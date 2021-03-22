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В Новосибирске мать и отчима мальчика обвинили в его убийстве
В Новосибирске мать и отчима мальчика обвинили в его убийстве
Следователи в Новосибирске предъявили обвинение в убийстве шестилетнего мальчика 31-летней матери и ее сожителю, которые нанесли ребенку не менее 50 ударов за... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:18
2021-03-22T12:18
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Следователи в Новосибирске предъявили обвинение в убийстве шестилетнего мальчика 31-летней матери и ее сожителю, которые нанесли ребенку не менее 50 ударов за то, что он не смог читать книгу, оба арестованы, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что вечером 19 марта в квартире одного из домов в дачном поселке Кудряшовский под Новосибирском было обнаружено тело шестилетнего мальчика с множественными телесными повреждениями. По подозрению в совершении преступления были задержаны мать и отчим погибшего ребенка.По данным следствия, мать и отчим ребенка в течение дня распивали спиртное. В какой-то момент они решили заняться воспитанием мальчика, в связи с чем дали ребенку книгу, поставили в угол и сказали читать. Поскольку мальчик не смог внятно прочитать текст, а на претензии матери и отчима молчал, те начали избивать ребенка руками и ногами, нанеся ему не менее 50 ударов, сообщили в СУСК. От полученных травм ребенок скончался на месте."В настоящее время проведен допрос обвиняемых, очная ставка между ними, фигурантам назначены судебные психолого-психиатрические экспертизы. В ходе допроса отчим ребенка дал признательные показания, с ним проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он также подробно рассказал о совершенном преступлении. Мать погибшего мальчика свою причастность к совершению преступления отрицает", - говорится в сообщении.В рамках расследования уголовного дела следствие даст правовую оценку органам опеки на предмет возможной халатности. Также, по предварительным данным следствия, отчим мальчика периодически его избивал. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия

В Новосибирске мать и отчима мальчика обвинили в его убийстве

12:18 22.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Следователи в Новосибирске предъявили обвинение в убийстве шестилетнего мальчика 31-летней матери и ее сожителю, которые нанесли ребенку не менее 50 ударов за то, что он не смог читать книгу, оба арестованы, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что вечером 19 марта в квартире одного из домов в дачном поселке Кудряшовский под Новосибирском было обнаружено тело шестилетнего мальчика с множественными телесными повреждениями. По подозрению в совершении преступления были задержаны мать и отчим погибшего ребенка.
"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области 31-летней местной жительнице и ее сожителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в, ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное группой лиц). По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, мать и отчим ребенка в течение дня распивали спиртное. В какой-то момент они решили заняться воспитанием мальчика, в связи с чем дали ребенку книгу, поставили в угол и сказали читать. Поскольку мальчик не смог внятно прочитать текст, а на претензии матери и отчима молчал, те начали избивать ребенка руками и ногами, нанеся ему не менее 50 ударов, сообщили в СУСК. От полученных травм ребенок скончался на месте.
"В настоящее время проведен допрос обвиняемых, очная ставка между ними, фигурантам назначены судебные психолого-психиатрические экспертизы. В ходе допроса отчим ребенка дал признательные показания, с ним проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он также подробно рассказал о совершенном преступлении. Мать погибшего мальчика свою причастность к совершению преступления отрицает", - говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела следствие даст правовую оценку органам опеки на предмет возможной халатности. Также, по предварительным данным следствия, отчим мальчика периодически его избивал. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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