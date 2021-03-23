https://ria.ru/20210323/astrazeneca-1602470610.html

Во Франции студент умер через несколько дней после прививки AstraZeneca

Во Франции студент умер через несколько дней после прививки AstraZeneca

Медицинские власти Франции расследуют причины смерти 24-летнего студента через несколько дней после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает национальное... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T13:45

2021-03-23T13:45

2021-03-23T14:17

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Медицинские власти Франции расследуют причины смерти 24-летнего студента через несколько дней после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает национальное агентство по безопасности лекарственных препаратов (ANSM)."В рамках нашего углубленного наблюдения за тромбоэмболическими проблемами мы получили сообщения о случае смерти 24-летнего молодого человека через несколько дней после прививки вакциной AstraZeneca… Этот случай стал предметом тщательного клинического расследования со стороны региональных центров фармаконадзора", - говорится в коммюнике. Регулятор отмечает, что пока нет оснований связывать летальный случай с использованием вакцины.Местная газета Sud Ouest сообщает, что речь идет о студенте-медике из Нанта. Он получил вакцину 8 марта и скончался через десять дней в своей квартире. Отмечается, что молодой человек не имел проблем со здоровьем и занимался спортом.Вскрытие тела, проведенное по поручению прокуратуры Нанта, показало, что причиной смерти стало внутреннее кровоизлияние, вызванное тромбом, пишет газета.Ранее ряд стран Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины AstraZeneca в связи с единичными случаями развития тромбозов у получивших прививку. Франция объявила о приостановке в понедельник, 15 марта. Через три дня премьер-министр Франции Жан Кастекс, опираясь на выводы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о безопасности вакцины AstraZenecа, сообщил, что использование препарата будет возобновлено.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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