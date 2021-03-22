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В Кремле рассказали, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге
В Кремле рассказали, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге
Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдыхали в тувинской тайге, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:12
2021-03-22T15:12
владимир путин
сергей шойгу
республика тыва
общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдыхали в тувинской тайге, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Не в самом Кызыле. Но да, это была Тува", — так он ответил на вопрос журналистов.Путин и Шойгу привели выходные в Сибири. Они катались на вездеходе и гуляли по тайге, а затем пообедали на свежем воздухе. Заодно министр показал президенту мастерскую, где занимается резьбой по дереву.Журналисты поинтересовались также, давно ли Путин освоил вездеход. На этот вопрос Песков ответил утвердительно, но сказать, есть ли у президента права, не смог."Просто не располагаю такой информацией. Мне нужно будет уточнить", — пояснил он.Представители прессы попросили рассказать об одежде Путина и Шойгу — куртках из дубленой кожи и валенках. "Вы знаете, в Сибири особо в брюках, в туфлях и в пальто не походишь, поэтому экипировка сибирская", — сказал на это Песков, подтвердив, что вся одежда отечественного производства.Путин уже не раз проводил в Туве дни отдыха. Так, в 2019 году, незадолго до своего дня рождения, он тоже побывал в тайге. В компании с Шойгу он поднялся в горы, наблюдал за осенней природой и собирал грибы.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин и Шойгу. Выходные в Сибири
Путин и Шойгу. Выходные в Сибири
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владимир путин, сергей шойгу, республика тыва, общество

В Кремле рассказали, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге

15:12 22.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдыхали в тувинской тайге, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Не в самом Кызыле. Но да, это была Тува", — так он ответил на вопрос журналистов.
Путин и Шойгу привели выходные в Сибири. Они катались на вездеходе и гуляли по тайге, а затем пообедали на свежем воздухе. Заодно министр показал президенту мастерскую, где занимается резьбой по дереву.
Журналисты поинтересовались также, давно ли Путин освоил вездеход. На этот вопрос Песков ответил утвердительно, но сказать, есть ли у президента права, не смог.
"Просто не располагаю такой информацией. Мне нужно будет уточнить", — пояснил он.
Представители прессы попросили рассказать об одежде Путина и Шойгу — куртках из дубленой кожи и валенках.
"Вы знаете, в Сибири особо в брюках, в туфлях и в пальто не походишь, поэтому экипировка сибирская", — сказал на это Песков, подтвердив, что вся одежда отечественного производства.
Путин уже не раз проводил в Туве дни отдыха. Так, в 2019 году, незадолго до своего дня рождения, он тоже побывал в тайге. В компании с Шойгу он поднялся в горы, наблюдал за осенней природой и собирал грибы.
"Немножечко отдохнуть". Путин и Шойгу провели выходные в тайге
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.

Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
1 из 9

Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
2 из 9

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.

Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
3 из 9

Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
4 из 9

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
5 из 9

Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.

Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
6 из 9

В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
7 из 9

Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
8 из 9

Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.

Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в тайге
9 из 9

После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 9

Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 9

В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
9 из 9

После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
 
Владимир ПутинСергей ШойгуРеспублика ТываОбщество
 
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