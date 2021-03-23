https://ria.ru/20210323/astrazeneca-1602469107.html

Врач рассказала о побочных реакциях от вакцинации AstraZeneca в Молдавии

Врач рассказала о побочных реакциях от вакцинации AstraZeneca в Молдавии

Побочные реакции после прививки от коронавируса препаратом AstraZeneca с начала вакцинации в Молдавии отмечены у 3,3% людей, заявила на брифинге во вторник... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T13:40

2021-03-23T13:40

2021-03-23T13:40

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 23 мар – РИА Новости. Побочные реакции после прививки от коронавируса препаратом AstraZeneca с начала вакцинации в Молдавии отмечены у 3,3% людей, заявила на брифинге во вторник эпидемиолог национального агентства общественного здоровья Лаура Цуркан.Вакцинация от COVID-19 в стране стартовала 2 марта. По состоянию на вторник привиты 21 194 человека, все они получили вакцину AstraZeneca."Со 2 марта, когда началась вакцинация, до сегодняшнего дня было зарегистрировано 712 случаев побочных реакций на вакцину. Отмечу, что это составляет 3,3%. Все побочные реакции проявились в течение одного-двух дней с момента вакцинации и пропали в течение одного-двух дней", - заявила Цуркан.По ее данным, в 91% случаев речь идет о повышении температуры, слабых головных и мышечных болях. Впрочем, зафиксированы и сильно выраженные болевые ощущения, слабость, тошнота, рвота, в одном случае отмечена аллергическая реакция.По плану минздрава, вакцинация будет проходить в три этапа. Первый этап продлится два месяца, за это время вакцины должны получить 70 тысяч медицинских работников и сотрудников социальных служб. Второй этап будет длиться четыре месяца, в этот период должны вакцинировать около 733 тысяч человек – учителей, сотрудников МВД, военных, сотрудников тюрем, а также лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Во время третьего этапа будут прививать оставшиеся группы граждан, он завершится, когда в Молдавии будет сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу.

https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602288364.html

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коронавирус covid-19, astrazeneca , молдавия, в мире