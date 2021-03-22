https://ria.ru/20210322/voda-1602255704.html

Человечество предупредили о дефиците воды в ближайшее десятилетие

Человечество предупредили о дефиците воды в ближайшее десятилетие

Менее чем через десятилетие человечество столкнется с глобальным дефицитом водных ресурсов, прогнозирует ЮНЕСКО. Соответствующий доклад опубликован на сайте... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T09:08

2021-03-22T09:08

2021-03-22T11:21

юнеско

в мире

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Менее чем через десятилетие человечество столкнется с глобальным дефицитом водных ресурсов, прогнозирует ЮНЕСКО. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.Так, полагают эксперты, уже к 2030 году дефицит воды вырастет до 40 процентов, причем другие проблемы глобального характера только усугубят ситуацию. Как отмечается в документе, мировой кризис, вызванный пандемией COVID-19, сделал проблему обеспечения водой более очевидной — на сегодняшний день прямого доступ к ней нет более чем у двух миллиардов человек.Авторы доклада считают, что в современном мире прилагается недостаточно усилий для сохранения водных ресурсов. Поэтому ЮНЕСКО призывает разработать модель, в которой учитывались бы не только рыночная стоимость, но и потенциальные выгоды от распространения водных ресурсов.

https://ria.ru/20210322/voda-1601979341.html

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2021

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