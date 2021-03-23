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https://ria.ru/20210323/banksy-1602527748.html
Посвященная врачам работа Бэнкси продана на торгах за рекордную сумму
Посвященная врачам работа Бэнкси продана на торгах за рекордную сумму
Работа британского уличного художника Бэнкси Game Changer ушла за рекордную сумму 16,758 миллиона фунтов стерлингов, вырученные средства будут направлены на... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:01
2021-03-23T18:01
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ЛОНДОН, 23 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Работа британского уличного художника Бэнкси Game Changer ушла за рекордную сумму 16,758 миллиона фунтов стерлингов, вырученные средства будут направлены на поддержку больниц и благотворительных организаций, говорится в сообщении аукционного дома Christie's.Эстимейт был установлен в диапазоне 2,5-3,5 миллиона, однако в ходе торгов финальная цена работы превысила 16,7 миллиона фунтов стерлингов."Поступления от продажи будут использованы для поддержки организаций здравоохранения и благотворительных организаций по всей Великобритании", - отмечается на странице аукционного дома в Twitter.На черно-белой картине под названием Game Changer ("Меняющий игру") изображен сидящий на коленях мальчик, в руках у которого игрушка в виде медсестры, а в стоящей рядом с ним мусорной корзине видны выброшенные игрушки Бэтмена и Человека-паука. Кукла медсестры одета в униформу с красным крестом на груди и маской на лице, а ее правая рука вытянута вперед, напоминая классический жест Супермена.Автор в мае прошлого года подарил картину, посвященную медикам, борющимся с пандемией коронавируса, больнице в городе Саутгемптон. Художник сопроводил подарок запиской со словами благодарности в адрес медработников.
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новости культуры, выставки, музеи, бэнкси, twitter

Посвященная врачам работа Бэнкси продана на торгах за рекордную сумму

18:01 23.03.2021
 
© Фото : @banksyНовая работа художника Бэнкси, посвященная врачам-супергероям
Новая работа художника Бэнкси, посвященная врачам-супергероям - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : @banksy
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ЛОНДОН, 23 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Работа британского уличного художника Бэнкси Game Changer ушла за рекордную сумму 16,758 миллиона фунтов стерлингов, вырученные средства будут направлены на поддержку больниц и благотворительных организаций, говорится в сообщении аукционного дома Christie's.
Эстимейт был установлен в диапазоне 2,5-3,5 миллиона, однако в ходе торгов финальная цена работы превысила 16,7 миллиона фунтов стерлингов.
"Поступления от продажи будут использованы для поддержки организаций здравоохранения и благотворительных организаций по всей Великобритании", - отмечается на странице аукционного дома в Twitter.
На черно-белой картине под названием Game Changer ("Меняющий игру") изображен сидящий на коленях мальчик, в руках у которого игрушка в виде медсестры, а в стоящей рядом с ним мусорной корзине видны выброшенные игрушки Бэтмена и Человека-паука.
Кукла медсестры одета в униформу с красным крестом на груди и маской на лице, а ее правая рука вытянута вперед, напоминая классический жест Супермена.
Автор в мае прошлого года подарил картину, посвященную медикам, борющимся с пандемией коронавируса, больнице в городе Саутгемптон. Художник сопроводил подарок запиской со словами благодарности в адрес медработников.
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