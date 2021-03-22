https://ria.ru/20210322/vlozhenie-1602164725.html

Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей

Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей

Частным инвесторам с небольшой суммой лучше обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций. Речь идет об открытых и биржевых паевых... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T02:10

2021-03-22T02:10

2021-03-22T12:52

бкс мир инвестиций

андрей русецкий

россия

здоровье

общество

экономика

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Частным инвесторам с небольшой суммой лучше обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций. Речь идет об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.По его словам, открытые фонды являются активно управляемыми, их структура меняется в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.Систематическое инвестирование (довнесение средств) — один из лучших механизмов долгосрочного накопления, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210321/dollar-1602163648.html

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2021

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бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, здоровье, общество, экономика