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Мясников предупредил об угрозе вспышки в России смертельной болезни
Мясников предупредил об угрозе вспышки в России смертельной болезни
Из-за пандемии COVID-19 России грозит всплеск заболеваемости туберкулезом, предупредил в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T08:49
2021-03-22T11:08
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
россия
ura.ru
здоровье - общество
туберкулез
общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Из-за пандемии COVID-19 России грозит всплеск заболеваемости туберкулезом, предупредил в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников.Он подчеркнул, что это заболевание никуда не уходило, но из-за ситуации с коронавирусом люди не проходили обследования.Кроме того, по его словам, возможности лечения туберкулеза снижаются из-за резистентности инфекции к антибиотикам.Опасения Мясникова подтвердила и фтизиатр Наталья Скрынник."Если выявляемость больных упала, то они будут обнаруживаться позднее, но уже в поздней форме. А пока они не обнаружены, они заразят других", — пояснила она.Врач напомнила, что коронавирус воздействует на легкие, и в будущем это может повлиять на эффективность диагностики и лечения туберкулеза.Ранее Александр Мясников предупредил, что парное молоко может способствовать заражению туберкулезом, так как в нем множество бактерий. Кроме того, в состав парного молока входят эстрогены и элементы, разжижающие кровь.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр мясников (врач), россия, ura.ru, здоровье - общество, туберкулез, общество

Мясников предупредил об угрозе вспышки в России смертельной болезни

08:49 22.03.2021 (обновлено: 11:08 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняЗаслуженный врач города Москвы Александр Мясников
Заслуженный врач города Москвы Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Из-за пандемии COVID-19 России грозит всплеск заболеваемости туберкулезом, предупредил в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников.
Он подчеркнул, что это заболевание никуда не уходило, но из-за ситуации с коронавирусом люди не проходили обследования.

"Нас ждет волна — это сто процентов. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке", — рассказал Мясников, отметив, что за рубежом на 100 тысяч населения приходится около десяти заболевших, а в России — от 60 до 100.

Кроме того, по его словам, возможности лечения туберкулеза снижаются из-за резистентности инфекции к антибиотикам.
Опасения Мясникова подтвердила и фтизиатр Наталья Скрынник.
"Если выявляемость больных упала, то они будут обнаруживаться позднее, но уже в поздней форме. А пока они не обнаружены, они заразят других", — пояснила она.
Врач напомнила, что коронавирус воздействует на легкие, и в будущем это может повлиять на эффективность диагностики и лечения туберкулеза.
Ранее Александр Мясников предупредил, что парное молоко может способствовать заражению туберкулезом, так как в нем множество бактерий. Кроме того, в состав парного молока входят эстрогены и элементы, разжижающие кровь.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр Мясников (врач)РоссияUra.ruЗдоровье - ОбществоТуберкулезОбщество
 
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