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"В отношениях с партнером". Почему Байден не звонит Зеленскому
"В отношениях с партнером". Почему Байден не звонит Зеленскому
Владимир Зеленский с нетерпением ждет звонка Джо Байдена. Петр Порошенко заявил, что лоббирует этот телефонный разговор: партии двух президентов Украины —... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T08:00
2021-03-22T08:07
виктор шокин
петр порошенко
владимир зеленский
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Антон Лисицын. Владимир Зеленский с нетерпением ждет звонка Джо Байдена. Петр Порошенко заявил, что лоббирует этот телефонный разговор: партии двух президентов Украины — бывшего и нынешнего — теперь союзники. Почему Киеву так важен знак внимания Белого дома — разбиралось РИА Новости. Мы вдохновленыВ посольстве США в Киеве в ответ на запрос украинского издания "Европейская правда" заверили: звонок будет. "Мы в этом убеждены", — заявили дипломаты. Далее последовало долгое объяснение, что отсутствие телефонного разговора нельзя считать знаком пренебрежения Украиной. "Госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой первого февраля, почти сразу после назначения. Министр обороны Андрей Таран общался с американским коллегой Ллойдом Остином 19 февраля", — напоминали в посольстве, добавив, что контактировали и некоторые другие высшие чиновники. Вашингтон не ставит никаких условий, чтобы разговор состоялся, заверили дипломаты: "В отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований". Но при этом обозначили, чего бы хотели от Киева. "Мы вдохновлены тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против недобропорядочных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз", — намекнули в посольстве. Ранее украинский президент поддержал санкции США против бывшего бизнес-партнера Игоря Коломойского. В начале марта Вашингтон применил к нему ограничительные меры и запретил въезд в Соединенные Штаты. Решение объяснили тем, что олигарх был "вовлечен в акты коррупции", когда работал губернатором Днепропетровской области. Как раз в те годы Коломойский активно поддерживал власти, пришедшие на волне Евромайдана. В офисе президента по этому поводу утверждали, что Зеленский "за два года каденции сделал для деолигархизации в разы больше", чем любой из предыдущих глав государства. Заодно объяснили, в чьих интересах проводили ту политику: "Мы будем неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления связей, среди прочего и со стратегическим партнером — США". В олигархи Зеленский записал практически всех крупных бизнесменов страны, перечислил их фамилии, упомянув и предшественника на посту президента — Петра Порошенко. Тот, несмотря на явный выпад в его сторону, заявил, что готов поддержать некоторые шаги преемника. "Мы даже сейчас по своим каналам лоббируем телефонный разговор Байдена с Зеленским. Не для Зеленского, конечно, стараемся, а для государства, потому что национальные интересы Украины требуют диалога с США на высшем уровне", — рассказал Порошенко. В свое время между ним и Байденом были очень тесные отношения. Американский лидер, который тогда был вице-президентом США, рассказывал, что общается с украинским визави чаще, чем с собственной женой. "Мы более тысячи часов провели в телефонных разговорах. Прямых бесед с президентом у меня больше, чем с супругой", — признавался Байден. В середине марта The Washington Post объясняла, почему Байден все не звонит Зеленскому. Дело, дескать, не в "попытке Трампа заставить главу Украины нарыть компромат на Байдена". Речь шла о всплывших фактах контактов Байдена и его окружения с Порошенко. В аудиозаписях, опубликованных депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, собеседники обсуждали увольнение бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Его отставки требовал Байден. Надзорное ведомство тогда расследовало дело украинского бизнесмена Николая Злочевского. В совете директоров его фирмы Burisma числился сын Джо Байдена Хантер. Более того, по данным американского издания The Hill, компания Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC получала с весны 2014-го по осень 2015-го от Burisma переводы — ежемесячно около 160 тысяч долларов. Эти обстоятельства начал расследовать Руди Джулиани, личный адвокат бывшего президента США Дональда Трампа. Поздравляю с монархиейСкандал с "пленками Деркача" разворачивался в президентство Зеленского. В The Washington Post в вину украинскому лидеру поставили то, что в 2020-м он вообще дал слабину: "отступил, уволив реформаторов в кабинете и председателя Центрального банка, а также затормозив судебные реформы и действия против олигархов". После этого Международный валютный фонд приостановил перечисление средств в рамках кредита.Байден же, продолжал автор публикации, "был убежденным сторонником независимости Украины, требовал отставки коррумпированного государственного прокурора". И вывод: у Зеленского есть возможность наладить "партнерство" с Байденом. "Он должен за нее ухватиться", — назидательно заключали в материале. Одной из попыток "ухватиться" могло быть исключение из пропрезидентской партии "Слуга народа" депутата Рады Александра Дубинского, которого украинские СМИ считали человеком Коломойского. Против парламентария ввели санкции Соединенные Штаты, так как он якобы связан с Деркачем. Дубинский обвинения отверг. "Я не имею отношения к публикации пленок Байдена и их тиражированию", — заверял он. К слову, Деркач подтверждал, что Дубинский непричастен к обнародованию аудиозаписей. Вообще же исключенный депутат эмоционально комментировал изменение политики главы государства. "Ваше президентское величество, Владимир Александрович Зеленский, поздравляю Вас с фактическим установлением на Украине монархического строя!" — с сарказмом писал главе государства бывший "слуга народа". В телеграм-канале Дубинский отмечал, что между бывшими соперниками — Зеленским и Порошенко — устанавливаются все более теплые отношения. Депутат припомнил обещание украинского президента стать "приговором" предшественнику. "А сейчас договаривается о партнерстве. Не шутка, а реальность: Коалиция "Слуга народа" + ЕС ("Европейская солидарность" — партия Порошенко. — Прим. ред.) пилотный проект хотят запустить в Киевской области", — постил в своем телеграм-канале Дубинский. Депутат Верховной рады VII и VIII созывов Евгений Мураев в комментарии РИА Новости отмечает, в последнее время на Украине "у власти становились только те политики, которых поддерживали Соединенные Штаты". "Поскольку объем внешнего влияния в стране возрастает, сейчас идут смотрины перед новым президентом США и конкуренция между Юлией Тимошенко, Порошенко и Зеленским. Кто первым организует встречу или созвонится, тот первый и получит ярлык на царство", — объясняет он.Российский политолог Олег Бондаренко отмечает, что "Джо Байден крайне негативно относится к Зеленскому". "История с сыном Байдена всплыла при нынешнем президенте Украины, он был одним из ее локомотивов. Байден все прекрасно помнит. Зеленский же хочет реабилитироваться перед Белым домом", — говорит эксперт. И заключает: раз для властей Украины США — стратегический партнер, то важен каждый знак внимания со стороны Вашингтона.
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виктор шокин, петр порошенко, владимир зеленский, джо байден, сша, в мире

