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Аксенов заявил о стабилизации ситуации с подачей воды в Крыму
Аксенов заявил о стабилизации ситуации с подачей воды в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о стабилизации ситуации с графиками подачи воды населению, еженедельное заседание оперативного штаба в привычном формате... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:18
2021-03-22T11:18
жкх
сергей аксенов (политик)
симферополь
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о стабилизации ситуации с графиками подачи воды населению, еженедельное заседание оперативного штаба в привычном формате проводиться больше не будет.Восемнадцатого марта состоялся рабочий пуск двух скважин на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоводе к Симферополю. Остальные скважины подключат в течение двух месяцев. После ввода всего объекта на город будет поступать до 22 тысяч кубометров артезианской воды ежесуточно, что обеспечит водоснабжение до 100 тысяч человек."С учетом того, что у нас ситуация по графикам более-менее стабилизируется, мы в следующий понедельник штаб в таком формате не проводим. На заседаниях совета министров будет фиксироваться текущее состояние дел", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба, который традиционно последние несколько месяцев проходил по понедельникам.При этом Аксенов поручил определить ответственных для проведения еженедельного короткого брифинга по ситуации с водоснабжением. В то же время глава республики отметил, что оперативный штаб продолжает работать и принимать все обращения граждан, которые будут рассматриваться в оперативном порядке."Такая же ситуация у нас будет со штабами по коронавирусу. Будут брифинги проходить", - подчеркнул Аксенов.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210318/krym-1601899450.html
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жкх, сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, общество

Аксенов заявил о стабилизации ситуации с подачей воды в Крыму

11:18 22.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о стабилизации ситуации с графиками подачи воды населению, еженедельное заседание оперативного штаба в привычном формате проводиться больше не будет.
Восемнадцатого марта состоялся рабочий пуск двух скважин на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоводе к Симферополю. Остальные скважины подключат в течение двух месяцев. После ввода всего объекта на город будет поступать до 22 тысяч кубометров артезианской воды ежесуточно, что обеспечит водоснабжение до 100 тысяч человек.
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"С учетом того, что у нас ситуация по графикам более-менее стабилизируется, мы в следующий понедельник штаб в таком формате не проводим. На заседаниях совета министров будет фиксироваться текущее состояние дел", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба, который традиционно последние несколько месяцев проходил по понедельникам.
При этом Аксенов поручил определить ответственных для проведения еженедельного короткого брифинга по ситуации с водоснабжением. В то же время глава республики отметил, что оперативный штаб продолжает работать и принимать все обращения граждан, которые будут рассматриваться в оперативном порядке.
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"Такая же ситуация у нас будет со штабами по коронавирусу. Будут брифинги проходить", - подчеркнул Аксенов.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
 
ЖКХСергей Аксенов (политик)СимферопольРеспублика КрымОбщество
 
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