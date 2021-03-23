https://ria.ru/20210323/admiral-1602443466.html

"Морские ужи". Адмирал оценил новую военную стратегию Британии

"Морские ужи". Адмирал оценил новую военную стратегию Британии

Планы Великобритании по расширению своего присутствия в Черном и Балтийском морях и в Арктике слишком амбициозны и вряд ли скажутся на безопасности России, для... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:30

2021-03-23T11:30

2021-03-23T11:30

россия

минобороны великобритании

черное море

балтийское море

арктика

владимир комоедов

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Планы Великобритании по расширению своего присутствия в Черном и Балтийском морях и в Арктике слишком амбициозны и вряд ли скажутся на безопасности России, для парирования угроз будет достаточно пристального наблюдения за британцами, заявил РИА Новости командующий Черноморским флотом РФ (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.Ранее Минобороны Великобритании представило стратегию модернизации вооруженных сил страны. Документ подтверждает отношение к России не просто как к угрозе, а как к "искусному и непредсказуемому игроку". Согласно новой стратегии, Британия будет расширять свое присутствие в черноморском регионе, на Крайнем Севере и на Балтике.Он отметил, что на Черном море по-прежнему действует конвенция Монтрё, запрещающая военным кораблям нечерноморских стран находиться там дольше 21 дня.Комоедов напомнил, что Россия, защищаясь, "заслуженно давала по морде, в том числе и англичанам". В свете новой оборонной стратегии Великобритании РФ не стоит идти на какие-то масштабные шаги, нужно лишь, по его словам, "осторожно следить и наблюдать за попытками англичан навредить, пощупать, поплевать"."Должно быть такое соблюдение нормального оперативного режима. Мы должны обнаруживать, следить за этим делом, можем активно, можем пассивно. Если какие-то будут намерения из их маневров или действий, то надо ответить адекватно. Параллельно, может быть, учения какие-то свои проводить. Держать, как говорится ухо востро, а порох сухим", - подчеркнул адмирал.

https://ria.ru/20210322/velikobritaniya-1602406928.html

россия

черное море

балтийское море

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минобороны великобритании, черное море, балтийское море, арктика, владимир комоедов