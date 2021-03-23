https://ria.ru/20210323/banknoty-1602470853.html

Банк России выпустит банкноты нового дизайна

Банк России выпустит банкноты нового дизайна

Банк России планирует к 2025 году выпустить обновленные банкноты, на которых представит достопримечательности всех федеральных округов. Об этом рассказал... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T13:46

2021-03-23T13:46

2021-03-23T23:56

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Банк России планирует к 2025 году выпустить обновленные банкноты, на которых представит достопримечательности всех федеральных округов. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев.Он напомнил, что банкноты новых номиналов — 200 и 2000 рублей — выпустили в оборот в 2017 году. Они отличаются современным дизайном и защитным комплексом на лучшем мировом уровне. По его словам, в 2022 году появятся обновленные сторублевки, в 2023-м — тысячные и пятитысячные, в 2024-м — пятисотрублевые купюры, а в 2025-м — десяти- и пятидесятирублевые.На них по-прежнему будут изображены российские города, но по образцу банкноты в две тысячи рублей их дополнят видами других достопримечательностей соответствующих федеральных округов, уточнил Алексеев.Так, на лицевой стороне сторублевой банкноты сохранится изображение Москвы, а на пятидесятирублевой — Санкт-Петербурга, но на оборотной появятся изображения достопримечательностей Центрального и Северо-Западного федеральных округов.На десятирублевой купюре изобразят Новосибирск, на пятисотенной — Пятигорск, на тысячерублевой — Нижний Новгород, а на банкноте в пять тысяч рублей — Екатеринбург. На оборотных сторонах появятся, соответственно, достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.Проводить всенародное голосование по выбору достопримечательностей для изображения на банкнотах Центробанк не планирует, добавил Алексеев. По его словам, "не всегда эта практика разумна и эффективна в таком деликатном деле". Но ЦБ намерен консультироваться с экспертами, а те могут взаимодействовать с общественностью — таким образом, мнение людей все же будет учитываться.Что касается банкнот нынешнего образца, то, как пояснил Алексеев, они останутся в обороте, но их постепенно перестанут выпускать.

https://ria.ru/20210312/dengi-1600860318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика