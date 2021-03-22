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Путин даст старт работе завода по выпуску вакцин в технополисе "Москва"
Путин даст старт работе завода по выпуску вакцин в технополисе "Москва"
Президент России Владимир Путин принял предложение председателя совета директоров "Р-Фарм" Алексея Репика дать старт заводу про производству вакцины от... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:41
2021-03-22T16:41
2021-03-22T16:41
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
владимир путин
москва
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял предложение председателя совета директоров "Р-Фарм" Алексея Репика дать старт заводу про производству вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт". Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам вакцинации.Ранее в ходе совещания Репик рассказал о скором открытии флагманского завода в технополисе "Москва". По его словам, это будет самый большой технологический комплекс по производству вакцин в Восточной Европе. В ближайшее время ожидается внесение площадки в регистрационное удостоверение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". В гражданский оборот вакцины с завода должны поступить в апреле-мае, план производства на II квартал составляет 20 миллионов доз "Спутник V" и "десятки миллионов" доз "Спутник Лайт"."Я бы очень хотел пригласить вас посетить нашу московскую площадку и дать старт работе завода "Спутник Технополис", - сказал Репик."Спасибо за приглашение, приеду", - ответил Путин.
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вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", здоровье - общество, владимир путин, москва
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
принял предложение председателя совета директоров "Р-Фарм
" Алексея Репика дать старт заводу про производству вакцины от коронавируса "Спутник V
" и "Спутник Лайт
". Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам вакцинации.
Ранее в ходе совещания Репик рассказал о скором открытии флагманского завода в технополисе "Москва". По его словам, это будет самый большой технологический комплекс по производству вакцин в Восточной Европе. В ближайшее время ожидается внесение площадки в регистрационное удостоверение вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". В гражданский оборот вакцины с завода должны поступить в апреле-мае, план производства на II квартал составляет 20 миллионов доз "Спутник V" и "десятки миллионов" доз "Спутник Лайт".
"Я бы очень хотел пригласить вас посетить нашу московскую площадку и дать старт работе завода "Спутник Технополис", - сказал Репик.
"Спасибо за приглашение, приеду", - ответил Путин.