"В отношениях с партнером". Почему Байден не звонит Зеленскому

08:00 22.03.2021 (обновлено: 08:07 22.03.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Антон Лисицын. Владимир Зеленский с нетерпением ждет звонка Джо Байдена. Петр Порошенко заявил, что лоббирует этот телефонный разговор: партии двух президентов Украины — бывшего и нынешнего — теперь союзники. Почему Киеву так важен знак внимания Белого дома — разбиралось РИА Новости.

Мы вдохновлены

В посольстве США в Киеве в ответ на запрос украинского издания "Европейская правда" заверили: звонок будет. "Мы в этом убеждены", — заявили дипломаты.
Далее последовало долгое объяснение, что отсутствие телефонного разговора нельзя считать знаком пренебрежения Украиной. "Госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой первого февраля, почти сразу после назначения. Министр обороны Андрей Таран общался с американским коллегой Ллойдом Остином 19 февраля", — напоминали в посольстве, добавив, что контактировали и некоторые другие высшие чиновники.
Вашингтон не ставит никаких условий, чтобы разговор состоялся, заверили дипломаты: "В отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований". Но при этом обозначили, чего бы хотели от Киева. "Мы вдохновлены тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против недобропорядочных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз", — намекнули в посольстве.
Ранее украинский президент поддержал санкции США против бывшего бизнес-партнера Игоря Коломойского. В начале марта Вашингтон применил к нему ограничительные меры и запретил въезд в Соединенные Штаты. Решение объяснили тем, что олигарх был "вовлечен в акты коррупции", когда работал губернатором Днепропетровской области. Как раз в те годы Коломойский активно поддерживал власти, пришедшие на волне Евромайдана.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛистовки участников митинга против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во Львове
Листовки участников митинга против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во Львове - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Листовки участников митинга против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во Львове
В офисе президента по этому поводу утверждали, что Зеленский "за два года каденции сделал для деолигархизации в разы больше", чем любой из предыдущих глав государства. Заодно объяснили, в чьих интересах проводили ту политику: "Мы будем неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления связей, среди прочего и со стратегическим партнером — США".
В олигархи Зеленский записал практически всех крупных бизнесменов страны, перечислил их фамилии, упомянув и предшественника на посту президента — Петра Порошенко. Тот, несмотря на явный выпад в его сторону, заявил, что готов поддержать некоторые шаги преемника. "Мы даже сейчас по своим каналам лоббируем телефонный разговор Байдена с Зеленским. Не для Зеленского, конечно, стараемся, а для государства, потому что национальные интересы Украины требуют диалога с США на высшем уровне", — рассказал Порошенко.
© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден во время встречи в Вашингтоне. Март 2016 года
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден во время встречи в Вашингтоне. Март 2016 года - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден во время встречи в Вашингтоне. Март 2016 года
В свое время между ним и Байденом были очень тесные отношения. Американский лидер, который тогда был вице-президентом США, рассказывал, что общается с украинским визави чаще, чем с собственной женой. "Мы более тысячи часов провели в телефонных разговорах. Прямых бесед с президентом у меня больше, чем с супругой", — признавался Байден.
В середине марта The Washington Post объясняла, почему Байден все не звонит Зеленскому. Дело, дескать, не в "попытке Трампа заставить главу Украины нарыть компромат на Байдена". Речь шла о всплывших фактах контактов Байдена и его окружения с Порошенко. В аудиозаписях, опубликованных депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, собеседники обсуждали увольнение бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Его отставки требовал Байден.
Надзорное ведомство тогда расследовало дело украинского бизнесмена Николая Злочевского. В совете директоров его фирмы Burisma числился сын Джо Байдена Хантер. Более того, по данным американского издания The Hill, компания Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC получала с весны 2014-го по осень 2015-го от Burisma переводы — ежемесячно около 160 тысяч долларов. Эти обстоятельства начал расследовать Руди Джулиани, личный адвокат бывшего президента США Дональда Трампа.
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Хантер Байден

