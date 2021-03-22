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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602349098.html
Мантуров рассказал о производстве вакцины "ЭпиВакКорона"
Мантуров рассказал о производстве вакцины "ЭпиВакКорона"
Производство вакцины "ЭпиВакКорона" в России к июлю может достигнуть 5,5 миллионов комплектов, на данный момент произведено 365 тысяч двойных доз, заявил глава... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:36
2021-03-22T16:36
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Производство вакцины "ЭпиВакКорона" в России к июлю может достигнуть 5,5 миллионов комплектов, на данный момент произведено 365 тысяч двойных доз, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров."Что касается вакцины "ЭпиВакКорона", последовательно выходим на промышленные масштабы производства. К работе подключены два индустриальных партнера - это компания "Герофарм" в Санкт-Петербурге и "Вектор-БиАльгам" в Новосибирске. На сегодня они сделали первые 365 тысяч двойных доз, а к июлю должны обеспечить выпуск 5,5 миллионов комплектов препарата", - сказал Мантуров в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.Глава Центра "Вектор", в свою очередь, сообщил, что в апреле планируется выйти на производство 1,5 млн доз вакцины "ЭпиВакКорона", в мае - 3 млн, в июне - 5 млн.
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

Мантуров рассказал о производстве вакцины "ЭпиВакКорона"

16:36 22.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевЛиния розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии "Вектор-БиАльгам" в Новосибирске
Линия розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии Вектор-БиАльгам в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Производство вакцины "ЭпиВакКорона" в России к июлю может достигнуть 5,5 миллионов комплектов, на данный момент произведено 365 тысяч двойных доз, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Что касается вакцины "ЭпиВакКорона", последовательно выходим на промышленные масштабы производства. К работе подключены два индустриальных партнера - это компания "Герофарм" в Санкт-Петербурге и "Вектор-БиАльгам" в Новосибирске. На сегодня они сделали первые 365 тысяч двойных доз, а к июлю должны обеспечить выпуск 5,5 миллионов комплектов препарата", - сказал Мантуров в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.
Глава Центра "Вектор", в свою очередь, сообщил, что в апреле планируется выйти на производство 1,5 млн доз вакцины "ЭпиВакКорона", в мае - 3 млн, в июне - 5 млн.
 
Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииРоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
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