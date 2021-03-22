https://ria.ru/20210322/vozgoranie-1602292681.html
В Липецкой области загорелся склад стройматериалов
В Липецкой области загорелся склад стройматериалов
Пожарные тушат возгорание площадью 200 квадратных метров на складе строительных материалов в Липецкой районе, были эвакуированы 40 человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:39
2021-03-22T12:39
2021-03-22T12:56
россия
липецкий район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание площадью 200 квадратных метров на складе строительных материалов в Липецкой районе, были эвакуированы 40 человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.Информация о возгорании на складе на улице Железнодорожная села Подгорное в Липецком районе поступила спасателям в 10.35 мск."По прибытию было 200 квадратных метров возгорание. Сейчас площадь снизилась. Привлечено восемь единиц техники, 34 человека от пожарной охраны. Проведена эвакуация 40 человек. В данный момент проводится тушение", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших нет.Пожарные локализовали возгорание площадью 200 квадратных метров на складе строительных материалов в Липецком районе, позже сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону."В 12.12 (мск) была локализация. Сейчас идет ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь всего здания, где произошел пожар, составляет 2,4 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20210322/novokuznetsk-1602288118.html
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РИА Новости
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россия, липецкий район, происшествия
ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание площадью 200 квадратных метров на складе строительных материалов в Липецкой районе, были эвакуированы 40 человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Информация о возгорании на складе на улице Железнодорожная села Подгорное
в Липецком районе
поступила спасателям в 10.35 мск.
"По прибытию было 200 квадратных метров возгорание. Сейчас площадь снизилась. Привлечено восемь единиц техники, 34 человека от пожарной охраны. Проведена эвакуация 40 человек. В данный момент проводится тушение", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших нет.
Пожарные локализовали возгорание площадью 200 квадратных метров на складе строительных материалов в Липецком районе, позже сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
"В 12.12 (мск) была локализация. Сейчас идет ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь всего здания, где произошел пожар, составляет 2,4 тысячи квадратных метров.