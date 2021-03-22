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Украина призвала Евросоюз расширить и ужесточить санкции против России
Украина призвала Евросоюз расширить и ужесточить санкции против России
Власти Украины считают, что Европейский Союз должен расширить и ужесточить санкции против РФ, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:15
2021-03-22T14:15
2021-03-22T14:15
денис шмыгаль
россия
жозеп боррель
брюссель
евросоюз
александр грушко
украина
в мире
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КИЕВ, 22 мар - РИА Новости. Власти Украины считают, что Европейский Союз должен расширить и ужесточить санкции против РФ, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.Ранее Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД стран Евросоюза подтвердил, что министры утвердят расширенный список за серьезные нарушения прав человека в мире. Кроме того, тема отношений с Россией станет одной из главных на предстоящем европейском саммите 25-26 марта. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что санкции Евросоюза против России ставят под вопрос какое-либо взаимодействие с Брюсселем.По его мнению, санкции являются эффективным рычагом воздействия и они могут быть расширены.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве в дела Украины, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.
https://ria.ru/20210322/sanktsii-1602296181.html
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денис шмыгаль, россия, жозеп боррель, брюссель, евросоюз, александр грушко, украина, в мире
КИЕВ, 22 мар - РИА Новости.
Власти Украины
считают, что Европейский Союз должен расширить и ужесточить санкции против РФ, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль
.
Ранее Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель
перед заседанием глав МИД стран Евросоюза
подтвердил, что министры утвердят расширенный список за серьезные нарушения прав человека в мире. Кроме того, тема отношений с Россией станет одной из главных на предстоящем европейском саммите 25-26 марта. Замглавы МИД РФ Александр Грушко
заявил, что санкции Евросоюза против России ставят под вопрос какое-либо взаимодействие с Брюсселем
.
"Мы считаем, что санкции (против РФ - ред.) нужно не только продолжать. В будущем они должны быть четкими, ясными и прежде всего жестче", - сказал Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt.
По его мнению, санкции являются эффективным рычагом воздействия и они могут быть расширены.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве в дела Украины, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.