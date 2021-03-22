https://ria.ru/20210322/vybory-1602304680.html
В МИД рассказали, кто на самом деле вмешивался в выборы в США
В МИД рассказали, кто на самом деле вмешивался в выборы в США
Вмешательство в выборы США в 2016 и в 2020 годах было не со стороны России, а со стороны их основных союзников в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T13:37
2021-03-22T13:37
2021-03-22T13:40
дональд трамп
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
брюссель
госдума рф
нато
евросоюз
александр грушко
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592252924_0:125:1242:823_1920x0_80_0_0_0f1ed995a7f46b07d43fa9e5e498cf84.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вмешательство в выборы США в 2016 и в 2020 годах было не со стороны России, а со стороны их основных союзников в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.По его словам, "в США вновь стряхнули пыль с историей о якобы вмешательстве России в выборы в 2016, 2020 году, грозят новыми санкциями, другими наказаниями".Высокопоставленный российский дипломат также обратил внимание на "характеристики и эпитеты, которыми был награжден кандидат в президенты США Дональд Трамп"."Все это делалось в прайм-тайм на многомиллионную аудиторию. А когда, победив, Дональд Трамп приехал в мае в Брюссель на саммит НАТО, то (там) стояли в шеренге и смотрели ему в рот", - отметил Грушко.
https://ria.ru/20210316/sanktsii-1601562451.html
брюссель
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592252924_0:0:1208:906_1920x0_80_0_0_d7a13bcd5e3f6e017f0a388db345bbeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), брюссель, госдума рф, нато, евросоюз, александр грушко, сша