https://ria.ru/20210323/anonymous-1602542341.html

Anonymous рассказала об антироссийской деятельности Британского совета

Anonymous рассказала об антироссийской деятельности Британского совета

Группа хакеров Anonymous опубликовала анализ документов, по их данным, принадлежащим различным британским правительственным структурам, включая МИД. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T19:28

2021-03-23T19:28

2021-03-23T20:09

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Группа хакеров Anonymous опубликовала анализ документов, по их данным, принадлежащим различным британским правительственным структурам, включая МИД.Ранее Anonymous обвинила британские власти и медиаорганизации во влиянии на русскоязычные СМИ и попытке формировать сознание их аудитории в нужном Западу ключе. В поддержку своей позиции хакеры опубликовали сотни копий файлов, которые назвали документами МИД и парламента Великобритании и работающих по заказу властей организаций.В анализе отмечается, что цель таких манипуляций — смена власти в России и изменение внешней политики Кремля.Также указывается, что для большей эффективности совет сотрудничает с британской разведкой.Хакеры отметили активность организации соседних с Россией государствах: на Кавказе, в Молдавии, Белоруссии на Украине.Хакеры называют эти действия "Троянским конем" британского правительства.Группа в доказательство своих утверждений приводит фотокопии файлов, в которых говорится об объявлении конкурса на организацию общения на английском языке на Южном Кавказе, в Молдавии и Белоруссии на 2019-2022 финансовые годы. Anonymous утверждает, что это копия документа МИД, однако никаких логотипов и пометок, подтверждающих это, на ней нет.Согласно этому документу, в год на обучение английскому языку в данных регионах британское государство готово было выделять по 650 тысяч фунтов, таким образом общая стоимость трехлетней программы должна составить не более 1,95 миллиона фунтов.При этом они напоминают, что у Британского совета нет офисов в Молдавии и Белоруссии, и он реализует программы в этих странах с территории Украины.Однако, считает Anonymous, истинной задачей гуманитарных программ британских властей на постсоветском пространстве является "слом основ режима в России или изменения его внешней политики".РИА Новости не удалось получить оперативный комментарий от Британского совета и властей Великобритании.Британский совет – международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. В России ее деятельность осуществляет отдел культуры и образования посольства Великобритании в Москве. Anonymous пытается доказать связь тех, кто занят в реализации гуманитарных программ, с разведками, публикуя фотокопию файла, который хакеры назвали резюме одного из сотрудников околоправительственных проектов. В нем указано, что этот человек ранее работал политтехнологом в НАТО и британском Минобороны. Также хакеры заявляют о причастности к гуманитарным программам не только британского правительства и МИД, но также внешней разведки MI6, контрразведки MI5 и МВД, минобороны Британии и США.

https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601483133.html

https://ria.ru/20210321/britaniya-1602168363.html

https://ria.ru/20210321/potentsial-1602236285.html

https://ria.ru/20200920/granitsy-1577509737.html

https://ria.ru/20200723/1574822954.html

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россия, anonymous, нато, парламент великобритании, москва, белоруссия, сша, в мире