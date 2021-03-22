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Минтруд пояснил, как оформить новую выплату на детей
Минтруд пояснил, как оформить новую выплату на детей
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как подать заявление на новую выплату на детей от 3 до 7 лет. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:24
2021-03-22T12:24
2021-03-22T12:24
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как подать заявление на новую выплату на детей от 3 до 7 лет.Сделать это можно через портал "Госуслуги" и при личном обращении в МФЦ в период с 1 апреля по 31 декабря. При этом пересчет выплаты происходит уже с 1 января этого года.В Минтруде подчеркнули, что по новым правилам размер помощи зависит от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка каждый месяц. В среднем эти суммы составляют 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей.Для определения степени нуждаемости семьи будут проверять сведения о доходах за последние четыре месяца, которые предшествовали назначению выплаты. В этом случае также будут учитывать доход от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплат.Согласно полученным данным, всего на выплаты на детей от 3 до 7 лет в 2021 году выделят 321,5 миллиарда рублей.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от трех до семи лет — они будут зависеть от среднедушевого дохода семьи. Размер суммы будут пересчитывать ежегодно.
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, общество
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
В Министерстве
труда и социальной защиты рассказали, как подать заявление на новую выплату на детей от 3 до 7 лет.
Сделать это можно через портал "Госуслуги" и при личном обращении в МФЦ в период с 1 апреля по 31 декабря. При этом пересчет выплаты происходит уже с 1 января этого года.
В Минтруде подчеркнули, что по новым правилам размер помощи зависит от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка каждый месяц. В среднем эти суммы составляют 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей.
Для определения степени нуждаемости семьи будут проверять сведения о доходах за последние четыре месяца, которые предшествовали назначению выплаты. В этом случае также будут учитывать доход от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплат.
Согласно полученным данным, всего на выплаты на детей от 3 до 7 лет в 2021 году выделят 321,5 миллиарда рублей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от трех до семи лет — они будут зависеть от среднедушевого дохода семьи. Размер суммы будут пересчитывать ежегодно.