РоссияГосдума РФЭкономика
 
 
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