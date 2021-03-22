https://ria.ru/20210322/vspyshka-1602254616.html

Мясников предупредил об угрозе вспышки в России смертельной болезни

Мясников предупредил об угрозе вспышки в России смертельной болезни

Из-за пандемии COVID-19 России грозит всплеск заболеваемости туберкулезом, предупредил в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T08:49

2021-03-22T08:49

2021-03-22T11:08

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр мясников (врач)

россия

ura.ru

здоровье - общество

туберкулез

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131165_0:160:3063:1883_1920x0_80_0_0_22c02dd27bbcd29fcac4ba173cb641ac.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Из-за пандемии COVID-19 России грозит всплеск заболеваемости туберкулезом, предупредил в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников.Он подчеркнул, что это заболевание никуда не уходило, но из-за ситуации с коронавирусом люди не проходили обследования.Кроме того, по его словам, возможности лечения туберкулеза снижаются из-за резистентности инфекции к антибиотикам.Опасения Мясникова подтвердила и фтизиатр Наталья Скрынник."Если выявляемость больных упала, то они будут обнаруживаться позднее, но уже в поздней форме. А пока они не обнаружены, они заразят других", — пояснила она.Врач напомнила, что коронавирус воздействует на легкие, и в будущем это может повлиять на эффективность диагностики и лечения туберкулеза.Ранее Александр Мясников предупредил, что парное молоко может способствовать заражению туберкулезом, так как в нем множество бактерий. Кроме того, в состав парного молока входят эстрогены и элементы, разжижающие кровь.

https://ria.ru/20210317/leprozoriy-1600572548.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр мясников (врач), россия, ura.ru, здоровье - общество, туберкулез, общество