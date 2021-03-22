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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602279147.html
Евросоюз направит в Россию экспертов для проверки данных по "Спутнику V"
Евросоюз направит в Россию экспертов для проверки данных по "Спутнику V"
В апреле в Россию приедут эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для проверки данных по "Спутнику V", заявил глава департамента угроз... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:34
2021-03-22T12:28
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
никола дзингаретти
коронавирус covid-19
коронавирусы
лацио
здоровье - общество
рим
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РИМ, 22 мар — РИА Новости, Александр Логунов. В апреле в Россию приедут эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для проверки данных по "Спутнику V", заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации организации Марко Кавалери.По его словам, аналогичный аудит сейчас проходят немецкая Curevac и американская Novavax."(В отношении "Спутника V". — Прим. ред.) идет циклическая проверка, поэтому мы рассмотрим все данные, когда они будут собраны, чтобы быстрее авторизовать ее. В апреле мы проведем инспекцию в России как в том, что касается производства, так и клинических исследований. Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины в итоге", — сказал Кавалери в эфире итальянского телеканала Rai3.ЕМА начало изучение российской вакцины 4 марта. Знакомый с процессом источник рассказывал, что окончательно ее могут одобрить в мае.В субботу президент области Лацио Никола Дзингаретти объявил, что через несколько дней заключит договор о проведении научных испытаний "Спутника V" на базе Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме.Директор этого учреждения Франческо Вайя сказал, что Центр имени Гамалеи направит в итальянскую столицу трех своих сотрудников для совместных исследований эффективности российской вакцины в отношении различных вариантов коронавируса."Спутник V" создал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований его эффективность составила 91,6 процента, при этом вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19."Спутник V" зарегистрировали уже в 52 странах с общим населением более 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений препарат занимает второе место в мире.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, никола дзингаретти, коронавирус covid-19, коронавирусы, лацио, здоровье - общество, рим, в мире

Евросоюз направит в Россию экспертов для проверки данных по "Спутнику V"

11:34 22.03.2021 (обновлено: 12:28 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РИМ, 22 мар — РИА Новости, Александр Логунов. В апреле в Россию приедут эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для проверки данных по "Спутнику V", заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации организации Марко Кавалери.
По его словам, аналогичный аудит сейчас проходят немецкая Curevac и американская Novavax.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"(В отношении "Спутника V". — Прим. ред.) идет циклическая проверка, поэтому мы рассмотрим все данные, когда они будут собраны, чтобы быстрее авторизовать ее. В апреле мы проведем инспекцию в России как в том, что касается производства, так и клинических исследований. Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины в итоге", — сказал Кавалери в эфире итальянского телеканала Rai3.
ЕМА начало изучение российской вакцины 4 марта. Знакомый с процессом источник рассказывал, что окончательно ее могут одобрить в мае.
В субботу президент области Лацио Никола Дзингаретти объявил, что через несколько дней заключит договор о проведении научных испытаний "Спутника V" на базе Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме.
Директор этого учреждения Франческо Вайя сказал, что Центр имени Гамалеи направит в итальянскую столицу трех своих сотрудников для совместных исследований эффективности российской вакцины в отношении различных вариантов коронавируса.
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник-V) - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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"Спутник V" создал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.
Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований его эффективность составила 91,6 процента, при этом вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
"Спутник V" зарегистрировали уже в 52 странах с общим населением более 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений препарат занимает второе место в мире.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииНикола ДзингареттиКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛациоЗдоровье - ОбществоРимВ мире
 
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