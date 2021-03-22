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В Кремле рассказали, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге
В Кремле рассказали, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге
Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдыхали в тувинской тайге, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:12
2021-03-22T15:12
2021-03-22T15:12
владимир путин
сергей шойгу
республика тыва
общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдыхали в тувинской тайге, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Не в самом Кызыле. Но да, это была Тува", — так он ответил на вопрос журналистов.Путин и Шойгу привели выходные в Сибири. Они катались на вездеходе и гуляли по тайге, а затем пообедали на свежем воздухе. Заодно министр показал президенту мастерскую, где занимается резьбой по дереву.Журналисты поинтересовались также, давно ли Путин освоил вездеход. На этот вопрос Песков ответил утвердительно, но сказать, есть ли у президента права, не смог."Просто не располагаю такой информацией. Мне нужно будет уточнить", — пояснил он.Представители прессы попросили рассказать об одежде Путина и Шойгу — куртках из дубленой кожи и валенках. "Вы знаете, в Сибири особо в брюках, в туфлях и в пальто не походишь, поэтому экипировка сибирская", — сказал на это Песков, подтвердив, что вся одежда отечественного производства.Путин уже не раз проводил в Туве дни отдыха. Так, в 2019 году, незадолго до своего дня рождения, он тоже побывал в тайге. В компании с Шойгу он поднялся в горы, наблюдал за осенней природой и собирал грибы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин и Шойгу. Выходные в Сибири
Путин и Шойгу. Выходные в Сибири
2021-03-22T15:12
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, сергей шойгу, республика тыва, общество
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости
. Президент Владимир Путин
и министр обороны Сергей Шойгу
отдыхали в тувинской тайге, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Не в самом Кызыле
. Но да, это была Тува", — так он ответил на вопрос журналистов.
Путин и Шойгу привели выходные в Сибири. Они катались на вездеходе и гуляли по тайге, а затем пообедали на свежем воздухе. Заодно министр показал президенту мастерскую, где занимается резьбой по дереву.
Журналисты поинтересовались также, давно ли Путин освоил вездеход. На этот вопрос Песков ответил утвердительно, но сказать, есть ли у президента права, не смог.
"Просто не располагаю такой информацией. Мне нужно будет уточнить", — пояснил он.
Представители прессы попросили рассказать об одежде Путина и Шойгу — куртках из дубленой кожи и валенках.
"Вы знаете, в Сибири особо в брюках, в туфлях и в пальто не походишь, поэтому экипировка сибирская", — сказал на это Песков, подтвердив, что вся одежда отечественного производства.
Путин уже не раз проводил в Туве дни отдыха. Так, в 2019 году, незадолго до своего дня рождения, он тоже побывал в тайге. В компании с Шойгу он поднялся в горы, наблюдал за осенней природой и собирал грибы.
"Немножечко отдохнуть". Путин и Шойгу провели выходные в тайге
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Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.
3 из 9
Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.
4 из 9
Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.
5 из 9
Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.
6 из 9
В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.
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Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.
8 из 9
Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.
9 из 9
После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.
1 из 9
Несколько дней назад российский президент рассказал, что планирует "немножечко отдохнуть" в тайге.
2 из 9
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент остается верен своей любви к России и российской географии.
3 из 9
Редкие дни отдыха Владимир Путин предпочитает проводить на природе.
4 из 9
Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу Путин неоднократно отдыхал в Сибири.
5 из 9
Президент сплавлялся по реке на лодке, ловил рыбу, гулял по горам и собирал ягоды.
6 из 9
В эти выходные Путин и Шойгу катались по тайге на вездеходе и совершали пешие прогулки.
7 из 9
Они прогулялись по тайге и понаблюдали в бинокль за местной фауной.
8 из 9
Во время поездки Шойгу показал Путину свою мастерскую, где он делает различные поделки из дерева.
9 из 9
После прогулки Путин и Шойгу пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которых были накинуты шкуры.