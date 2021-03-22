https://ria.ru/20210322/vozgoranie-1602292681.html

В Липецкой области загорелся склад стройматериалов

В Липецкой области загорелся склад стройматериалов

Пожарные тушат возгорание площадью 200 квадратных метров на складе строительных материалов в Липецкой районе, были эвакуированы 40 человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:39

2021-03-22T12:39

2021-03-22T12:56

россия

липецкий район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание площадью 200 квадратных метров на складе строительных материалов в Липецкой районе, были эвакуированы 40 человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.Информация о возгорании на складе на улице Железнодорожная села Подгорное в Липецком районе поступила спасателям в 10.35 мск."По прибытию было 200 квадратных метров возгорание. Сейчас площадь снизилась. Привлечено восемь единиц техники, 34 человека от пожарной охраны. Проведена эвакуация 40 человек. В данный момент проводится тушение", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших нет.Пожарные локализовали возгорание площадью 200 квадратных метров на складе строительных материалов в Липецком районе, позже сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону."В 12.12 (мск) была локализация. Сейчас идет ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь всего здания, где произошел пожар, составляет 2,4 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20210322/novokuznetsk-1602288118.html

россия

липецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, липецкий район, происшествия