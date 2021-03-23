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"Морские ужи". Адмирал оценил новую военную стратегию Британии
"Морские ужи". Адмирал оценил новую военную стратегию Британии
Планы Великобритании по расширению своего присутствия в Черном и Балтийском морях и в Арктике слишком амбициозны и вряд ли скажутся на безопасности России, для... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:30
2021-03-23T11:30
россия
минобороны великобритании
черное море
балтийское море
арктика
владимир комоедов
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Планы Великобритании по расширению своего присутствия в Черном и Балтийском морях и в Арктике слишком амбициозны и вряд ли скажутся на безопасности России, для парирования угроз будет достаточно пристального наблюдения за британцами, заявил РИА Новости командующий Черноморским флотом РФ (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.Ранее Минобороны Великобритании представило стратегию модернизации вооруженных сил страны. Документ подтверждает отношение к России не просто как к угрозе, а как к "искусному и непредсказуемому игроку". Согласно новой стратегии, Британия будет расширять свое присутствие в черноморском регионе, на Крайнем Севере и на Балтике.Он отметил, что на Черном море по-прежнему действует конвенция Монтрё, запрещающая военным кораблям нечерноморских стран находиться там дольше 21 дня.Комоедов напомнил, что Россия, защищаясь, "заслуженно давала по морде, в том числе и англичанам". В свете новой оборонной стратегии Великобритании РФ не стоит идти на какие-то масштабные шаги, нужно лишь, по его словам, "осторожно следить и наблюдать за попытками англичан навредить, пощупать, поплевать"."Должно быть такое соблюдение нормального оперативного режима. Мы должны обнаруживать, следить за этим делом, можем активно, можем пассивно. Если какие-то будут намерения из их маневров или действий, то надо ответить адекватно. Параллельно, может быть, учения какие-то свои проводить. Держать, как говорится ухо востро, а порох сухим", - подчеркнул адмирал.
https://ria.ru/20210322/velikobritaniya-1602406928.html
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россия, минобороны великобритании, черное море, балтийское море, арктика, владимир комоедов

"Морские ужи". Адмирал оценил новую военную стратегию Британии

11:30 23.03.2021
 
© AP Photo / Laura LeonБританский военный корабль ВМС Westminster
Британский военный корабль ВМС Westminster - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© AP Photo / Laura Leon
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Планы Великобритании по расширению своего присутствия в Черном и Балтийском морях и в Арктике слишком амбициозны и вряд ли скажутся на безопасности России, для парирования угроз будет достаточно пристального наблюдения за британцами, заявил РИА Новости командующий Черноморским флотом РФ (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.
Ранее Минобороны Великобритании представило стратегию модернизации вооруженных сил страны. Документ подтверждает отношение к России не просто как к угрозе, а как к "искусному и непредсказуемому игроку". Согласно новой стратегии, Британия будет расширять свое присутствие в черноморском регионе, на Крайнем Севере и на Балтике.
"Широко они размахнулись, если на север, в Арктику и на Балтику… Вообще, конечно, ведут себя не как морские львы, а как морские ужи: все вертятся, крутятся, укусить хотят, а жало, понимаете, не то, не злое", - сказал Комоедов.
Он отметил, что на Черном море по-прежнему действует конвенция Монтрё, запрещающая военным кораблям нечерноморских стран находиться там дольше 21 дня.
Комоедов напомнил, что Россия, защищаясь, "заслуженно давала по морде, в том числе и англичанам". В свете новой оборонной стратегии Великобритании РФ не стоит идти на какие-то масштабные шаги, нужно лишь, по его словам, "осторожно следить и наблюдать за попытками англичан навредить, пощупать, поплевать".
"Должно быть такое соблюдение нормального оперативного режима. Мы должны обнаруживать, следить за этим делом, можем активно, можем пассивно. Если какие-то будут намерения из их маневров или действий, то надо ответить адекватно. Параллельно, может быть, учения какие-то свои проводить. Держать, как говорится ухо востро, а порох сухим", - подчеркнул адмирал.
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 23:11
В Госдуме оценили планы Британии расширить присутствие в Черном море
 
РоссияМинобороны ВеликобританииЧерное мореБалтийское мореАрктикаВладимир Комоедов
 
 
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