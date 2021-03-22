https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602279147.html

Евросоюз направит в Россию экспертов для проверки данных по "Спутнику V"

Евросоюз направит в Россию экспертов для проверки данных по "Спутнику V"

В апреле в Россию приедут эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для проверки данных по "Спутнику V", заявил глава департамента угроз... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T11:34

2021-03-22T11:34

2021-03-22T12:28

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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рим

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РИМ, 22 мар — РИА Новости, Александр Логунов. В апреле в Россию приедут эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для проверки данных по "Спутнику V", заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации организации Марко Кавалери.По его словам, аналогичный аудит сейчас проходят немецкая Curevac и американская Novavax."(В отношении "Спутника V". — Прим. ред.) идет циклическая проверка, поэтому мы рассмотрим все данные, когда они будут собраны, чтобы быстрее авторизовать ее. В апреле мы проведем инспекцию в России как в том, что касается производства, так и клинических исследований. Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины в итоге", — сказал Кавалери в эфире итальянского телеканала Rai3.ЕМА начало изучение российской вакцины 4 марта. Знакомый с процессом источник рассказывал, что окончательно ее могут одобрить в мае.В субботу президент области Лацио Никола Дзингаретти объявил, что через несколько дней заключит договор о проведении научных испытаний "Спутника V" на базе Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме.Директор этого учреждения Франческо Вайя сказал, что Центр имени Гамалеи направит в итальянскую столицу трех своих сотрудников для совместных исследований эффективности российской вакцины в отношении различных вариантов коронавируса."Спутник V" создал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований его эффективность составила 91,6 процента, при этом вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19."Спутник V" зарегистрировали уже в 52 странах с общим населением более 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений препарат занимает второе место в мире.

https://ria.ru/20210210/zapad-1596702936.html

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, никола дзингаретти, коронавирус covid-19, коронавирусы, лацио, здоровье - общество, рим, в мире