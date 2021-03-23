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СМИ узнали, что третья часть комедии "Эйс Вентура" находится в разработке
СМИ узнали, что третья часть комедии "Эйс Вентура" находится в разработке
СМИ узнали, что третья часть комедийного фильма "Эйс Вентура" с Джимом Керри в главной роли находится в разработке, сообщает Empire. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T02:32
2021-03-23T02:32
2021-03-23T04:20
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кино и сериалы
новости культуры
джим керри
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что третья часть комедийного фильма "Эйс Вентура" с Джимом Керри в главной роли находится в разработке, сообщает Empire. Представители компании Morgan Creek, выпустившей предыдущие два фильма о приключениях эксцентричного детектива, разыскивающего животных, подтвердили изданию, что готовят новый фильм. Известно, что сценарий предстоящего фильма подготовят авторы, которые работали над комедией "Соник в кино" (2020). Остальные подробности держатся в секрете. Первый фильм "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" вышел в 1994-м году. Лента имела успех в прокате: при бюджете в 15 миллионов долларов она заработала 107 миллионов. Поэтому уже через год состоялась премьера второй части "Эйс Вентура 2: Когда зовет природа". Эта комедия при бюджете в 30 миллионов долларов собрала в кинотеатрах 212 миллионов. Несмотря на такие высокие показатели, выход третьей части отложили на долгие 26 лет.
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кино и сериалы, новости культуры, джим керри
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
СМИ узнали, что третья часть комедийного фильма "Эйс Вентура" с Джимом Керри в главной роли находится в разработке, сообщает
Empire.
Представители компании Morgan Creek, выпустившей предыдущие два фильма о приключениях эксцентричного детектива, разыскивающего животных, подтвердили изданию, что готовят новый фильм.
"Нам очень приятно, что наши франшизы "Экзорцист" и "Эйс Вентура" развиваются". Ранее мы заметили, что на официальной странице в Facebook об Эйсе Вентуре фанаты требуют третью часть. И теперь история об Эйсе Вентуре увидит новый день на Amazon", — прокомментировали в компании.
Известно, что сценарий предстоящего фильма подготовят авторы, которые работали над комедией "Соник в кино" (2020). Остальные подробности держатся в секрете.
Первый фильм "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" вышел в 1994-м году. Лента имела успех в прокате: при бюджете в 15 миллионов долларов она заработала 107 миллионов. Поэтому уже через год состоялась премьера второй части "Эйс Вентура 2: Когда зовет природа". Эта комедия при бюджете в 30 миллионов долларов собрала в кинотеатрах 212 миллионов.
Несмотря на такие высокие показатели, выход третьей части отложили на долгие 26 лет.