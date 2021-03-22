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Путин рассказал о регистрации вакцины "Спутник V" за границей
Путин рассказал о регистрации вакцины "Спутник V" за границей
Разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" выдали 55 стран мира, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:42
2021-03-22T15:42
2021-03-22T16:19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" выдали 55 стран мира, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19."Разрешение на ее применение на своей территории уже выдали 55 стран", - сказал Путин.Соглашения с иностранными производителями, с теми, кто будет производить российскую вакцину на своей территории, заключены на 700 миллионов доз в год, добавил он.Как сообщил в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), 55-й страной, одобрившей применение "Спутника V", стала Республика Маврикий.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 55 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, в мире
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" выдали 55 стран мира, сообщил президент РФ Владимир Путин
на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19.
"Разрешение на ее применение на своей территории уже выдали 55 стран", - сказал Путин.
Соглашения с иностранными производителями, с теми, кто будет производить российскую вакцину на своей территории, заключены на 700 миллионов доз в год, добавил он.
Как сообщил в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), 55-й страной, одобрившей применение "Спутника V", стала Республика Маврикий.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 55 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.