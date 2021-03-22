https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602349098.html

Мантуров рассказал о производстве вакцины "ЭпиВакКорона"

Мантуров рассказал о производстве вакцины "ЭпиВакКорона"

Производство вакцины "ЭпиВакКорона" в России к июлю может достигнуть 5,5 миллионов комплектов, на данный момент произведено 365 тысяч двойных доз, заявил глава... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:36

2021-03-22T16:36

2021-03-22T16:36

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600034395_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_492b27e16cea682ea98f56d74f1dabfb.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Производство вакцины "ЭпиВакКорона" в России к июлю может достигнуть 5,5 миллионов комплектов, на данный момент произведено 365 тысяч двойных доз, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров."Что касается вакцины "ЭпиВакКорона", последовательно выходим на промышленные масштабы производства. К работе подключены два индустриальных партнера - это компания "Герофарм" в Санкт-Петербурге и "Вектор-БиАльгам" в Новосибирске. На сегодня они сделали первые 365 тысяч двойных доз, а к июлю должны обеспечить выпуск 5,5 миллионов комплектов препарата", - сказал Мантуров в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.Глава Центра "Вектор", в свою очередь, сообщил, что в апреле планируется выйти на производство 1,5 млн доз вакцины "ЭпиВакКорона", в мае - 3 млн, в июне - 5 млн.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)