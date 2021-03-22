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Эксперт рассказала, когда Россия сможет перейти к расчетам в нацвалютах
Эксперт рассказала, когда Россия сможет перейти к расчетам в нацвалютах
Постепенный отказ от расчетов в долларах – логичный шаг для России в свете западных санкций, однако полный переход на расчеты в нацвалютах может произойти не... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T13:37
2021-03-22T13:37
2021-03-22T13:37
россия
сергей лавров
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экономика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Постепенный отказ от расчетов в долларах – логичный шаг для России в свете западных санкций, однако полный переход на расчеты в нацвалютах может произойти не скоро, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Вершинина.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью китайским СМИ, что санкционные риски со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, ухода от использования контролируемых Западом платежных систем.Однако это случится не в ближайшее время, т.к. этот шаг несет определенные риски."Говорить о том, что в ближайшей перспективе стороны полностью перейдут на расчеты в нацвалютах с партнерами, не приходится, так как здесь тоже есть свои риски и проблемы. Пока американский доллар продолжает оставаться стабильной валютой, чего нельзя сказать о юане и рубле, которые подвержены амплитудам колебаний из-за различных событий на мировом рынке", - отметила эксперт.В долгосрочной перспективе для полного отказа от доллара потребуется пошаговый план постепенного перехода к расчетам в национальных валютах, включая изменения в законодательстве, заключила Вершинина.
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россия, сергей лавров, рэу имени г. в. плеханова, экономика
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Постепенный отказ от расчетов в долларах – логичный шаг для России
в свете западных санкций, однако полный переход на расчеты в нацвалютах может произойти не скоро, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Вершинина.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью китайским СМИ, что санкционные риски со стороны США нужно снижать
путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, ухода от использования контролируемых Западом платежных систем.
"Санкции со стороны Запада в отношении российских компаний растут, и в такой ситуации российская экономика вынуждена постепенно отказываться от долларовых расчетов, поскольку имеет место быть замораживание долларовых активов на счетах в иностранных банках. В связи с этим представляется логичным снижение расчетов в долларах и переход к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах", - сказала Вершинина.
Однако это случится не в ближайшее время, т.к. этот шаг несет определенные риски.
"Говорить о том, что в ближайшей перспективе стороны полностью перейдут на расчеты в нацвалютах с партнерами, не приходится, так как здесь тоже есть свои риски и проблемы. Пока американский доллар продолжает оставаться стабильной валютой, чего нельзя сказать о юане и рубле, которые подвержены амплитудам колебаний из-за различных событий на мировом рынке", - отметила эксперт.
В долгосрочной перспективе для полного отказа от доллара потребуется пошаговый план постепенного перехода к расчетам в национальных валютах, включая изменения в законодательстве, заключила Вершинина.