https://ria.ru/20210323/astrazeneca-1602469107.html
Врач рассказала о побочных реакциях от вакцинации AstraZeneca в Молдавии
Врач рассказала о побочных реакциях от вакцинации AstraZeneca в Молдавии
Побочные реакции после прививки от коронавируса препаратом AstraZeneca с начала вакцинации в Молдавии отмечены у 3,3% людей, заявила на брифинге во вторник... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T13:40
2021-03-23T13:40
2021-03-23T13:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 23 мар – РИА Новости. Побочные реакции после прививки от коронавируса препаратом AstraZeneca с начала вакцинации в Молдавии отмечены у 3,3% людей, заявила на брифинге во вторник эпидемиолог национального агентства общественного здоровья Лаура Цуркан.Вакцинация от COVID-19 в стране стартовала 2 марта. По состоянию на вторник привиты 21 194 человека, все они получили вакцину AstraZeneca."Со 2 марта, когда началась вакцинация, до сегодняшнего дня было зарегистрировано 712 случаев побочных реакций на вакцину. Отмечу, что это составляет 3,3%. Все побочные реакции проявились в течение одного-двух дней с момента вакцинации и пропали в течение одного-двух дней", - заявила Цуркан.По ее данным, в 91% случаев речь идет о повышении температуры, слабых головных и мышечных болях. Впрочем, зафиксированы и сильно выраженные болевые ощущения, слабость, тошнота, рвота, в одном случае отмечена аллергическая реакция.По плану минздрава, вакцинация будет проходить в три этапа. Первый этап продлится два месяца, за это время вакцины должны получить 70 тысяч медицинских работников и сотрудников социальных служб. Второй этап будет длиться четыре месяца, в этот период должны вакцинировать около 733 тысяч человек – учителей, сотрудников МВД, военных, сотрудников тюрем, а также лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Во время третьего этапа будут прививать оставшиеся группы граждан, он завершится, когда в Молдавии будет сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 23 мар – РИА Новости.
Побочные реакции после прививки от коронавируса препаратом AstraZeneca
с начала вакцинации в Молдавии
отмечены у 3,3% людей, заявила на брифинге во вторник эпидемиолог национального агентства общественного здоровья Лаура Цуркан.
Вакцинация от COVID-19 в стране стартовала 2 марта. По состоянию на вторник привиты 21 194 человека, все они получили вакцину AstraZeneca.
"Со 2 марта, когда началась вакцинация, до сегодняшнего дня было зарегистрировано 712 случаев побочных реакций на вакцину. Отмечу, что это составляет 3,3%. Все побочные реакции проявились в течение одного-двух дней с момента вакцинации и пропали в течение одного-двух дней", - заявила Цуркан.
По ее данным, в 91% случаев речь идет о повышении температуры, слабых головных и мышечных болях. Впрочем, зафиксированы и сильно выраженные болевые ощущения, слабость, тошнота, рвота, в одном случае отмечена аллергическая реакция.
По плану минздрава, вакцинация будет проходить в три этапа. Первый этап продлится два месяца, за это время вакцины должны получить 70 тысяч медицинских работников и сотрудников социальных служб. Второй этап будет длиться четыре месяца, в этот период должны вакцинировать около 733 тысяч человек – учителей, сотрудников МВД, военных, сотрудников тюрем, а также лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Во время третьего этапа будут прививать оставшиеся группы граждан, он завершится, когда в Молдавии будет сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу.