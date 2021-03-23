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В Астрахани суд отказался восстановить в вузе участника незаконной акции
В Астрахани суд отказался восстановить в вузе участника незаконной акции
Ленинский районный суд Астрахани отказал в иске о восстановлении в качестве студента Астраханского государственного университета Александру Мочалову,... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:42
2021-03-23T15:42
россия
константин маркелов
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар - РИА Новости. Ленинский районный суд Астрахани отказал в иске о восстановлении в качестве студента Астраханского государственного университета Александру Мочалову, отчисленному из вуза после несогласованной акции 23 января, следует из картотеки суда.Ранее ректор АГУ Константин Маркелов сообщил, что после акции из вуза были отчислены три студента, с которыми в университете "были обязаны попрощаться по правилам внутреннего распорядка". Двое из них обжаловали это решение в суде.На прошлой неделе суд также отказался восстановить другого отчисленного студента, обжаловавшего это решение, - Веру Иноземцеву.
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россия, константин маркелов, астрахань, происшествия

В Астрахани суд отказался восстановить в вузе участника незаконной акции

15:42 23.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар - РИА Новости. Ленинский районный суд Астрахани отказал в иске о восстановлении в качестве студента Астраханского государственного университета Александру Мочалову, отчисленному из вуза после несогласованной акции 23 января, следует из картотеки суда.

"Вынесено решение по делу. Отказано в удовлетворении иска", - говорится в материалах суда.

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Ранее ректор АГУ Константин Маркелов сообщил, что после акции из вуза были отчислены три студента, с которыми в университете "были обязаны попрощаться по правилам внутреннего распорядка". Двое из них обжаловали это решение в суде.
На прошлой неделе суд также отказался восстановить другого отчисленного студента, обжаловавшего это решение, - Веру Иноземцеву.
 
РоссияКонстантин МаркеловАстраханьПроисшествия
 
 
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