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https://ria.ru/20210323/anonymous-1602542341.html
Anonymous рассказала об антироссийской деятельности Британского совета
Anonymous рассказала об антироссийской деятельности Британского совета
Группа хакеров Anonymous опубликовала анализ документов, по их данным, принадлежащим различным британским правительственным структурам, включая МИД. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T19:28
2021-03-23T20:09
россия
anonymous
нато
парламент великобритании
москва
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Группа хакеров Anonymous опубликовала анализ документов, по их данным, принадлежащим различным британским правительственным структурам, включая МИД.Ранее Anonymous обвинила британские власти и медиаорганизации во влиянии на русскоязычные СМИ и попытке формировать сознание их аудитории в нужном Западу ключе. В поддержку своей позиции хакеры опубликовали сотни копий файлов, которые назвали документами МИД и парламента Великобритании и работающих по заказу властей организаций.В анализе отмечается, что цель таких манипуляций — смена власти в России и изменение внешней политики Кремля.Также указывается, что для большей эффективности совет сотрудничает с британской разведкой.Хакеры отметили активность организации соседних с Россией государствах: на Кавказе, в Молдавии, Белоруссии на Украине.Хакеры называют эти действия "Троянским конем" британского правительства.Группа в доказательство своих утверждений приводит фотокопии файлов, в которых говорится об объявлении конкурса на организацию общения на английском языке на Южном Кавказе, в Молдавии и Белоруссии на 2019-2022 финансовые годы. Anonymous утверждает, что это копия документа МИД, однако никаких логотипов и пометок, подтверждающих это, на ней нет.Согласно этому документу, в год на обучение английскому языку в данных регионах британское государство готово было выделять по 650 тысяч фунтов, таким образом общая стоимость трехлетней программы должна составить не более 1,95 миллиона фунтов.При этом они напоминают, что у Британского совета нет офисов в Молдавии и Белоруссии, и он реализует программы в этих странах с территории Украины.Однако, считает Anonymous, истинной задачей гуманитарных программ британских властей на постсоветском пространстве является "слом основ режима в России или изменения его внешней политики".РИА Новости не удалось получить оперативный комментарий от Британского совета и властей Великобритании.Британский совет – международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. В России ее деятельность осуществляет отдел культуры и образования посольства Великобритании в Москве. Anonymous пытается доказать связь тех, кто занят в реализации гуманитарных программ, с разведками, публикуя фотокопию файла, который хакеры назвали резюме одного из сотрудников околоправительственных проектов. В нем указано, что этот человек ранее работал политтехнологом в НАТО и британском Минобороны. Также хакеры заявляют о причастности к гуманитарным программам не только британского правительства и МИД, но также внешней разведки MI6, контрразведки MI5 и МВД, минобороны Британии и США.
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россия, anonymous, нато, парламент великобритании, москва, белоруссия, сша, в мире

Anonymous рассказала об антироссийской деятельности Британского совета

19:28 23.03.2021 (обновлено: 20:09 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Группа хакеров Anonymous опубликовала анализ документов, по их данным, принадлежащим различным британским правительственным структурам, включая МИД.
Ранее Anonymous обвинила британские власти и медиаорганизации во влиянии на русскоязычные СМИ и попытке формировать сознание их аудитории в нужном Западу ключе. В поддержку своей позиции хакеры опубликовали сотни копий файлов, которые назвали документами МИД и парламента Великобритании и работающих по заказу властей организаций.
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В анализе отмечается, что цель таких манипуляций — смена власти в России и изменение внешней политики Кремля.
Также указывается, что для большей эффективности совет сотрудничает с британской разведкой.
Хакеры отметили активность организации соседних с Россией государствах: на Кавказе, в Молдавии, Белоруссии на Украине.

"Операции Британского совета в странах Балтии хорошо задокументированы: они призваны социально сплотить русскоязычные общины в этих странах, сделать так, чтобы они обладали крепкими связями между собой и ощущали близость с британскими и европейскими ценностями и культурой, а также были устойчивы к дестабилизирующим нарративам. Блестящая промывка мозгов", —пишет Anonymous.

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Хакеры называют эти действия "Троянским конем" британского правительства.

"Они (британское правительство и Британский совет) проникают в министерства образования стран, они работают с директорами школ, учителями, родителями и они используют опыт работы по реализации программ (британского Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности)", — отмечает Anonymous.

Группа в доказательство своих утверждений приводит фотокопии файлов, в которых говорится об объявлении конкурса на организацию общения на английском языке на Южном Кавказе, в Молдавии и Белоруссии на 2019-2022 финансовые годы. Anonymous утверждает, что это копия документа МИД, однако никаких логотипов и пометок, подтверждающих это, на ней нет.
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Согласно этому документу, в год на обучение английскому языку в данных регионах британское государство готово было выделять по 650 тысяч фунтов, таким образом общая стоимость трехлетней программы должна составить не более 1,95 миллиона фунтов.

"Неудивительно, что Британский совет может выполнить эту работу прекрасно, ведь за 30 лет он установил присутствие во всех странах Восточного партнерства и проник в большинство государственных учреждений под прикрытием культурных выставок", - говорится в заявлении хакеров.

При этом они напоминают, что у Британского совета нет офисов в Молдавии и Белоруссии, и он реализует программы в этих странах с территории Украины.
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Однако, считает Anonymous, истинной задачей гуманитарных программ британских властей на постсоветском пространстве является "слом основ режима в России или изменения его внешней политики".

"Принимая во внимание то, что конечной целью программы является фактическое помещение России в международную изоляцию, а также что секретные операции... должны ослабить позиции российского правительства внутри страны, весьма вероятно, что настоящая цель Великобритании — либо сломать основы режима в России, либо изменить его внешнюю политику, что возможно только если правительство достаточно слабо", — делают выводы хакеры.

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Anonymous пытается доказать связь тех, кто занят в реализации гуманитарных программ, с разведками, публикуя фотокопию файла, который хакеры назвали резюме одного из сотрудников околоправительственных проектов. В нем указано, что этот человек ранее работал политтехнологом в НАТО и британском Минобороны. Также хакеры заявляют о причастности к гуманитарным программам не только британского правительства и МИД, но также внешней разведки MI6, контрразведки MI5 и МВД, минобороны Британии и США.
 
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