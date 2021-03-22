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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/ukraina-1602342797.html
На Украине выявили опасную мутацию британского штамма коронавируса
На Украине выявили опасную мутацию британского штамма коронавируса
На Украине обнаружили опасную мутацию британского штамма коронавируса SARS-CoV-2, сообщили в Институте молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Национальной... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:13
2021-03-22T16:43
распространение коронавируса
виктор ляшко
коронавирус covid-19
украина
в мире
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КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. На Украине обнаружили опасную мутацию британского штамма коронавируса SARS-CoV-2, сообщили в Институте молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Национальной академии наук.Ученые пояснили, что провели секвенирование 17 образцов, взятых у больных из Ивано-Франковска, и двух — из Киева. Во всех выявили новые мутации. В ИМБГ отметили, что образцы взяли в Прикарпатье, когда там началась резкая вспышка COVID-19. По мнению исследователей, ее вызвала именно комбинация модифицированных штаммов вируса, это же объясняет и все более частые случаи повторного инфицирования. Кроме того, врачи фиксируют более тяжелое протекание болезни."Можно говорить об очень опасной тенденции замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали на Украине осенью-зимой и которыми украинцы уже переболели, на новые, мутированные штаммы "британца", — заявил директор ИМБГ Михаил Тукало.Эти результаты уже зарегистрированы в международной базе GISAID, ИМБГ проинформировал о них Совет национальной безопасности и обороны и делегацию ВОЗ.По последним данным, всего на Украине заразились коронавирусом чуть более полутора миллионов человек, свыше 30 тысяч из них умерли.
https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601361744.html
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виктор ляшко, коронавирус covid-19, украина, в мире

На Украине выявили опасную мутацию британского штамма коронавируса

16:13 22.03.2021 (обновлено: 16:43 22.03.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. На Украине обнаружили опасную мутацию британского штамма коронавируса SARS-CoV-2, сообщили в Институте молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Национальной академии наук.
Ученые пояснили, что провели секвенирование 17 образцов, взятых у больных из Ивано-Франковска, и двух — из Киева. Во всех выявили новые мутации.

"Модифицированный "британец" отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Великобритании осенью 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека", — говорится в сообщении института в Facebook.

В ИМБГ отметили, что образцы взяли в Прикарпатье, когда там началась резкая вспышка COVID-19. По мнению исследователей, ее вызвала именно комбинация модифицированных штаммов вируса, это же объясняет и все более частые случаи повторного инфицирования. Кроме того, врачи фиксируют более тяжелое протекание болезни.
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"Можно говорить об очень опасной тенденции замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали на Украине осенью-зимой и которыми украинцы уже переболели, на новые, мутированные штаммы "британца", — заявил директор ИМБГ Михаил Тукало.
Эти результаты уже зарегистрированы в международной базе GISAID, ИМБГ проинформировал о них Совет национальной безопасности и обороны и делегацию ВОЗ.
По последним данным, всего на Украине заразились коронавирусом чуть более полутора миллионов человек, свыше 30 тысяч из них умерли.
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