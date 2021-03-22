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Ученые связали уровень жира у женщин с защитой от заболеваний сердца
Ученые связали уровень жира у женщин с защитой от заболеваний сердца
Женщины с более высоким уровнем жира в организме защищены от риска смерти от заболеваний сердца по сравнению с теми, у кого его меньше. К такому выводу пришли... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:37
2021-03-22T17:37
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Женщины с более высоким уровнем жира в организме защищены от риска смерти от заболеваний сердца по сравнению с теми, у кого его меньше. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.Исследователи проанализировали данные национального опроса о состоянии здоровья с 1999 по 2014 годы и оценили сведения о более чем 11 тысяч человек в возрасте от 20 лет. Их разделили на четыре группы по комплекции. В первой были люди с низкой мышечной массой и низким содержанием жира, во второй — с малым количеством мышц и высоким процентом жира, в третьей находились те, у кого была большая мышечная масса и низкое содержание жира. В последнюю вошли люди с большой мышечной массой и высоким содержанием жира. После этого для каждой из категорий рассчитали коэффициенты смертности от болезней сердца.Ученые определили, что смертность от сердечных заболеваний у женщин с большой мышечной массой и высоким содержанием жира в организме на 42 процента ниже по сравнению с теми, у кого мышц и жира было мало. Однако, у женщин с большой мышечной массой и низким содержанием жира не было особых преимуществ перед теми, у кого оба показателя были низкими.Среди мужчин с высокой мышечной массой и большим содержанием жира риск смерти от болезней сердца был ниже на 26 процентов, чем у тех, у кого по обоим критериям были низкие значения. Высокая мышечная масса и малое количество жира в мужском организме снижали риск смерти от проблем с сердцем на 60 процентов.Полученные данные, как уточняется, подчеркивают важность физиологических различий между мужчинами и женщинами при рассмотрении состава тела и риска смерти от сердечных заболеваний.
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женщины, жир, мужчины, лос-анджелес, в мире

Ученые связали уровень жира у женщин с защитой от заболеваний сердца

17:37 22.03.2021
 
© Fotolia / JenkoAtamanДевушка измеряет объем талии
Девушка измеряет объем талии - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Fotolia / JenkoAtaman
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Женщины с более высоким уровнем жира в организме защищены от риска смерти от заболеваний сердца по сравнению с теми, у кого его меньше. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Исследователи проанализировали данные национального опроса о состоянии здоровья с 1999 по 2014 годы и оценили сведения о более чем 11 тысяч человек в возрасте от 20 лет. Их разделили на четыре группы по комплекции. В первой были люди с низкой мышечной массой и низким содержанием жира, во второй — с малым количеством мышц и высоким процентом жира, в третьей находились те, у кого была большая мышечная масса и низкое содержание жира. В последнюю вошли люди с большой мышечной массой и высоким содержанием жира. После этого для каждой из категорий рассчитали коэффициенты смертности от болезней сердца.
Ученые определили, что смертность от сердечных заболеваний у женщин с большой мышечной массой и высоким содержанием жира в организме на 42 процента ниже по сравнению с теми, у кого мышц и жира было мало. Однако, у женщин с большой мышечной массой и низким содержанием жира не было особых преимуществ перед теми, у кого оба показателя были низкими.
Среди мужчин с высокой мышечной массой и большим содержанием жира риск смерти от болезней сердца был ниже на 26 процентов, чем у тех, у кого по обоим критериям были низкие значения. Высокая мышечная масса и малое количество жира в мужском организме снижали риск смерти от проблем с сердцем на 60 процентов.
Полученные данные, как уточняется, подчеркивают важность физиологических различий между мужчинами и женщинами при рассмотрении состава тела и риска смерти от сердечных заболеваний.
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