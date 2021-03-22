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В Совфеде назвали последствие наращивания Лондоном ядерного потенциала
В Совфеде назвали последствие наращивания Лондоном ядерного потенциала
Значительное наращивание Великобританией ядерного потенциала может привести к обсуждению договора СНВ-3 в новых условиях, когда Россия сокращает вооружение и... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T23:32
2021-03-22T23:32
владимир джабаров
министерство обороны великобритании
совет федерации рф
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в мире
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Значительное наращивание Великобританией ядерного потенциала может привести к обсуждению договора СНВ-3 в новых условиях, когда Россия сокращает вооружение и баланс интересов нарушается, сказал РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Британское правительство 16 марта опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы Лондон пообещал к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее 180.Сенатор также не исключил, что Великобритания использует такие доклады, чтобы "раззадорить американцев, втянуть их в гонку вооружений, поскольку по военной мощи Лондон никогда не сравнится с Россией и США и всегда будет "номером два" в связке с Вашингтоном"."Голубая мечта Великобритании, чтобы у нас остались луки и стрелы, они никак не могут смириться с наличием у России новейшего вооружения", - заключил политик.В опубликованной в понедельник министерством обороны Великобритании стратегии модернизации ВС заявляется, что Россия является угрозой, модернизация вооруженных сил РФ делает ее одновременно непредсказуемым и искусным игроком.
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владимир джабаров, министерство обороны великобритании, совет федерации рф, великобритания, в мире

В Совфеде назвали последствие наращивания Лондоном ядерного потенциала

23:32 22.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Значительное наращивание Великобританией ядерного потенциала может привести к обсуждению договора СНВ-3 в новых условиях, когда Россия сокращает вооружение и баланс интересов нарушается, сказал РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Британское правительство 16 марта опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы Лондон пообещал к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее 180.

"Значительное наращивание Великобританией ядерного потенциала может привести к обсуждению ряда международных договоров, например СНВ-3, поскольку соглашение учитывает позиции России и США, но не предусматривает увеличение ядерного вооружения Лондоном", - сказал Джабаров, отметив, что в этом случае баланс интересов нарушается.

Сенатор также не исключил, что Великобритания использует такие доклады, чтобы "раззадорить американцев, втянуть их в гонку вооружений, поскольку по военной мощи Лондон никогда не сравнится с Россией и США и всегда будет "номером два" в связке с Вашингтоном".
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"Голубая мечта Великобритании, чтобы у нас остались луки и стрелы, они никак не могут смириться с наличием у России новейшего вооружения", - заключил политик.
В опубликованной в понедельник министерством обороны Великобритании стратегии модернизации ВС заявляется, что Россия является угрозой, модернизация вооруженных сил РФ делает ее одновременно непредсказуемым и искусным игроком.
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