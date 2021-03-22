https://ria.ru/20210322/valyuta-1602304815.html

Эксперт рассказала, когда Россия сможет перейти к расчетам в нацвалютах

Эксперт рассказала, когда Россия сможет перейти к расчетам в нацвалютах

Постепенный отказ от расчетов в долларах – логичный шаг для России в свете западных санкций, однако полный переход на расчеты в нацвалютах может произойти не... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T13:37

2021-03-22T13:37

2021-03-22T13:37

россия

сергей лавров

рэу имени г. в. плеханова

экономика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Постепенный отказ от расчетов в долларах – логичный шаг для России в свете западных санкций, однако полный переход на расчеты в нацвалютах может произойти не скоро, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Вершинина.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью китайским СМИ, что санкционные риски со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, ухода от использования контролируемых Западом платежных систем.Однако это случится не в ближайшее время, т.к. этот шаг несет определенные риски."Говорить о том, что в ближайшей перспективе стороны полностью перейдут на расчеты в нацвалютах с партнерами, не приходится, так как здесь тоже есть свои риски и проблемы. Пока американский доллар продолжает оставаться стабильной валютой, чего нельзя сказать о юане и рубле, которые подвержены амплитудам колебаний из-за различных событий на мировом рынке", - отметила эксперт.В долгосрочной перспективе для полного отказа от доллара потребуется пошаговый план постепенного перехода к расчетам в национальных валютах, включая изменения в законодательстве, заключила Вершинина.

https://ria.ru/20210322/dollar-1602274359.html

россия

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россия, сергей лавров, рэу имени г. в. плеханова, экономика