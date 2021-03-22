https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602279147.html
Евросоюз направит в Россию экспертов для проверки данных по "Спутнику V"
Евросоюз направит в Россию экспертов для проверки данных по "Спутнику V"
В апреле в Россию приедут эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для проверки данных по "Спутнику V", заявил глава департамента угроз... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:34
2021-03-22T11:34
2021-03-22T12:28
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
никола дзингаретти
коронавирус covid-19
коронавирусы
лацио
здоровье - общество
рим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8cbe235f7bc1fd450fb3d241df92e1b5.jpg
РИМ, 22 мар — РИА Новости, Александр Логунов. В апреле в Россию приедут эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для проверки данных по "Спутнику V", заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации организации Марко Кавалери.По его словам, аналогичный аудит сейчас проходят немецкая Curevac и американская Novavax."(В отношении "Спутника V". — Прим. ред.) идет циклическая проверка, поэтому мы рассмотрим все данные, когда они будут собраны, чтобы быстрее авторизовать ее. В апреле мы проведем инспекцию в России как в том, что касается производства, так и клинических исследований. Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины в итоге", — сказал Кавалери в эфире итальянского телеканала Rai3.ЕМА начало изучение российской вакцины 4 марта. Знакомый с процессом источник рассказывал, что окончательно ее могут одобрить в мае.В субботу президент области Лацио Никола Дзингаретти объявил, что через несколько дней заключит договор о проведении научных испытаний "Спутника V" на базе Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме.Директор этого учреждения Франческо Вайя сказал, что Центр имени Гамалеи направит в итальянскую столицу трех своих сотрудников для совместных исследований эффективности российской вакцины в отношении различных вариантов коронавируса."Спутник V" создал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований его эффективность составила 91,6 процента, при этом вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19."Спутник V" зарегистрировали уже в 52 странах с общим населением более 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений препарат занимает второе место в мире.
https://ria.ru/20210210/zapad-1596702936.html
лацио
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9dd72362cf13bcbe1c5a0719086f9de4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, никола дзингаретти, коронавирус covid-19, коронавирусы, лацио, здоровье - общество, рим, в мире
РИМ, 22 мар — РИА Новости, Александр Логунов.
В апреле в Россию приедут эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для проверки данных по "Спутнику V
", заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации организации Марко Кавалери.
По его словам, аналогичный аудит сейчас проходят немецкая Curevac и американская Novavax.
"(В отношении "Спутника V". — Прим. ред.) идет циклическая проверка, поэтому мы рассмотрим все данные, когда они будут собраны, чтобы быстрее авторизовать ее. В апреле мы проведем инспекцию в России как в том, что касается производства, так и клинических исследований. Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины в итоге", — сказал Кавалери в эфире итальянского телеканала Rai3
.
ЕМА начало изучение российской вакцины 4 марта. Знакомый с процессом источник рассказывал, что окончательно ее могут одобрить в мае.
В субботу президент области Лацио Никола Дзингаретти
объявил, что через несколько дней заключит договор о проведении научных испытаний "Спутника V" на базе Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме
.
Директор этого учреждения Франческо Вайя сказал, что Центр имени Гамалеи направит в итальянскую столицу трех своих сотрудников для совместных исследований эффективности российской вакцины в отношении различных вариантов коронавируса.
"Спутник V" создал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ
на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.
Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований его эффективность составила 91,6 процента, при этом вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
"Спутник V" зарегистрировали уже в 52 странах с общим населением более 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений препарат занимает второе место в мире.