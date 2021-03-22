https://ria.ru/20210322/zhir-1602363070.html

Ученые связали уровень жира у женщин с защитой от заболеваний сердца

Ученые связали уровень жира у женщин с защитой от заболеваний сердца

Женщины с более высоким уровнем жира в организме защищены от риска смерти от заболеваний сердца по сравнению с теми, у кого его меньше. К такому выводу пришли... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:37

2021-03-22T17:37

2021-03-22T17:37

женщины

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лос-анджелес

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Женщины с более высоким уровнем жира в организме защищены от риска смерти от заболеваний сердца по сравнению с теми, у кого его меньше. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.Исследователи проанализировали данные национального опроса о состоянии здоровья с 1999 по 2014 годы и оценили сведения о более чем 11 тысяч человек в возрасте от 20 лет. Их разделили на четыре группы по комплекции. В первой были люди с низкой мышечной массой и низким содержанием жира, во второй — с малым количеством мышц и высоким процентом жира, в третьей находились те, у кого была большая мышечная масса и низкое содержание жира. В последнюю вошли люди с большой мышечной массой и высоким содержанием жира. После этого для каждой из категорий рассчитали коэффициенты смертности от болезней сердца.Ученые определили, что смертность от сердечных заболеваний у женщин с большой мышечной массой и высоким содержанием жира в организме на 42 процента ниже по сравнению с теми, у кого мышц и жира было мало. Однако, у женщин с большой мышечной массой и низким содержанием жира не было особых преимуществ перед теми, у кого оба показателя были низкими.Среди мужчин с высокой мышечной массой и большим содержанием жира риск смерти от болезней сердца был ниже на 26 процентов, чем у тех, у кого по обоим критериям были низкие значения. Высокая мышечная масса и малое количество жира в мужском организме снижали риск смерти от проблем с сердцем на 60 процентов.Полученные данные, как уточняется, подчеркивают важность физиологических различий между мужчинами и женщинами при рассмотрении состава тела и риска смерти от сердечных заболеваний.

https://ria.ru/20210311/serdtse-1600696179.html

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женщины, жир, мужчины, лос-анджелес, в мире