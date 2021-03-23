https://ria.ru/20210323/aceventura-1602294049.html

СМИ узнали, что третья часть комедии "Эйс Вентура" находится в разработке

СМИ узнали, что третья часть комедии "Эйс Вентура" находится в разработке

СМИ узнали, что третья часть комедийного фильма "Эйс Вентура" с Джимом Керри в главной роли находится в разработке, сообщает Empire. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T02:32

2021-03-23T02:32

2021-03-23T04:20

культура

кино и сериалы

новости культуры

джим керри

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148576/02/1485760284_0:0:997:561_1920x0_80_0_0_b0b10345ccf48612a52f2a4c00c92f9c.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что третья часть комедийного фильма "Эйс Вентура" с Джимом Керри в главной роли находится в разработке, сообщает Empire. Представители компании Morgan Creek, выпустившей предыдущие два фильма о приключениях эксцентричного детектива, разыскивающего животных, подтвердили изданию, что готовят новый фильм. Известно, что сценарий предстоящего фильма подготовят авторы, которые работали над комедией "Соник в кино" (2020). Остальные подробности держатся в секрете. Первый фильм "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" вышел в 1994-м году. Лента имела успех в прокате: при бюджете в 15 миллионов долларов она заработала 107 миллионов. Поэтому уже через год состоялась премьера второй части "Эйс Вентура 2: Когда зовет природа". Эта комедия при бюджете в 30 миллионов долларов собрала в кинотеатрах 212 миллионов. Несмотря на такие высокие показатели, выход третьей части отложили на долгие 26 лет.

https://ria.ru/20210218/wedding-1597888373.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, джим керри