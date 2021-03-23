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Счетная палата представила предложения по борьбе с бедностью
Счетная палата представила предложения по борьбе с бедностью
Счетная палата РФ изучила все меры правительства по борьбе с бедностью и представила свои предложения, которые сейчас анализируются в кабинете министров,... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:15
2021-03-23T14:15
2021-03-23T14:15
алексей кудрин
счетная палата рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Счетная палата РФ изучила все меры правительства по борьбе с бедностью и представила свои предложения, которые сейчас анализируются в кабинете министров, рассказал глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Мы в прошлом году провели за целый год большую работу. В первую половину года мы проанализировали все меры правительства, вообще все программы и меры, которые могли и могут влиять на снижение бедности, и замерили это влияние. Определили, что влияет, а какие деньги вроде тратятся, но результатов не получается", - рассказал Кудрин.Президент РФ неоднократно называл решение проблем бедности своей основной задачей: на это, в частности, направлены национальные проекты. Путин обозначил цель снизить к 2030 году число россиян, живущих за чертой бедности, до 6,5% с нынешних 13,5%.Кудрин отметил, что видит заинтересованное отношение к своим идеям в правительстве. "Часть наших подходов анализируются. Не буду говорить пока, что принимаются, но анализируются. Так что, я думаю, эта очень острая социальная проблема будет яснее просто для всех", – сказал он.
https://ria.ru/20210225/bednost-1598924677.html
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алексей кудрин, счетная палата рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Счетная палата РФ изучила все меры правительства по борьбе с бедностью и представила свои предложения, которые сейчас анализируются в кабинете министров, рассказал глава контрольного ведомства Алексей Кудрин
на встрече с президентом России Владимиром Путиным
.
"Мы в прошлом году провели за целый год большую работу. В первую половину года мы проанализировали все меры правительства, вообще все программы и меры, которые могли и могут влиять на снижение бедности, и замерили это влияние. Определили, что влияет, а какие деньги вроде тратятся, но результатов не получается", - рассказал Кудрин.
"Во втором полугодии мы разработали подходы, включая математическое моделирование, учитывая все социальные группы, сколько выплат, дефицит доходов в разных семьях, социальных группах, и разработали модель, которая позволяет нам сегодня определить возможный путь и параметры – как достичь тех целей, о которых вы сказали. Мы сейчас представили этот проект вице-премьеру Голиковой, министерству труда", - добавил глава Счетной палаты.
Президент РФ неоднократно называл решение проблем бедности своей основной задачей: на это, в частности, направлены национальные проекты. Путин обозначил цель снизить к 2030 году число россиян, живущих за чертой бедности, до 6,5% с нынешних 13,5%.
Кудрин отметил, что видит заинтересованное отношение к своим идеям в правительстве. "Часть наших подходов анализируются. Не буду говорить пока, что принимаются, но анализируются. Так что, я думаю, эта очень острая социальная проблема будет яснее просто для всех", – сказал он.