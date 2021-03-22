https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602349098.html
Мантуров рассказал о производстве вакцины "ЭпиВакКорона"
Мантуров рассказал о производстве вакцины "ЭпиВакКорона"
Производство вакцины "ЭпиВакКорона" в России к июлю может достигнуть 5,5 миллионов комплектов, на данный момент произведено 365 тысяч двойных доз, заявил глава... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:36
2021-03-22T16:36
2021-03-22T16:36
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600034395_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_492b27e16cea682ea98f56d74f1dabfb.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Производство вакцины "ЭпиВакКорона" в России к июлю может достигнуть 5,5 миллионов комплектов, на данный момент произведено 365 тысяч двойных доз, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров."Что касается вакцины "ЭпиВакКорона", последовательно выходим на промышленные масштабы производства. К работе подключены два индустриальных партнера - это компания "Герофарм" в Санкт-Петербурге и "Вектор-БиАльгам" в Новосибирске. На сегодня они сделали первые 365 тысяч двойных доз, а к июлю должны обеспечить выпуск 5,5 миллионов комплектов препарата", - сказал Мантуров в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.Глава Центра "Вектор", в свою очередь, сообщил, что в апреле планируется выйти на производство 1,5 млн доз вакцины "ЭпиВакКорона", в мае - 3 млн, в июне - 5 млн.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600034395_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_12d8354ccd4c82faf73141584f210a76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)