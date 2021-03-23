СК передал дело Арашуковых в Генпрокуратуру
17:01 23.03.2021 (обновлено: 17:09 23.03.2021)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. СК РФ передал в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
"Мы подписали протокол об окончании ознакомления с материалами уголовного дела. Следователь направил его в Генпрокуратуру, оно будет слушаться с участием присяжных заседателей. Всего по делу 20 фигурантов", - сказал собеседник агентства.
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Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
Более двух лет назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
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В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.