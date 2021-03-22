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В МИД рассказали, кто на самом деле вмешивался в выборы в США
В МИД рассказали, кто на самом деле вмешивался в выборы в США
Вмешательство в выборы США в 2016 и в 2020 годах было не со стороны России, а со стороны их основных союзников в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T13:37
2021-03-22T13:40
дональд трамп
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
брюссель
госдума рф
нато
евросоюз
александр грушко
сша
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вмешательство в выборы США в 2016 и в 2020 годах было не со стороны России, а со стороны их основных союзников в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.По его словам, "в США вновь стряхнули пыль с историей о якобы вмешательстве России в выборы в 2016, 2020 году, грозят новыми санкциями, другими наказаниями".Высокопоставленный российский дипломат также обратил внимание на "характеристики и эпитеты, которыми был награжден кандидат в президенты США Дональд Трамп"."Все это делалось в прайм-тайм на многомиллионную аудиторию. А когда, победив, Дональд Трамп приехал в мае в Брюссель на саммит НАТО, то (там) стояли в шеренге и смотрели ему в рот", - отметил Грушко.
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дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), брюссель, госдума рф, нато, евросоюз, александр грушко, сша

В МИД рассказали, кто на самом деле вмешивался в выборы в США

13:37 22.03.2021 (обновлено: 13:40 22.03.2021)
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вмешательство в выборы США в 2016 и в 2020 годах было не со стороны России, а со стороны их основных союзников в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, "в США вновь стряхнули пыль с историей о якобы вмешательстве России в выборы в 2016, 2020 году, грозят новыми санкциями, другими наказаниями".
"Но вопрос состоит в том, а было ли вмешательство? Конечно, было, но вмешательство со стороны основных союзников США - по пальцам одной руки можно пересчитать тех политических деятелей в Европе, которые не отметились призывами к американскому народу сделать правильный выбор", - сказал Грушко на круглом столе в Госдуме.
Высокопоставленный российский дипломат также обратил внимание на "характеристики и эпитеты, которыми был награжден кандидат в президенты США Дональд Трамп".
"Все это делалось в прайм-тайм на многомиллионную аудиторию. А когда, победив, Дональд Трамп приехал в мае в Брюссель на саммит НАТО, то (там) стояли в шеренге и смотрели ему в рот", - отметил Грушко.
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Дональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БрюссельГосдума РФНАТОЕвросоюзАлександр ГрушкоСША
 
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