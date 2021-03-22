https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602310504.html

В МИД рассказали о попытках не допустить "Спутник V" в ЕС

В МИД рассказали о попытках не допустить "Спутник V" в ЕС

Попытки не допустить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в ЕС продолжаются, звучат политические заявления, которые не преследуют цель справиться с... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:00

2021-03-22T14:00

2021-03-22T14:00

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

госдума рф

евросоюз

александр грушко

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Попытки не допустить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в ЕС продолжаются, звучат политические заявления, которые не преследуют цель справиться с пандемией сообща, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на заседании круглого стола в Госдуме."В Европейском агентстве лекарственных препаратов идет рассмотрение заявки на регистрацию российского препарата, его обращение в коммерческих целях. Но тем не менее, мы видим, что попытки не допустить использование "Спутника V" на территории Евросоюза продолжаются. Делаются политические заявления, которые нельзя интерпретировать иначе, как сугубо политизированные, не преследующие цель справиться с этим вызовом сообща", - сказал Грушко.По его словам, такая ситуация вокруг вакцины "Спутник V" показательна. "Наша вакцина столкнулась с кампанией дезинформации, дискриминации, демонстративного игнорирования со стороны евроинститутов", - указал высокопоставленный российский дипломат.Тем не менее, по его словам, "здравый смысл постепенно берет верх". "Сегодня вакцина зарегистрирована отдельными странами-членами ЕС - в Венгрии и Словакии. Достигнута договоренность производства нашего препарата в Италии", - подчеркнул он.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Вакцина "Спутник V" одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

словакия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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