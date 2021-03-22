Врач прокомментировал заявление еврокомиссара о вакцине "Спутник V"
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
АФИНЫ, 22 мар - РИА Новости. Европейская комиссия и государства-члены по-разному относятся к российской вакцине, брюссельская бюрократия никому не подотчетна и руководствуется геополитикой, а не интересами граждан ЕС, заявил РИА Новости греческий врач Федор Игнатиадис, заведующий терапевтическим отделением Euroclinic of Athens - одной из крупнейших частных больниц в Афинах.
Так он прокомментировал заявление Еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Ранее Бретон говорил, что "Спутник V" - хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь.
"Вакцинация европейских граждан в большинстве государств-членов ЕС отстает от графиков, установленными Европейской комиссией. Среди причин – задержки с поставкой. Обе дозы вакцины в большинстве стран Союза получили от 7 до 9%. Однако на Старом континенте есть два исключения: Сербия, которая не входит в ЕС, и Венгрия – член ЕС", - сказал Игнатиадис.
По его словам, в этих двух странах 14% населения были полностью вакцинированы.
"В Греции ежедневно делают 27 тысяч прививок. В Венгрии - стране с примерно таким же населением, как и в Греции, - ежедневно делают 60 тысяч прививок, а в Сербии - 50 тысяч. Просто обе страны решили не ждать брюссельских бюрократов и заключили прямые соглашения с Россией и Китаем", - заметил врач.
"Эстония и Швеция, которые всегда с подозрением относились к России, не возражают против использования российской вакцины "Спутник V". Руководство этих стран Балтии и Чехии ясно дало понять, что здоровье граждан - это прежде всего геополитическая целесообразность", - сказал Игнатиадис.
По его словам, в Брюсселе противоположная точка зрения.
"Высокопоставленные официальные лица ЕС говорят, что даже если российская вакцина будет одобрена, Европейская комиссия не включит ее в свой портфель закупок, поскольку он уже закрыт", - сказал Игнатиадис.
"Возникает вопрос, кому подотчетны Европейская комиссия и брюссельская бюрократия? Не нам, конечно, потому что мы их не выбираем. Может быть, правительствам государств-членов, которые присылают своих представителей для его комплектации? Возможно. Но Брюссель ведет себя совершенно автономно и, я бы сказал, он оторван от тревог граждан ЕС, которым безразличны геополитика и "грандиозный" план по отрыву России от Европы в то время, когда их жизни угрожает опасность", - сказал Игнатиадис.