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Глава МИД Лавров счел уход от доллара способом снизить санкционные риски
Глава МИД Лавров счел уход от доллара способом снизить санкционные риски
Санкционные риски со стороны США нужно снижать через переход к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, заявил глава МИД Сергей Лавров в... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T01:29
2021-03-22T11:09
россия
сергей лавров
китай
сша
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Санкционные риски со стороны США нужно снижать через переход к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. Текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.Лавров подчеркнул, что России и Китаю необходимо укреплять свою самостоятельность."Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики", — добавил министр.Глава МИД пояснил, что жизнь заставляет оба государства выстраивать линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от "причуд западных партнеров"."Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится "на неправильной стороне истории", — продолжил российский министр.В заключение он выразил уверенность, что исторический процесс "все равно возьмет свое".
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россия, сергей лавров, китай, сша, доллар, общество

Глава МИД Лавров счел уход от доллара способом снизить санкционные риски

01:29 22.03.2021 (обновлено: 11:09 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Санкционные риски со стороны США нужно снижать через переход к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. Текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

"Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", — отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что России и Китаю необходимо укреплять свою самостоятельность.
"Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики", — добавил министр.
Глава МИД пояснил, что жизнь заставляет оба государства выстраивать линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от "причуд западных партнеров".
"Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится "на неправильной стороне истории", — продолжил российский министр.
В заключение он выразил уверенность, что исторический процесс "все равно возьмет свое".
Доллары - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
Вчера, 01:11
Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами
 
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