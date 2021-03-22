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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210322/ukraina-1602380234.html
В РПЦ рассказали, как внешние силы сдерживают Россию
В РПЦ рассказали, как внешние силы сдерживают Россию
Зарубежные политические силы пытаются использовать религиозные конфликты на Украине, в том числе, "как инструмент сдерживания России", заявил в понедельник в... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:09
2021-03-22T19:09
религия и мировоззрение
религия
константинопольский патриархат
элладская православная церковь
петр порошенко
отдел внешних церковных связей московского патриархата
киев
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Зарубежные политические силы пытаются использовать религиозные конфликты на Украине, в том числе, "как инструмент сдерживания России", заявил в понедельник в интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."В расколе и ослаблении православия, в отрыве Русской церкви от других братских церквей заинтересованы политические силы, имеющие глобальный, общемировой масштаб влияния. Сейчас эти силы пытаются использовать конфликт на Украине, в том числе и межконфессиональный, ситуационно – как инструмент сдерживания России", - сказал митрополит Иларион.Глава ОВЦС считает, что "потенциальная опасность этого конфликта, особенно в религиозной сфере, огромна: при дальнейшей эскалации им невозможно будет управлять". "Для мирового православия крайне важно не дать втянуть себя в эти геополитические интриги", - отметил представитель РПЦ.Он добавил, что Русская православная церковь со своей стороны прилагает все усилия, чтобы разделение в православии не усиливалось и не привело к глобальному расколу. "Мы стремимся донести нашу позицию до всех поместных церквей, до всех православных христиан мира", - заверил он.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ).Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.Полный текст интервью с митрополитом Иларионом читайте на сайте ria.ru.
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религия, константинопольский патриархат, элладская православная церковь, петр порошенко, отдел внешних церковных связей московского патриархата, киев, украина

В РПЦ рассказали, как внешние силы сдерживают Россию

19:09 22.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВерующая в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Верующая в кафедральном соборном храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Зарубежные политические силы пытаются использовать религиозные конфликты на Украине, в том числе, "как инструмент сдерживания России", заявил в понедельник в интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"В расколе и ослаблении православия, в отрыве Русской церкви от других братских церквей заинтересованы политические силы, имеющие глобальный, общемировой масштаб влияния. Сейчас эти силы пытаются использовать конфликт на Украине, в том числе и межконфессиональный, ситуационно – как инструмент сдерживания России", - сказал митрополит Иларион.
Глава ОВЦС считает, что "потенциальная опасность этого конфликта, особенно в религиозной сфере, огромна: при дальнейшей эскалации им невозможно будет управлять". "Для мирового православия крайне важно не дать втянуть себя в эти геополитические интриги", - отметил представитель РПЦ.
Он добавил, что Русская православная церковь со своей стороны прилагает все усилия, чтобы разделение в православии не усиливалось и не привело к глобальному расколу. "Мы стремимся донести нашу позицию до всех поместных церквей, до всех православных христиан мира", - заверил он.
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ).
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Полный текст интервью с митрополитом Иларионом читайте на сайте ria.ru.
 
Религия и мировоззрениеРелигияКонстантинопольский патриархатЭлладская православная церковьПетр ПорошенкоОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаКиевУкраина
 
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