https://ria.ru/20210322/dollar-1602243045.html

Глава МИД Лавров счел уход от доллара способом снизить санкционные риски

Глава МИД Лавров счел уход от доллара способом снизить санкционные риски

Санкционные риски со стороны США нужно снижать через переход к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, заявил глава МИД Сергей Лавров в... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T01:29

2021-03-22T01:29

2021-03-22T11:09

россия

сергей лавров

китай

сша

доллар

общество

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Санкционные риски со стороны США нужно снижать через переход к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. Текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.Лавров подчеркнул, что России и Китаю необходимо укреплять свою самостоятельность."Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики", — добавил министр.Глава МИД пояснил, что жизнь заставляет оба государства выстраивать линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от "причуд западных партнеров"."Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится "на неправильной стороне истории", — продолжил российский министр.В заключение он выразил уверенность, что исторический процесс "все равно возьмет свое".

https://ria.ru/20210321/dollary-1602163158.html

россия

китай

сша

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россия, сергей лавров, китай, сша, доллар, общество