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Великобритания объявила Россию угрозой
Великобритания объявила Россию угрозой
Россия несет "величайшую" ядерную и военную угрозу европейской безопасности, говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Великобритании, которую... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T20:30
2021-03-22T20:30
2021-03-22T22:37
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ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости. Россия несет "величайшую" ядерную и военную угрозу европейской безопасности, говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Великобритании, которую опубликовало Минобороны Королевства.В 76-страничном документе под названием Defence in a competitive age указывается, что обновление "российских вооруженных сил, способность к интеграции всей государственной деятельности и жажда риска делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком".Они также указали, что Москва вкладывает средства в создание подводного флота и глубоководного оборудования, способного повредить кабели связи.В Лондоне также обратили внимание на создание Россией торпед, способных доставлять боезаряды к берегам противников.В стратегическом документе указано, что Великобритания собирается расширить свое присутствие "на Крайнем Севере, на Балтике и в Западных Балканах".Всего на оснащение своих вооруженных сил Лондон в течение четырех лет планирует потратить 85 миллиардов фунтов. Деньги пойдут в том числе на создание "системы воздушного боя будущего", в которой задействуют летательные аппараты с экипажами и беспилотники, автономные платформы, истребители шестого поколения Tempest и дроны, применяемые группами. Великобритания также не отказалась от планов модернизации атомных подлодок с ядерным вооружением, следует из документа.Как заявлял в конце минувшего года Владимир Путин, Россия не собирается втягиваться в новую уже начавшуюся гонку вооружений, но будет обеспечивать свою безопасность.
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россия, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 22 мар — РИА Новости.
Россия несет "величайшую" ядерную и военную угрозу европейской безопасности, говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Великобритании
, которую опубликовало Минобороны Королевства.
В 76-страничном документе под названием Defence in a competitive age указывается, что обновление "российских вооруженных сил, способность к интеграции всей государственной деятельности и жажда риска делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком".
"Россия располагает возможностью наносить высокоточные удары на большом расстоянии и лишить Британию и союзников свободы действий с помощью высокоэффективной интернированной системы ПВО. Следовательно, Россия может представлять значительную угрозу возможностям Британии по поддержке ее сил и защите интересов в Европе
, в восточном Средиземноморье
и на Ближнем Востоке", — отметили авторы документа.
Они также указали, что Москва
вкладывает средства в создание подводного флота и глубоководного оборудования, способного повредить кабели связи.
В Лондоне
также обратили внимание на создание Россией торпед, способных доставлять боезаряды к берегам противников.
В стратегическом документе указано, что Великобритания собирается расширить свое присутствие "на Крайнем Севере, на Балтике и в Западных Балканах".
Всего на оснащение своих вооруженных сил Лондон в течение четырех лет планирует потратить 85 миллиардов фунтов. Деньги пойдут в том числе на создание "системы воздушного боя будущего", в которой задействуют летательные аппараты с экипажами и беспилотники, автономные платформы, истребители шестого поколения Tempest и дроны, применяемые группами. Великобритания также не отказалась от планов модернизации атомных подлодок с ядерным вооружением, следует из документа.
Как заявлял в конце минувшего года Владимир Путин, Россия не собирается втягиваться в новую уже начавшуюся гонку вооружений, но будет обеспечивать свою безопасность.