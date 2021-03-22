https://ria.ru/20210322/voronova-1602311279.html

Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост

Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост

Глава аппарата Госдумы Татьяна Воронова покинет свой пост и перейдет на работу в компанию "Новатэк", вместо неё будет назначен первый зампред аппарата Игорь... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:03

2021-03-22T14:03

2021-03-22T14:10

татьяна воронова

госдума рф

новатэк

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава аппарата Госдумы Татьяна Воронова покинет свой пост и перейдет на работу в компанию "Новатэк", вместо неё будет назначен первый зампред аппарата Игорь Дивейкин, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Он пояснил, что она перейдет на должность топ-менеджера компании "Новатэк".Спикер отметил, что знает Дивейкина более 10 лет, он занимал разные должности в правительстве, работал замначальника управления внутренней политики в Администрации президента. С осени 2016 года Дивейкин занимает руководящие должности в аппарате Госдумы. "Он энергичный, трудоголик", - подчеркнул Володин.

https://ria.ru/20200430/1570826011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна воронова, госдума рф, новатэк, вячеслав володин, политика