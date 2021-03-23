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Посвященная врачам работа Бэнкси продана на торгах за рекордную сумму
Посвященная врачам работа Бэнкси продана на торгах за рекордную сумму
Работа британского уличного художника Бэнкси Game Changer ушла за рекордную сумму 16,758 миллиона фунтов стерлингов, вырученные средства будут направлены на... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:01
2021-03-23T18:01
2021-03-23T18:01
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ЛОНДОН, 23 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Работа британского уличного художника Бэнкси Game Changer ушла за рекордную сумму 16,758 миллиона фунтов стерлингов, вырученные средства будут направлены на поддержку больниц и благотворительных организаций, говорится в сообщении аукционного дома Christie's.Эстимейт был установлен в диапазоне 2,5-3,5 миллиона, однако в ходе торгов финальная цена работы превысила 16,7 миллиона фунтов стерлингов."Поступления от продажи будут использованы для поддержки организаций здравоохранения и благотворительных организаций по всей Великобритании", - отмечается на странице аукционного дома в Twitter.На черно-белой картине под названием Game Changer ("Меняющий игру") изображен сидящий на коленях мальчик, в руках у которого игрушка в виде медсестры, а в стоящей рядом с ним мусорной корзине видны выброшенные игрушки Бэтмена и Человека-паука. Кукла медсестры одета в униформу с красным крестом на груди и маской на лице, а ее правая рука вытянута вперед, напоминая классический жест Супермена.Автор в мае прошлого года подарил картину, посвященную медикам, борющимся с пандемией коронавируса, больнице в городе Саутгемптон. Художник сопроводил подарок запиской со словами благодарности в адрес медработников.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, выставки, музеи, бэнкси, twitter
ЛОНДОН, 23 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Работа британского уличного художника Бэнкси Game Changer ушла за рекордную сумму 16,758 миллиона фунтов стерлингов, вырученные средства будут направлены на поддержку больниц и благотворительных организаций, говорится в сообщении аукционного дома Christie's.
Эстимейт был установлен в диапазоне 2,5-3,5 миллиона, однако в ходе торгов финальная цена работы превысила 16,7 миллиона фунтов стерлингов.
"Поступления от продажи будут использованы для поддержки организаций здравоохранения и благотворительных организаций по всей Великобритании", - отмечается на странице аукционного дома в Twitter.
На черно-белой картине под названием Game Changer ("Меняющий игру") изображен сидящий на коленях мальчик, в руках у которого игрушка в виде медсестры, а в стоящей рядом с ним мусорной корзине видны выброшенные игрушки Бэтмена и Человека-паука.
Кукла медсестры одета в униформу с красным крестом на груди и маской на лице, а ее правая рука вытянута вперед, напоминая классический жест Супермена.
Автор в мае прошлого года подарил картину, посвященную медикам, борющимся с пандемией коронавируса, больнице в городе Саутгемптон. Художник сопроводил подарок запиской со словами благодарности в адрес медработников.