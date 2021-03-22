https://ria.ru/20210322/ubiystvo-1602408496.html

Суд дал 14 лет мужчине за убийство соседки, заступившейся за его жену

Суд дал 14 лет мужчине за убийство соседки, заступившейся за его жену

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 14 годам и двум месяцам лишения свободы Юрия Лопатина, обвиняемого в убийстве соседки, которая заступилась за... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T23:35

2021-03-22T23:35

2021-03-22T23:35

россия

свердловская область

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 14 годам и двум месяцам лишения свободы Юрия Лопатина, обвиняемого в убийстве соседки, которая заступилась за его жену, сообщает в понедельник прокуратура Свердловской области.Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), а также частью 1 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища в виде незаконного проникновения в жилище, совершенного против воли проживающего в нем лица).По версии следствия, 12 октября 2020 года Лопатин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликт со своей супругой. Женщина выбежала на лестничную клетку в подъезд. Услышав шум, пожилая соседка вышла на лестничную клетку, где заступилась за женщину. У мужчины и раньше были непростые отношения с соседкой. Этот конфликт усугубил ситуацию, и злоумышленник убил женщину. Следствие полагает, что мужчина душил ее, избивал руками и ногами, а потом нанес потерпевшей не менее 28 ударов ножом.

https://ria.ru/20200704/1573899749.html

россия

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, свердловская область, екатеринбург, происшествия