https://ria.ru/20210322/tuva-1602328203.html

В Кремле рассказали, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге

В Кремле рассказали, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдыхали в тувинской тайге, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:12

2021-03-22T15:12

2021-03-22T15:12

владимир путин

сергей шойгу

республика тыва

общество

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдыхали в тувинской тайге, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Не в самом Кызыле. Но да, это была Тува", — так он ответил на вопрос журналистов.Путин и Шойгу привели выходные в Сибири. Они катались на вездеходе и гуляли по тайге, а затем пообедали на свежем воздухе. Заодно министр показал президенту мастерскую, где занимается резьбой по дереву.Журналисты поинтересовались также, давно ли Путин освоил вездеход. На этот вопрос Песков ответил утвердительно, но сказать, есть ли у президента права, не смог."Просто не располагаю такой информацией. Мне нужно будет уточнить", — пояснил он.Представители прессы попросили рассказать об одежде Путина и Шойгу — куртках из дубленой кожи и валенках. "Вы знаете, в Сибири особо в брюках, в туфлях и в пальто не походишь, поэтому экипировка сибирская", — сказал на это Песков, подтвердив, что вся одежда отечественного производства.Путин уже не раз проводил в Туве дни отдыха. Так, в 2019 году, незадолго до своего дня рождения, он тоже побывал в тайге. В компании с Шойгу он поднялся в горы, наблюдал за осенней природой и собирал грибы.

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, сергей шойгу, республика тыва, общество