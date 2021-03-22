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Цифровой рубль поможет России уйти от доллара в расчетах, заявила эксперт
Цифровой рубль поможет России уйти от доллара в расчетах, заявила эксперт
Использование цифровых валют центробанков разных стран (CBDC), включая цифровой рубль, а также децентрализованных криптовалют, таких как биткоин, позволит... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:30
2021-03-22T14:30
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Использование цифровых валют центробанков разных стран (CBDC), включая цифровой рубль, а также децентрализованных криптовалют, таких как биткоин, позволит России оказаться от доллара в международных расчетах и снизит зависимость от международной платежной системы SWIFT, заявила РИА новости руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Сафина.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью китайским СМИ, что санкционные риски со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, ухода от использования контролируемых Западом платежных систем.В ЦСР отметили, что, по данным Банка Международных расчетов, сейчас более 50 центральных банков работают над национальными цифровыми валютами, и на горизонте 5-7 лет будут решаться вопросы их прямой интеграции. Самые известные сегодня проекты коммерческих CBDC проводятся центробанками Японии, Канады, еврозоны, а также финансовыми организациями Сингапура и Гонконга. Концепцию цифрового рубля ЦБ РФ планируется представить общественности уже в апреле 2021 года, в июне пройдет ее общественное обсуждение, а в декабре будет разработан прототип."Китай уже начал проводить широкомасштабное тестирование платежной системы на основе цифрового юаня (DCEP). В ЕЦБ рассматривают возможность сделать розничную CBDC на цифровых токенах, что позволит цифровому евро циркулировать децентрализованно и анонимно - по сути, как наличные деньги", – отметила эксперт."Тем не менее, в долгосрочной перспективе в международной торговле будет увеличиваться роль децентрализованных криптовалют", - уверена эксперт. Она ссылается на аналитику Citigroup, который прогнозирует, что ориентация на глобальный охват и нейтралитет может сделать криптовалюты, в частности, биткоин, валютой международной торговли. "Причем децентрализованная криптовалюта предпочтительнее цифровых валют центральных банков из-за отсутствия возможности повлиять на совершаемые операции", - заявила Сафина.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Цифровой рубль поможет России уйти от доллара в расчетах, заявила эксперт

14:30 22.03.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевСкульптура в виде знака рубля на Октябрьской магистрали в Новосибирске
Скульптура в виде знака рубля на Октябрьской магистрали в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Использование цифровых валют центробанков разных стран (CBDC), включая цифровой рубль, а также децентрализованных криптовалют, таких как биткоин, позволит России оказаться от доллара в международных расчетах и снизит зависимость от международной платежной системы SWIFT, заявила РИА новости руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Сафина.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью китайским СМИ, что санкционные риски со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, ухода от использования контролируемых Западом платежных систем.
"С развитием цифровых валют центральных банков разных стран потребность в системе SWIFT может существенно снизиться. Инфраструктура CBDC сделает цифровую валюту доступной для коммерческих банков в круглосуточном режиме, а стоимость переводов, особенно трансграничных, существенно ниже", – сказала Сафина.
В ЦСР отметили, что, по данным Банка Международных расчетов, сейчас более 50 центральных банков работают над национальными цифровыми валютами, и на горизонте 5-7 лет будут решаться вопросы их прямой интеграции. Самые известные сегодня проекты коммерческих CBDC проводятся центробанками Японии, Канады, еврозоны, а также финансовыми организациями Сингапура и Гонконга. Концепцию цифрового рубля ЦБ РФ планируется представить общественности уже в апреле 2021 года, в июне пройдет ее общественное обсуждение, а в декабре будет разработан прототип.
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"Китай уже начал проводить широкомасштабное тестирование платежной системы на основе цифрового юаня (DCEP). В ЕЦБ рассматривают возможность сделать розничную CBDC на цифровых токенах, что позволит цифровому евро циркулировать децентрализованно и анонимно - по сути, как наличные деньги", – отметила эксперт.
"Тем не менее, в долгосрочной перспективе в международной торговле будет увеличиваться роль децентрализованных криптовалют", - уверена эксперт. Она ссылается на аналитику Citigroup, который прогнозирует, что ориентация на глобальный охват и нейтралитет может сделать криптовалюты, в частности, биткоин, валютой международной торговли. "Причем децентрализованная криптовалюта предпочтительнее цифровых валют центральных банков из-за отсутствия возможности повлиять на совершаемые операции", - заявила Сафина.
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