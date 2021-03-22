https://ria.ru/20210322/vspyshka-1602254616.html
Мясников предупредил об угрозе вспышки в России смертельной болезни
Мясников предупредил об угрозе вспышки в России смертельной болезни
Из-за пандемии COVID-19 России грозит всплеск заболеваемости туберкулезом, предупредил в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T08:49
2021-03-22T08:49
2021-03-22T11:08
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
россия
ura.ru
здоровье - общество
туберкулез
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131165_0:160:3063:1883_1920x0_80_0_0_22c02dd27bbcd29fcac4ba173cb641ac.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Из-за пандемии COVID-19 России грозит всплеск заболеваемости туберкулезом, предупредил в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников.Он подчеркнул, что это заболевание никуда не уходило, но из-за ситуации с коронавирусом люди не проходили обследования.Кроме того, по его словам, возможности лечения туберкулеза снижаются из-за резистентности инфекции к антибиотикам.Опасения Мясникова подтвердила и фтизиатр Наталья Скрынник."Если выявляемость больных упала, то они будут обнаруживаться позднее, но уже в поздней форме. А пока они не обнаружены, они заразят других", — пояснила она.Врач напомнила, что коронавирус воздействует на легкие, и в будущем это может повлиять на эффективность диагностики и лечения туберкулеза.Ранее Александр Мясников предупредил, что парное молоко может способствовать заражению туберкулезом, так как в нем множество бактерий. Кроме того, в состав парного молока входят эстрогены и элементы, разжижающие кровь.
https://ria.ru/20210317/leprozoriy-1600572548.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131165_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce118d54d78187ec814035b1806fa064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр мясников (врач), россия, ura.ru, здоровье - общество, туберкулез, общество
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Из-за пандемии COVID-19
России грозит всплеск заболеваемости туберкулезом
, предупредил в беседе с URA.RU
врач и телеведущий Александр Мясников
.
Он подчеркнул, что это заболевание никуда не уходило, но из-за ситуации с коронавирусом люди не проходили обследования.
"Нас ждет волна — это сто процентов. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке", — рассказал Мясников, отметив, что за рубежом на 100 тысяч населения приходится около десяти заболевших, а в России — от 60 до 100.
Кроме того, по его словам, возможности лечения туберкулеза снижаются из-за резистентности инфекции к антибиотикам.
Опасения Мясникова подтвердила и фтизиатр Наталья Скрынник.
"Если выявляемость больных упала, то они будут обнаруживаться позднее, но уже в поздней форме. А пока они не обнаружены, они заразят других", — пояснила она.
Врач напомнила, что коронавирус воздействует на легкие, и в будущем это может повлиять на эффективность диагностики и лечения туберкулеза.
Ранее Александр Мясников предупредил, что парное молоко может способствовать заражению туберкулезом, так как в нем множество бактерий. Кроме того, в состав парного молока входят эстрогены и элементы, разжижающие кровь.