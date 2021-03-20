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Под Новосибирском нашли тело шестилетнего ребенка
Под Новосибирском нашли тело шестилетнего ребенка
Тело шестилетнего мальчика обнаружили в одном из домов поселка Кудряшовский под Новосибирском, по подозрению в его убийстве задержаны мать и отчим, сообщает в... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T12:22
2021-03-20T12:22
2021-03-20T12:22
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика обнаружили в одном из домов поселка Кудряшовский под Новосибирском, по подозрению в его убийстве задержаны мать и отчим, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону."В вечернее время 19 марта текущего года в квартире одного из домов в дачном поселке Кудряшовский обнаружено тело шестилетнего мальчика с множественными телесными повреждениями. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.В управлении отметили, что по подозрению в совершении преступления задержаны мать и отчим погибшего ребенка."В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка органам опеки на предмет халатности. Также, по предварительным данным следствия, отчим мальчика периодически его избивал. Данному факту следователи также дадут принципиальную правовую оценку", - сообщили в СК.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
https://ria.ru/20210317/rebenok-1601576082.html
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия