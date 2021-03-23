Во Франции студент умер через несколько дней после прививки AstraZeneca
13:45 23.03.2021 (обновлено: 14:17 23.03.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Медицинские власти Франции расследуют причины смерти 24-летнего студента через несколько дней после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает национальное агентство по безопасности лекарственных препаратов (ANSM).
"В рамках нашего углубленного наблюдения за тромбоэмболическими проблемами мы получили сообщения о случае смерти 24-летнего молодого человека через несколько дней после прививки вакциной AstraZeneca… Этот случай стал предметом тщательного клинического расследования со стороны региональных центров фармаконадзора", - говорится в коммюнике. Регулятор отмечает, что пока нет оснований связывать летальный случай с использованием вакцины.
Местная газета Sud Ouest сообщает, что речь идет о студенте-медике из Нанта. Он получил вакцину 8 марта и скончался через десять дней в своей квартире. Отмечается, что молодой человек не имел проблем со здоровьем и занимался спортом.
Вскрытие тела, проведенное по поручению прокуратуры Нанта, показало, что причиной смерти стало внутреннее кровоизлияние, вызванное тромбом, пишет газета.
Ранее ряд стран Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины AstraZeneca в связи с единичными случаями развития тромбозов у получивших прививку. Франция объявила о приостановке в понедельник, 15 марта. Через три дня премьер-министр Франции Жан Кастекс, опираясь на выводы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о безопасности вакцины AstraZenecа, сообщил, что использование препарата будет возобновлено.