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Человечество предупредили о дефиците воды в ближайшее десятилетие
Человечество предупредили о дефиците воды в ближайшее десятилетие
Менее чем через десятилетие человечество столкнется с глобальным дефицитом водных ресурсов, прогнозирует ЮНЕСКО. Соответствующий доклад опубликован на сайте... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T09:08
2021-03-22T11:21
юнеско
в мире
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Менее чем через десятилетие человечество столкнется с глобальным дефицитом водных ресурсов, прогнозирует ЮНЕСКО. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.Так, полагают эксперты, уже к 2030 году дефицит воды вырастет до 40 процентов, причем другие проблемы глобального характера только усугубят ситуацию. Как отмечается в документе, мировой кризис, вызванный пандемией COVID-19, сделал проблему обеспечения водой более очевидной — на сегодняшний день прямого доступ к ней нет более чем у двух миллиардов человек.Авторы доклада считают, что в современном мире прилагается недостаточно усилий для сохранения водных ресурсов. Поэтому ЮНЕСКО призывает разработать модель, в которой учитывались бы не только рыночная стоимость, но и потенциальные выгоды от распространения водных ресурсов.
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юнеско, в мире

Человечество предупредили о дефиците воды в ближайшее десятилетие

09:08 22.03.2021 (обновлено: 11:21 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Менее чем через десятилетие человечество столкнется с глобальным дефицитом водных ресурсов, прогнозирует ЮНЕСКО. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Так, полагают эксперты, уже к 2030 году дефицит воды вырастет до 40 процентов, причем другие проблемы глобального характера только усугубят ситуацию. Как отмечается в документе, мировой кризис, вызванный пандемией COVID-19, сделал проблему обеспечения водой более очевидной — на сегодняшний день прямого доступ к ней нет более чем у двух миллиардов человек.
Авторы доклада считают, что в современном мире прилагается недостаточно усилий для сохранения водных ресурсов. Поэтому ЮНЕСКО призывает разработать модель, в которой учитывались бы не только рыночная стоимость, но и потенциальные выгоды от распространения водных ресурсов.
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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Всемирный день воды
 
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