https://ria.ru/20210322/vybory-1602304680.html

В МИД рассказали, кто на самом деле вмешивался в выборы в США

В МИД рассказали, кто на самом деле вмешивался в выборы в США

Вмешательство в выборы США в 2016 и в 2020 годах было не со стороны России, а со стороны их основных союзников в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T13:37

2021-03-22T13:37

2021-03-22T13:40

дональд трамп

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

брюссель

госдума рф

нато

евросоюз

александр грушко

сша

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вмешательство в выборы США в 2016 и в 2020 годах было не со стороны России, а со стороны их основных союзников в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.По его словам, "в США вновь стряхнули пыль с историей о якобы вмешательстве России в выборы в 2016, 2020 году, грозят новыми санкциями, другими наказаниями".Высокопоставленный российский дипломат также обратил внимание на "характеристики и эпитеты, которыми был награжден кандидат в президенты США Дональд Трамп"."Все это делалось в прайм-тайм на многомиллионную аудиторию. А когда, победив, Дональд Трамп приехал в мае в Брюссель на саммит НАТО, то (там) стояли в шеренге и смотрели ему в рот", - отметил Грушко.

https://ria.ru/20210316/sanktsii-1601562451.html

брюссель

сша

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дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), брюссель, госдума рф, нато, евросоюз, александр грушко, сша