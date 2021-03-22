https://ria.ru/20210322/vaktsiny-1602398523.html

В Евросоюзе объяснили процедуру оценки вакцин

В Евросоюзе объяснили процедуру оценки вакцин

Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не раскрывает детали визита экспертов агентства в РФ в рамках... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T21:21

2021-03-22T21:21

2021-03-22T21:21

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

европа

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не раскрывает детали визита экспертов агентства в РФ в рамках оценки вакцины против коронавируса "Спутник V", но отмечает, что такие проверки обычно проводят как для находящихся на рассмотрении, так и одобренных в ЕС лекарственных средств, сообщили РИА Новости в ЕМА.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник сообщил, что группа экспертов ЕМА по контролю за клиническими исследованиями по вакцине от COVID-19 прибудет в Россию 10 апреля.В ЕМА подчеркнули, что инспекции проводятся как в отношении лекарственных средств, уже имеющих разрешение в ЕС, так и в отношении препаратов, которые в настоящее время проходят оценку для получения такого разрешения. "Инспекция может проводиться по какой-либо причине (когда она инициирована в связи с обнаружением какого-либо возможного несоответствия действующим стандартам) или быть рутинной, когда проверки проводятся в рамках программы контроля", - пояснили в агентстве.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с французско-британской Sanofi-GSK (300 миллионов доз) и немецкой CureVac (закупка 235 миллионов доз с опцией допзакупки еще 180 миллионов). До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.Еврокомиссия также ведет переговоры с франко-австрийской компанией Valneva (возможная закупка до 60 миллионов доз вакцины) и с американской Novavax (возможная закупка до 200 миллионов доз).Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии уже гарантировали себе доступ почти к 2,6 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.

https://ria.ru/20210322/vaktsiny-1602336160.html

https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601497437.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире