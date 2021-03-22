Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост
14:03 22.03.2021 (обновлено: 14:10 22.03.2021)
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава аппарата Госдумы Татьяна Воронова покинет свой пост и перейдет на работу в компанию "Новатэк", вместо неё будет назначен первый зампред аппарата Игорь Дивейкин, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Сегодня на заседании комитета по контролю и регламенту, а затем на Совете Думы будет рассмотрен об освобождении Татьяны Геннадьевны Вороновой от должности руководителя аппарата Государственной Думы и назначении на эту должность Дивейкина Игоря Николаевича, который сейчас является первый замруководителя аппарата (ГД)", - сказал Володин журналистам.
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Он пояснил, что она перейдет на должность топ-менеджера компании "Новатэк".
Спикер отметил, что знает Дивейкина более 10 лет, он занимал разные должности в правительстве, работал замначальника управления внутренней политики в Администрации президента. С осени 2016 года Дивейкин занимает руководящие должности в аппарате Госдумы. "Он энергичный, трудоголик", - подчеркнул Володин.