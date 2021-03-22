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Уход от доллара в расчетах России и Китая необходим, заявили эксперты
Уход от доллара в расчетах России и Китая необходим, заявили эксперты
Уход от доллара в торговых расчетах между Россией и Китаем необходим, но займет время, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:00
2021-03-22T14:00
россия
китай
экономика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Уход от доллара в торговых расчетах между Россией и Китаем необходим, но займет время, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что санкционные риски со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, уходом от использования контролируемых Западом платежных систем.Процесс ухода от доллара в расчетах между странами БРИКС идет давно, единая платежная система России и Китая создается, просто процесс идет не так быстро, как хотелось бы, рассуждает Андрей Верников из компании "Универ Капитал". "Впрочем, сейчас идут торговые переговоры между Китаем и США и идут тяжело. Ход Лаврова играет на руку Китаю, так как уход от доллара и контролируемых Западом платежных систем - козырь в этих переговорах. В долгосрочном плане позиции доллара ослабляются", - добавляет он.Идея ухода от долларовых расчетов между Россией и Китаем стоит давно, однако наши основные экспортные товары для Китая – нефть и металлы – котируются на международных биржах в долларах, и быстрый уход от них в расчетах вряд ли возможен, отмечает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Это длительный процесс - задача на несколько лет. Кроме того, сами расчеты в долларах между нашими странами пока довольно безопасны – это же не активы, которые можно "заморозить", - полагает эксперт.Между тем, согласно данным ЦБ РФ, в валютной структуре расчетов за поставки Россией товаров и оказание услуг Китаю по внешнеторговым договорам заметны изменения. Так, с 2013 по 2015 год доля долларов в расчетах превышала 90%, однако к завершению 2018 упала в район 50% на фоне роста доли евро – до 30%, а со второго квартала 2019 года доля евро стабильно превышала долю доллара. При этом доля рубля в расчетах с КНР выросла с 1% в 2013 году в район 10% в прошлом году.На фоне роста значения китайского юаня в рамках АТЭС вполне закономерно повышать долю расчетов между странами в китайской валюте, при этом на пространстве ЕАЭС вполне логично повышать роль российского рубля, резюмировал Суверов.
https://ria.ru/20210322/valyuta-1602304815.html
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россия, китай, экономика

Уход от доллара в расчетах России и Китая необходим, заявили эксперты

14:00 22.03.2021
 
© Fotolia / Comugnero SilvanaРубль и Юань
Рубль и Юань - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Fotolia / Comugnero Silvana
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Уход от доллара в торговых расчетах между Россией и Китаем необходим, но займет время, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что санкционные риски со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, уходом от использования контролируемых Западом платежных систем.
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Процесс ухода от доллара в расчетах между странами БРИКС идет давно, единая платежная система России и Китая создается, просто процесс идет не так быстро, как хотелось бы, рассуждает Андрей Верников из компании "Универ Капитал". "Впрочем, сейчас идут торговые переговоры между Китаем и США и идут тяжело. Ход Лаврова играет на руку Китаю, так как уход от доллара и контролируемых Западом платежных систем - козырь в этих переговорах. В долгосрочном плане позиции доллара ослабляются", - добавляет он.
Идея ухода от долларовых расчетов между Россией и Китаем стоит давно, однако наши основные экспортные товары для Китая – нефть и металлы – котируются на международных биржах в долларах, и быстрый уход от них в расчетах вряд ли возможен, отмечает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Это длительный процесс - задача на несколько лет. Кроме того, сами расчеты в долларах между нашими странами пока довольно безопасны – это же не активы, которые можно "заморозить", - полагает эксперт.
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Между тем, согласно данным ЦБ РФ, в валютной структуре расчетов за поставки Россией товаров и оказание услуг Китаю по внешнеторговым договорам заметны изменения. Так, с 2013 по 2015 год доля долларов в расчетах превышала 90%, однако к завершению 2018 упала в район 50% на фоне роста доли евро – до 30%, а со второго квартала 2019 года доля евро стабильно превышала долю доллара. При этом доля рубля в расчетах с КНР выросла с 1% в 2013 году в район 10% в прошлом году.
На фоне роста значения китайского юаня в рамках АТЭС вполне закономерно повышать долю расчетов между странами в китайской валюте, при этом на пространстве ЕАЭС вполне логично повышать роль российского рубля, резюмировал Суверов.
 
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