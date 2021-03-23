https://ria.ru/20210323/bednost-1602478424.html

Счетная палата представила предложения по борьбе с бедностью

Счетная палата представила предложения по борьбе с бедностью

Счетная палата РФ изучила все меры правительства по борьбе с бедностью и представила свои предложения, которые сейчас анализируются в кабинете министров,... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:15

2021-03-23T14:15

2021-03-23T14:15

алексей кудрин

счетная палата рф

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151477/33/1514773308_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_76afcf0503bbb8277ef590c5ced049d2.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Счетная палата РФ изучила все меры правительства по борьбе с бедностью и представила свои предложения, которые сейчас анализируются в кабинете министров, рассказал глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Мы в прошлом году провели за целый год большую работу. В первую половину года мы проанализировали все меры правительства, вообще все программы и меры, которые могли и могут влиять на снижение бедности, и замерили это влияние. Определили, что влияет, а какие деньги вроде тратятся, но результатов не получается", - рассказал Кудрин.Президент РФ неоднократно называл решение проблем бедности своей основной задачей: на это, в частности, направлены национальные проекты. Путин обозначил цель снизить к 2030 году число россиян, живущих за чертой бедности, до 6,5% с нынешних 13,5%.Кудрин отметил, что видит заинтересованное отношение к своим идеям в правительстве. "Часть наших подходов анализируются. Не буду говорить пока, что принимаются, но анализируются. Так что, я думаю, эта очень острая социальная проблема будет яснее просто для всех", – сказал он.

https://ria.ru/20210225/bednost-1598924677.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кудрин, счетная палата рф, владимир путин, общество