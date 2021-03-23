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Трамп усомнился в адекватности Байдена после падения на трапе самолета
Трамп усомнился в адекватности Байдена после падения на трапе самолета
Бывший президент США Дональд Трамп усомнился в адекватности действующего главы государства Джо Байдена после падения на трапе самолета и в том, что тот... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:03
2021-03-23T11:03
берни сандерс
дональд трамп
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп усомнился в адекватности действующего главы государства Джо Байдена после падения на трапе самолета и в том, что тот понимает, какие документы подписывает.Байден на прошлой неделе трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях. Белый дом объяснил инцидент сильным ветром. Представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер заявила, что было "очень ветрено" и она сама "почти упала". Она заверила, что Байден "чувствует себя прекрасно".В ходе интервью Трампа телеканалу Newsmax TV ведущий упомянул о случае, когда Байден случайно назвал вице-президента Камалу Харрис президентом и в связи с этим упомянул 25 поправку, которая предполагает отстранение президента от должности и передачу полномочий вице-президенту. Причиной такой передачи может быть кончина главы государства или неспособность выполнять свои обязанности."Это очень серьезно, надеюсь, что этого никогда не случится, но что-то происходит, и это безумие", - сказал Трамп.Экс-президент выразил сомнения относительно того, что Байден сам понимает, какие бумаги подписывает. "Возникает вопрос: понимает ли он, что подписывает? Он хуже Берни Сандерса… даже Берни Сандерс на стероидах не подписал бы то, что подписывает Байден", - добавил бывший президент.Комментируя освещение СМИ инцидента с падением действующего главы государства Джо Байдена на трапе самолета, Трамп заявил, что нет больше никакой свободы прессы.В ходе интервью Трампа телеканалу Newsmax TV ведущий обратил внимание на то, что об инциденте практически не упоминали мейнстримные СМИ."Для меня это было ожидаемо… падение было ужасным, он споткнулся не один раз, он споткнулся трижды. И об этом не говорили в мейнстримных СМИ (в оригинале lamestream media, с негативным оттенком - ред.), это ужасно, невозможно поверить, нет больше никакой свободы прессы", - заявил Трамп в интервью Newsmax TV.
https://ria.ru/20210322/refleksy-1602257028.html
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берни сандерс, дональд трамп, джо байден, в мире

Трамп усомнился в адекватности Байдена после падения на трапе самолета

11:03 23.03.2021
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден перед вылетом в Джорджию
Президент США Джо Байден перед вылетом в Джорджию - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп усомнился в адекватности действующего главы государства Джо Байдена после падения на трапе самолета и в том, что тот понимает, какие документы подписывает.
Байден на прошлой неделе трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях. Белый дом объяснил инцидент сильным ветром. Представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер заявила, что было "очень ветрено" и она сама "почти упала". Она заверила, что Байден "чувствует себя прекрасно".
В ходе интервью Трампа телеканалу Newsmax TV ведущий упомянул о случае, когда Байден случайно назвал вице-президента Камалу Харрис президентом и в связи с этим упомянул 25 поправку, которая предполагает отстранение президента от должности и передачу полномочий вице-президенту. Причиной такой передачи может быть кончина главы государства или неспособность выполнять свои обязанности.
"Это очень серьезно, надеюсь, что этого никогда не случится, но что-то происходит, и это безумие", - сказал Трамп.
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Пушков рассказал об "опасных рефлексах" администрации Байдена
Экс-президент выразил сомнения относительно того, что Байден сам понимает, какие бумаги подписывает. "Возникает вопрос: понимает ли он, что подписывает? Он хуже Берни Сандерса… даже Берни Сандерс на стероидах не подписал бы то, что подписывает Байден", - добавил бывший президент.
Комментируя освещение СМИ инцидента с падением действующего главы государства Джо Байдена на трапе самолета, Трамп заявил, что нет больше никакой свободы прессы.
В ходе интервью Трампа телеканалу Newsmax TV ведущий обратил внимание на то, что об инциденте практически не упоминали мейнстримные СМИ.
"Для меня это было ожидаемо… падение было ужасным, он споткнулся не один раз, он споткнулся трижды. И об этом не говорили в мейнстримных СМИ (в оригинале lamestream media, с негативным оттенком - ред.), это ужасно, невозможно поверить, нет больше никакой свободы прессы", - заявил Трамп в интервью Newsmax TV.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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