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Суд дал 14 лет мужчине за убийство соседки, заступившейся за его жену
Суд дал 14 лет мужчине за убийство соседки, заступившейся за его жену
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 14 годам и двум месяцам лишения свободы Юрия Лопатина, обвиняемого в убийстве соседки, которая заступилась за... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T23:35
2021-03-22T23:35
2021-03-22T23:35
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свердловская область
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 14 годам и двум месяцам лишения свободы Юрия Лопатина, обвиняемого в убийстве соседки, которая заступилась за его жену, сообщает в понедельник прокуратура Свердловской области.Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), а также частью 1 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища в виде незаконного проникновения в жилище, совершенного против воли проживающего в нем лица).По версии следствия, 12 октября 2020 года Лопатин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликт со своей супругой. Женщина выбежала на лестничную клетку в подъезд. Услышав шум, пожилая соседка вышла на лестничную клетку, где заступилась за женщину. У мужчины и раньше были непростые отношения с соседкой. Этот конфликт усугубил ситуацию, и злоумышленник убил женщину. Следствие полагает, что мужчина душил ее, избивал руками и ногами, а потом нанес потерпевшей не менее 28 ударов ножом.
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар - РИА Новости.
Кировский районный суд Екатеринбурга
приговорил к 14 годам и двум месяцам лишения свободы Юрия Лопатина, обвиняемого в убийстве соседки, которая заступилась за его жену, сообщает в понедельник прокуратура Свердловской области
.
"Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Юрию Лопатину наказание в виде 14 лет двух месяцев лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), а также частью 1 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища в виде незаконного проникновения в жилище, совершенного против воли проживающего в нем лица).
По версии следствия, 12 октября 2020 года Лопатин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликт со своей супругой. Женщина выбежала на лестничную клетку в подъезд. Услышав шум, пожилая соседка вышла на лестничную клетку, где заступилась за женщину. У мужчины и раньше были непростые отношения с соседкой. Этот конфликт усугубил ситуацию, и злоумышленник убил женщину. Следствие полагает, что мужчина душил ее, избивал руками и ногами, а потом нанес потерпевшей не менее 28 ударов ножом.