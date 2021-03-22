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Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей
Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей
Частным инвесторам с небольшой суммой лучше обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций. Речь идет об открытых и биржевых паевых... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T02:10
2021-03-22T12:52
бкс мир инвестиций
андрей русецкий
россия
здоровье
общество
экономика
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Частным инвесторам с небольшой суммой лучше обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций. Речь идет об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.По его словам, открытые фонды являются активно управляемыми, их структура меняется в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.Систематическое инвестирование (довнесение средств) — один из лучших механизмов долгосрочного накопления, заключил собеседник агентства.
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бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, здоровье, общество, экономика

Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей

02:10 22.03.2021 (обновлено: 12:52 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Частным инвесторам с небольшой суммой лучше обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций. Речь идет об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
По его словам, открытые фонды являются активно управляемыми, их структура меняется в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.

"В ближайшее время мы увидим формирование новых услуг, таких как покупка паев "на сдачу", когда, например, происходит округление чека за ресторан, а на разницу автоматически приобретаются паи", — предположил Русецкий.

Систематическое инвестирование (довнесение средств) — один из лучших механизмов долгосрочного накопления, заключил собеседник агентства.
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