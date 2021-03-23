https://ria.ru/20210323/arashukovy-1602514117.html

СК передал дело Арашуковых в Генпрокуратуру

СК передал дело Арашуковых в Генпрокуратуру

СК РФ передал в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T17:01

2021-03-23T17:01

2021-03-23T17:09

газпром газораспределение

рауль арашуков

рауф арашуков

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россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. СК РФ передал в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.Более двух лет назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.

https://ria.ru/20200930/arashukov-1577991895.html

https://ria.ru/20200214/1564783158.html

северный кавказ

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром газораспределение, рауль арашуков, рауф арашуков, северный кавказ, санкт-петербург, россия, дело клана арашуковых, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, происшествия