Поздравляю с монархией

Скандал с "пленками Деркача" разворачивался в президентство Зеленского. В The Washington Post в вину украинскому лидеру поставили то, что в 2020-м он вообще дал слабину: "отступил, уволив реформаторов в кабинете и председателя Центрального банка, а также затормозив судебные реформы и действия против олигархов". После этого Международный валютный фонд приостановил перечисление средств в рамках кредита.
Байден же, продолжал автор публикации, "был убежденным сторонником независимости Украины, требовал отставки коррумпированного государственного прокурора". И вывод: у Зеленского есть возможность наладить "партнерство" с Байденом. "Он должен за нее ухватиться", — назидательно заключали в материале.
Одной из попыток "ухватиться" могло быть исключение из пропрезидентской партии "Слуга народа" депутата Рады Александра Дубинского, которого украинские СМИ считали человеком Коломойского. Против парламентария ввели санкции Соединенные Штаты, так как он якобы связан с Деркачем.
Дубинский обвинения отверг. "Я не имею отношения к публикации пленок Байдена и их тиражированию", — заверял он. К слову, Деркач подтверждал, что Дубинский непричастен к обнародованию аудиозаписей.
© РИА Новости / Стрингер Александр Дубинский
 Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский
Вообще же исключенный депутат эмоционально комментировал изменение политики главы государства. "Ваше президентское величество, Владимир Александрович Зеленский, поздравляю Вас с фактическим установлением на Украине монархического строя!" — с сарказмом писал главе государства бывший "слуга народа".
В телеграм-канале Дубинский отмечал, что между бывшими соперниками — Зеленским и Порошенко — устанавливаются все более теплые отношения. Депутат припомнил обещание украинского президента стать "приговором" предшественнику. "А сейчас договаривается о партнерстве. Не шутка, а реальность: Коалиция "Слуга народа" + ЕС ("Европейская солидарность" — партия Порошенко. — Прим. ред.) пилотный проект хотят запустить в Киевской области", — постил в своем телеграм-канале Дубинский.
Депутат Верховной рады VII и VIII созывов Евгений Мураев в комментарии РИА Новости отмечает, в последнее время на Украине "у власти становились только те политики, которых поддерживали Соединенные Штаты". "Поскольку объем внешнего влияния в стране возрастает, сейчас идут смотрины перед новым президентом США и конкуренция между Юлией Тимошенко, Порошенко и Зеленским. Кто первым организует встречу или созвонится, тот первый и получит ярлык на царство", — объясняет он.
Российский политолог Олег Бондаренко отмечает, что "Джо Байден крайне негативно относится к Зеленскому". "История с сыном Байдена всплыла при нынешнем президенте Украины, он был одним из ее локомотивов. Байден все прекрасно помнит. Зеленский же хочет реабилитироваться перед Белым домом", — говорит эксперт.
И заключает: раз для властей Украины США — стратегический партнер, то важен каждый знак внимания со стороны Вашингтона.
Экран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 08:00
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