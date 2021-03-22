https://ria.ru/20210322/ubiystvo-1602287177.html

В Новосибирске мать и отчима мальчика обвинили в его убийстве

В Новосибирске мать и отчима мальчика обвинили в его убийстве

Следователи в Новосибирске предъявили обвинение в убийстве шестилетнего мальчика 31-летней матери и ее сожителю, которые нанесли ребенку не менее 50 ударов за... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:18

2021-03-22T12:18

2021-03-22T12:18

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Следователи в Новосибирске предъявили обвинение в убийстве шестилетнего мальчика 31-летней матери и ее сожителю, которые нанесли ребенку не менее 50 ударов за то, что он не смог читать книгу, оба арестованы, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что вечером 19 марта в квартире одного из домов в дачном поселке Кудряшовский под Новосибирском было обнаружено тело шестилетнего мальчика с множественными телесными повреждениями. По подозрению в совершении преступления были задержаны мать и отчим погибшего ребенка.По данным следствия, мать и отчим ребенка в течение дня распивали спиртное. В какой-то момент они решили заняться воспитанием мальчика, в связи с чем дали ребенку книгу, поставили в угол и сказали читать. Поскольку мальчик не смог внятно прочитать текст, а на претензии матери и отчима молчал, те начали избивать ребенка руками и ногами, нанеся ему не менее 50 ударов, сообщили в СУСК. От полученных травм ребенок скончался на месте."В настоящее время проведен допрос обвиняемых, очная ставка между ними, фигурантам назначены судебные психолого-психиатрические экспертизы. В ходе допроса отчим ребенка дал признательные показания, с ним проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он также подробно рассказал о совершенном преступлении. Мать погибшего мальчика свою причастность к совершению преступления отрицает", - говорится в сообщении.В рамках расследования уголовного дела следствие даст правовую оценку органам опеки на предмет возможной халатности. Также, по предварительным данным следствия, отчим мальчика периодически его избивал. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

https://ria.ru/20210209/kuban-1596668604.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия