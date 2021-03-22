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https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602408020.html
Врач прокомментировал заявление еврокомиссара о вакцине "Спутник V"
Врач прокомментировал заявление еврокомиссара о вакцине "Спутник V"
Европейская комиссия и государства-члены по-разному относятся к российской вакцине, брюссельская бюрократия никому не подотчетна и руководствуется геополитикой, РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T23:26
2021-03-22T23:26
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
евросоюз
греция
в мире
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АФИНЫ, 22 мар - РИА Новости. Европейская комиссия и государства-члены по-разному относятся к российской вакцине, брюссельская бюрократия никому не подотчетна и руководствуется геополитикой, а не интересами граждан ЕС, заявил РИА Новости греческий врач Федор Игнатиадис, заведующий терапевтическим отделением Euroclinic of Athens - одной из крупнейших частных больниц в Афинах.Так он прокомментировал заявление Еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Ранее Бретон говорил, что "Спутник V" - хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь."Вакцинация европейских граждан в большинстве государств-членов ЕС отстает от графиков, установленными Европейской комиссией. Среди причин – задержки с поставкой. Обе дозы вакцины в большинстве стран Союза получили от 7 до 9%. Однако на Старом континенте есть два исключения: Сербия, которая не входит в ЕС, и Венгрия – член ЕС", - сказал Игнатиадис.По его словам, в этих двух странах 14% населения были полностью вакцинированы."В Греции ежедневно делают 27 тысяч прививок. В Венгрии - стране с примерно таким же населением, как и в Греции, - ежедневно делают 60 тысяч прививок, а в Сербии - 50 тысяч. Просто обе страны решили не ждать брюссельских бюрократов и заключили прямые соглашения с Россией и Китаем", - заметил врач.По его словам, Словакия пошла по тому же пути, Австрии, Люксембург и Чехия заявили об интересе к вакцине "Спутник V", так же как Италия, Германия, Франция и Испания."Эстония и Швеция, которые всегда с подозрением относились к России, не возражают против использования российской вакцины "Спутник V". Руководство этих стран Балтии и Чехии ясно дало понять, что здоровье граждан - это прежде всего геополитическая целесообразность", - сказал Игнатиадис.По его словам, в Брюсселе противоположная точка зрения."Высокопоставленные официальные лица ЕС говорят, что даже если российская вакцина будет одобрена, Европейская комиссия не включит ее в свой портфель закупок, поскольку он уже закрыт", - сказал Игнатиадис.
https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602310504.html
https://ria.ru/20210322/frantsiya-1602311133.html
https://ria.ru/20210320/pribaltika-1601990012.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз, греция, в мире

Врач прокомментировал заявление еврокомиссара о вакцине "Спутник V"

23:26 22.03.2021
 
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АФИНЫ, 22 мар - РИА Новости. Европейская комиссия и государства-члены по-разному относятся к российской вакцине, брюссельская бюрократия никому не подотчетна и руководствуется геополитикой, а не интересами граждан ЕС, заявил РИА Новости греческий врач Федор Игнатиадис, заведующий терапевтическим отделением Euroclinic of Athens - одной из крупнейших частных больниц в Афинах.
Так он прокомментировал заявление Еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Ранее Бретон говорил, что "Спутник V" - хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь.
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"Вакцинация европейских граждан в большинстве государств-членов ЕС отстает от графиков, установленными Европейской комиссией. Среди причин – задержки с поставкой. Обе дозы вакцины в большинстве стран Союза получили от 7 до 9%. Однако на Старом континенте есть два исключения: Сербия, которая не входит в ЕС, и Венгрия – член ЕС", - сказал Игнатиадис.
По его словам, в этих двух странах 14% населения были полностью вакцинированы.
Греции ежедневно делают 27 тысяч прививок. В Венгрии - стране с примерно таким же населением, как и в Греции, - ежедневно делают 60 тысяч прививок, а в Сербии - 50 тысяч. Просто обе страны решили не ждать брюссельских бюрократов и заключили прямые соглашения с Россией и Китаем", - заметил врач.
По его словам, Словакия пошла по тому же пути, Австрии, Люксембург и Чехия заявили об интересе к вакцине "Спутник V", так же как Италия, Германия, Франция и Испания.
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"Эстония и Швеция, которые всегда с подозрением относились к России, не возражают против использования российской вакцины "Спутник V". Руководство этих стран Балтии и Чехии ясно дало понять, что здоровье граждан - это прежде всего геополитическая целесообразность", - сказал Игнатиадис.
По его словам, в Брюсселе противоположная точка зрения.
"Высокопоставленные официальные лица ЕС говорят, что даже если российская вакцина будет одобрена, Европейская комиссия не включит ее в свой портфель закупок, поскольку он уже закрыт", - сказал Игнатиадис.

"Возникает вопрос, кому подотчетны Европейская комиссия и брюссельская бюрократия? Не нам, конечно, потому что мы их не выбираем. Может быть, правительствам государств-членов, которые присылают своих представителей для его комплектации? Возможно. Но Брюссель ведет себя совершенно автономно и, я бы сказал, он оторван от тревог граждан ЕС, которым безразличны геополитика и "грандиозный" план по отрыву России от Европы в то время, когда их жизни угрожает опасность", - сказал Игнатиадис.

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