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"Спутник Лайт" снизит число тяжелых случаев COVID-19, заявил Гинцбург
"Спутник Лайт" снизит число тяжелых случаев COVID-19, заявил Гинцбург
"Спутник Лайт" не заменит "Спутник V", но может снизить количество тяжелых и летальных исходов, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:03
2021-03-22T17:03
2021-03-22T17:03
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар - РИА Новости. "Спутник Лайт" не заменит "Спутник V", но может снизить количество тяжелых и летальных исходов, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург."Этот препарат будет явно понижать количество летальных и тяжелых случаев, но говорить о том, что он полностью заменит "Спутник V", нельзя ни в коем случае", - сказал Гинцбург журналистам.Ранее Минздрав РФ одобрил переход к третьей фазе клинических исследований вакцины "Спутник Лайт". Минздрав РФ в январе выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки - туда, где есть сильные эпидемические очаги, - а в России флагманом будет "Спутник V".
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество