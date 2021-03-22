https://ria.ru/20210322/zhir-1602363070.html
Ученые связали уровень жира у женщин с защитой от заболеваний сердца
Ученые связали уровень жира у женщин с защитой от заболеваний сердца
Женщины с более высоким уровнем жира в организме защищены от риска смерти от заболеваний сердца по сравнению с теми, у кого его меньше. К такому выводу пришли... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:37
2021-03-22T17:37
2021-03-22T17:37
женщины
жир
мужчины
лос-анджелес
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147293/39/1472933996_0:276:6000:3651_1920x0_80_0_0_fda88f50ac2695b38a0cbc326d50e3a0.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Женщины с более высоким уровнем жира в организме защищены от риска смерти от заболеваний сердца по сравнению с теми, у кого его меньше. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.Исследователи проанализировали данные национального опроса о состоянии здоровья с 1999 по 2014 годы и оценили сведения о более чем 11 тысяч человек в возрасте от 20 лет. Их разделили на четыре группы по комплекции. В первой были люди с низкой мышечной массой и низким содержанием жира, во второй — с малым количеством мышц и высоким процентом жира, в третьей находились те, у кого была большая мышечная масса и низкое содержание жира. В последнюю вошли люди с большой мышечной массой и высоким содержанием жира. После этого для каждой из категорий рассчитали коэффициенты смертности от болезней сердца.Ученые определили, что смертность от сердечных заболеваний у женщин с большой мышечной массой и высоким содержанием жира в организме на 42 процента ниже по сравнению с теми, у кого мышц и жира было мало. Однако, у женщин с большой мышечной массой и низким содержанием жира не было особых преимуществ перед теми, у кого оба показателя были низкими.Среди мужчин с высокой мышечной массой и большим содержанием жира риск смерти от болезней сердца был ниже на 26 процентов, чем у тех, у кого по обоим критериям были низкие значения. Высокая мышечная масса и малое количество жира в мужском организме снижали риск смерти от проблем с сердцем на 60 процентов.Полученные данные, как уточняется, подчеркивают важность физиологических различий между мужчинами и женщинами при рассмотрении состава тела и риска смерти от сердечных заболеваний.
https://ria.ru/20210311/serdtse-1600696179.html
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/147293/39/1472933996_20:0:6000:4485_1920x0_80_0_0_690da8eafe4ce3c236be8282ccd33a54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
женщины, жир, мужчины, лос-анджелес, в мире
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Женщины
с более высоким уровнем жира
в организме защищены от риска смерти от заболеваний сердца по сравнению с теми, у кого его меньше. К такому выводу пришли ученые
из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
.
Исследователи проанализировали данные национального опроса о состоянии здоровья с 1999 по 2014 годы и оценили сведения о более чем 11 тысяч человек в возрасте от 20 лет. Их разделили на четыре группы по комплекции. В первой были люди с низкой мышечной массой и низким содержанием жира, во второй — с малым количеством мышц и высоким процентом жира, в третьей находились те, у кого была большая мышечная масса и низкое содержание жира. В последнюю вошли люди с большой мышечной массой и высоким содержанием жира. После этого для каждой из категорий рассчитали коэффициенты смертности от болезней сердца.
Ученые определили, что смертность от сердечных заболеваний у женщин с большой мышечной массой и высоким содержанием жира в организме на 42 процента ниже по сравнению с теми, у кого мышц и жира было мало. Однако, у женщин с большой мышечной массой и низким содержанием жира не было особых преимуществ перед теми, у кого оба показателя были низкими.
Среди мужчин
с высокой мышечной массой и большим содержанием жира риск смерти от болезней сердца был ниже на 26 процентов, чем у тех, у кого по обоим критериям были низкие значения. Высокая мышечная масса и малое количество жира в мужском организме снижали риск смерти от проблем с сердцем на 60 процентов.
Полученные данные, как уточняется, подчеркивают важность физиологических различий между мужчинами и женщинами при рассмотрении состава тела и риска смерти от сердечных заболеваний.