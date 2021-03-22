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Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост
Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост
Глава аппарата Госдумы Татьяна Воронова покинет свой пост и перейдет на работу в компанию "Новатэк", вместо неё будет назначен первый зампред аппарата Игорь... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:03
2021-03-22T14:10
татьяна воронова
госдума рф
новатэк
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава аппарата Госдумы Татьяна Воронова покинет свой пост и перейдет на работу в компанию "Новатэк", вместо неё будет назначен первый зампред аппарата Игорь Дивейкин, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Он пояснил, что она перейдет на должность топ-менеджера компании "Новатэк".Спикер отметил, что знает Дивейкина более 10 лет, он занимал разные должности в правительстве, работал замначальника управления внутренней политики в Администрации президента. С осени 2016 года Дивейкин занимает руководящие должности в аппарате Госдумы. "Он энергичный, трудоголик", - подчеркнул Володин.
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татьяна воронова, госдума рф, новатэк, вячеслав володин, политика

Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост

14:03 22.03.2021 (обновлено: 14:10 22.03.2021)
 
© Фото : официальный сайт партии "Единая Россия"Татьяна Воронова
Татьяна Воронова - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : официальный сайт партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава аппарата Госдумы Татьяна Воронова покинет свой пост и перейдет на работу в компанию "Новатэк", вместо неё будет назначен первый зампред аппарата Игорь Дивейкин, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Сегодня на заседании комитета по контролю и регламенту, а затем на Совете Думы будет рассмотрен об освобождении Татьяны Геннадьевны Вороновой от должности руководителя аппарата Государственной Думы и назначении на эту должность Дивейкина Игоря Николаевича, который сейчас является первый замруководителя аппарата (ГД)", - сказал Володин журналистам.

Логотип компании Новатэк - РИА Новости, 1920, 30.04.2020
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"Новатэк" заявил о конце эры высоких цен на газ с привязкой к нефти
Он пояснил, что она перейдет на должность топ-менеджера компании "Новатэк".
Спикер отметил, что знает Дивейкина более 10 лет, он занимал разные должности в правительстве, работал замначальника управления внутренней политики в Администрации президента. С осени 2016 года Дивейкин занимает руководящие должности в аппарате Госдумы. "Он энергичный, трудоголик", - подчеркнул Володин.
 
Татьяна ВороноваГосдума РФНоватэкВячеслав ВолодинПолитика
 
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