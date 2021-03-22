https://ria.ru/20210322/velikobritaniya-1602408244.html

В Совфеде назвали последствие наращивания Лондоном ядерного потенциала

В Совфеде назвали последствие наращивания Лондоном ядерного потенциала

Значительное наращивание Великобританией ядерного потенциала может привести к обсуждению договора СНВ-3 в новых условиях, когда Россия сокращает вооружение и... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T23:32

2021-03-22T23:32

2021-03-22T23:32

владимир джабаров

министерство обороны великобритании

совет федерации рф

великобритания

в мире

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Значительное наращивание Великобританией ядерного потенциала может привести к обсуждению договора СНВ-3 в новых условиях, когда Россия сокращает вооружение и баланс интересов нарушается, сказал РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Британское правительство 16 марта опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы Лондон пообещал к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее 180.Сенатор также не исключил, что Великобритания использует такие доклады, чтобы "раззадорить американцев, втянуть их в гонку вооружений, поскольку по военной мощи Лондон никогда не сравнится с Россией и США и всегда будет "номером два" в связке с Вашингтоном"."Голубая мечта Великобритании, чтобы у нас остались луки и стрелы, они никак не могут смириться с наличием у России новейшего вооружения", - заключил политик.В опубликованной в понедельник министерством обороны Великобритании стратегии модернизации ВС заявляется, что Россия является угрозой, модернизация вооруженных сил РФ делает ее одновременно непредсказуемым и искусным игроком.

https://ria.ru/20210322/velikobritaniya-1602323307.html

https://ria.ru/20210322/velikobritaniya-1602397210.html

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владимир джабаров, министерство обороны великобритании, совет федерации рф, великобритания, в мире