https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602408020.html

Врач прокомментировал заявление еврокомиссара о вакцине "Спутник V"

Врач прокомментировал заявление еврокомиссара о вакцине "Спутник V"

Европейская комиссия и государства-члены по-разному относятся к российской вакцине, брюссельская бюрократия никому не подотчетна и руководствуется геополитикой, РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T23:26

2021-03-22T23:26

2021-03-22T23:26

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

евросоюз

греция

в мире

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АФИНЫ, 22 мар - РИА Новости. Европейская комиссия и государства-члены по-разному относятся к российской вакцине, брюссельская бюрократия никому не подотчетна и руководствуется геополитикой, а не интересами граждан ЕС, заявил РИА Новости греческий врач Федор Игнатиадис, заведующий терапевтическим отделением Euroclinic of Athens - одной из крупнейших частных больниц в Афинах.Так он прокомментировал заявление Еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Ранее Бретон говорил, что "Спутник V" - хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь."Вакцинация европейских граждан в большинстве государств-членов ЕС отстает от графиков, установленными Европейской комиссией. Среди причин – задержки с поставкой. Обе дозы вакцины в большинстве стран Союза получили от 7 до 9%. Однако на Старом континенте есть два исключения: Сербия, которая не входит в ЕС, и Венгрия – член ЕС", - сказал Игнатиадис.По его словам, в этих двух странах 14% населения были полностью вакцинированы."В Греции ежедневно делают 27 тысяч прививок. В Венгрии - стране с примерно таким же населением, как и в Греции, - ежедневно делают 60 тысяч прививок, а в Сербии - 50 тысяч. Просто обе страны решили не ждать брюссельских бюрократов и заключили прямые соглашения с Россией и Китаем", - заметил врач.По его словам, Словакия пошла по тому же пути, Австрии, Люксембург и Чехия заявили об интересе к вакцине "Спутник V", так же как Италия, Германия, Франция и Испания."Эстония и Швеция, которые всегда с подозрением относились к России, не возражают против использования российской вакцины "Спутник V". Руководство этих стран Балтии и Чехии ясно дало понять, что здоровье граждан - это прежде всего геополитическая целесообразность", - сказал Игнатиадис.По его словам, в Брюсселе противоположная точка зрения."Высокопоставленные официальные лица ЕС говорят, что даже если российская вакцина будет одобрена, Европейская комиссия не включит ее в свой портфель закупок, поскольку он уже закрыт", - сказал Игнатиадис.

https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602310504.html

https://ria.ru/20210322/frantsiya-1602311133.html

https://ria.ru/20210320/pribaltika-1601990012.html

греция

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз, греция, в мире