https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602355800.html

"Спутник Лайт" снизит число тяжелых случаев COVID-19, заявил Гинцбург

"Спутник Лайт" снизит число тяжелых случаев COVID-19, заявил Гинцбург

"Спутник Лайт" не заменит "Спутник V", но может снизить количество тяжелых и летальных исходов, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:03

2021-03-22T17:03

2021-03-22T17:03

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар - РИА Новости. "Спутник Лайт" не заменит "Спутник V", но может снизить количество тяжелых и летальных исходов, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург."Этот препарат будет явно понижать количество летальных и тяжелых случаев, но говорить о том, что он полностью заменит "Спутник V", нельзя ни в коем случае", - сказал Гинцбург журналистам.Ранее Минздрав РФ одобрил переход к третьей фазе клинических исследований вакцины "Спутник Лайт". Минздрав РФ в январе выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки - туда, где есть сильные эпидемические очаги, - а в России флагманом будет "Спутник V".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество